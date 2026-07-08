ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατηγορεί τον Γρηγόρη Δημητριάδη ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει την άρνησή του να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Στο σχόλιο του το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη αναφέρει: «Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης σε ανάρτηση του με την οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει την άρνηση του να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, από τις δηλώσεις Ντίλιαν αλλά και από τη δική του συνέντευξη με την οποία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη δείχνοντας άλλους ως ηθικούς αυτουργούς, προχωρά σε μια παράξενη αναφορά.

Δηλώνει πως η επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής, συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις.

Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;».

Δουδωνής: Ακραία μεθόδευση της κυβέρνησης

Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Παναγιώτης Δουδωνής.

Ολόκληρη η δήλωσή του τονίζει: «Η σημερινή ακραία μεθόδευση στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να μην κληθούν τα δύο πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν τα απαιτούμενα 2/5, αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός εμμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, για λόγους που έχει εξηγήσει ο κ. Δρυμιώτης σε σχετική του τοποθέτηση.

Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια την Βουλή μέσω του Αντιπροέδρου της, του κ. Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 2022 και άλλα κάνει σήμερα. Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών».