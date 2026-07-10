Μετωπική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη - Η κυβέρνηση... στρίβει δια της κοστολόγησης

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι η επαναφορά της 13ης σύνταξης αποτελεί βασική προεκλογική του δέσμευση, με την κυβέρνηση να αντιδρά στέλνοντας την εξαγγελία στο Λογιστήριο του Κράτους για κοστολόγηση.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε 17 παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους σε ειδική εκδήλωση το βράδυ της Πέμπτης (9/7). Ανάμεσα σε όσα ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και η επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία η κυβέρνηση απορρίπτει.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα, αλλά η κυβέρνηση απαντά ζητώντας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να τοποθετηθεί.

Με ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσω ανάρτησης στο Facebook καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, να καταθέσει επίσημη πρόταση νόμου για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, προκειμένου αυτή να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η κυβερνητική εκτίμηση ανεβάζει το δημοσιονομικό κόστος της πλήρους επαναφοράς της 13ης σύνταξης στα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως, επικαλούμενος στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού και της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ». Όπως σημειώνει, η επίσημη κοστολόγηση από το ΓΛΚ θα αποσαφηνίσει το πραγματικό κόστος της πρότασης που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, αμφισβητεί την εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη ότι το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί με δημοσιονομική δαπάνη ύψους 450 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν επαρκεί για την καταβολή 13ης σύνταξης σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αποδείχτηκε ένας «γαλάζιος Κατρούγκαλος»

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε σε άμεσο χρόνο, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά να καρφώνει την κυβέρνηση στους συνταξιούχους, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται να τους χορηγήσει 13η σύνταξη.

Αναλυτικότερα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε:

«Ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας είναι θλιβερός μέσα στον πανικό του.

Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Μαρινάκης έφτασαν στο σημείο να ρωτούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης που από χθες το βράδυ έχει δημόσια αναλύσει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για του συνταξιούχους.

Το επαναλαμβάνουμε για να γίνει αντιληπτό:

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκ. ευρώ.

Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, το καθαρό κόστος της 13ης σύνταξης είναι 1,68 δισ. Από αυτά το κόστος της πρώτης χρονιάς είναι το μισό, 840 εκατομμύρια. Από αυτά η επιβάρυνση είναι μόνο 420 εκατομμύρια καθώς το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ήδη με τα 300 ευρώ που θα χορηγήσει η κυβέρνηση.

Μας κάνει εντύπωση, που δεν γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης τα κονδύλια τα οποία έχει αποφασίσει η κυβέρνηση που εκπροσωπεί.

Τον ενοχλεί που το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση.

Οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ποιος του εξαπάτησε.

Δεν ξεχνούν ποιος τους έλεγε να μην κάνουν αγωγές για τα αναδρομικά του 2015 -2016 και τελικά δεν τους έδωσε τίποτα.

Ο κ. Μητσοτάκης αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημείες τούς λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας «γαλάζιος Κατρούγκαλος».

Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης; Να το πουν καθαρά στους συνταξιούχους».