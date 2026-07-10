ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μετωπική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη - Η κυβέρνηση... στρίβει δια της κοστολόγησης
Πολιτική
13:43 - 10 Ιουλ 2026

Μετωπική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη - Η κυβέρνηση... στρίβει δια της κοστολόγησης

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι η επαναφορά της 13ης σύνταξης αποτελεί βασική προεκλογική του δέσμευση, με την κυβέρνηση να αντιδρά στέλνοντας την εξαγγελία στο Λογιστήριο του Κράτους για κοστολόγηση.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε 17 παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους σε ειδική εκδήλωση το βράδυ της Πέμπτης (9/7). Ανάμεσα σε όσα ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και η επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία η κυβέρνηση απορρίπτει.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα, αλλά η κυβέρνηση απαντά ζητώντας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να τοποθετηθεί.

Με ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσω ανάρτησης στο Facebook καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, να καταθέσει επίσημη πρόταση νόμου για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, προκειμένου αυτή να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η κυβερνητική εκτίμηση ανεβάζει το δημοσιονομικό κόστος της πλήρους επαναφοράς της 13ης σύνταξης στα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως, επικαλούμενος στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού και της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ». Όπως σημειώνει, η επίσημη κοστολόγηση από το ΓΛΚ θα αποσαφηνίσει το πραγματικό κόστος της πρότασης που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, αμφισβητεί την εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη ότι το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί με δημοσιονομική δαπάνη ύψους 450 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν επαρκεί για την καταβολή 13ης σύνταξης σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αποδείχτηκε ένας «γαλάζιος Κατρούγκαλος»

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε σε άμεσο χρόνο, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά να καρφώνει την κυβέρνηση στους συνταξιούχους, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται να τους χορηγήσει 13η σύνταξη.

Αναλυτικότερα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε:

«Ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας είναι θλιβερός μέσα στον πανικό του.

Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Μαρινάκης έφτασαν στο σημείο να ρωτούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης που από χθες το βράδυ έχει δημόσια αναλύσει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για του συνταξιούχους.

Το επαναλαμβάνουμε για να γίνει αντιληπτό:

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκ. ευρώ.

Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, το καθαρό κόστος της 13ης σύνταξης είναι 1,68 δισ. Από αυτά το κόστος της πρώτης χρονιάς είναι το μισό, 840 εκατομμύρια. Από αυτά η επιβάρυνση είναι μόνο 420 εκατομμύρια καθώς το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ήδη με τα 300 ευρώ που θα χορηγήσει η κυβέρνηση.

Μας κάνει εντύπωση, που δεν γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης τα κονδύλια τα οποία έχει αποφασίσει η κυβέρνηση που εκπροσωπεί.

Τον ενοχλεί που το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση.

Οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ποιος του εξαπάτησε.

Δεν ξεχνούν ποιος τους έλεγε να μην κάνουν αγωγές για τα αναδρομικά του 2015 -2016 και τελικά δεν τους έδωσε τίποτα.

Ο κ. Μητσοτάκης αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημείες τούς λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας «γαλάζιος Κατρούγκαλος».

Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης; Να το πουν καθαρά στους συνταξιούχους».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 13:48
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Συγκρίνεστε με την Ελλάδα των μνημονίων για να κρύψετε την αποτυχία σας
Πολιτική

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Συγκρίνεστε με την Ελλάδα των μνημονίων για να κρύψετε την αποτυχία σας

Μαρινάκης για 13η σύνταξη: Ζητά κοστολόγηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Πολιτική

Μαρινάκης για 13η σύνταξη: Ζητά κοστολόγηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Τσουκαλάς: Επαναφορά 13ης σύνταξης και ΕΚΑΣ, ξεπάγωμα επικουρικών και αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης
Πολιτική

Τσουκαλάς: Επαναφορά 13ης σύνταξης και ΕΚΑΣ, ξεπάγωμα επικουρικών και αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης

ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με τυφλή βία και 13 κάλυκες στο ψαχνό
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με τυφλή βία και 13 κάλυκες στο ψαχνό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 14:03

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση για 1.700 παιδιά με επίκεντρο τη βιοποικιλότητα και την προστασία του νερού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 13:55

Παπασταύρου - ΥΠΕΝ Βουλγαρίας: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/07/2026 - 13:55

Κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «7 -500.000€» - Στο Γαλάτσι ο νέος υπερτυχερός του ΣΚΡΑΤΣ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 13:47

Κρεμλίνο για πώληση S-400 από Τουρκία: «Εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα»

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 13:46

«Πράσινο φως» για την επένδυση της U Resort στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Πολιτική
10/07/2026 - 13:43

Μετωπική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη - Η κυβέρνηση... στρίβει δια της κοστολόγησης

Magazino
10/07/2026 - 13:32

Δήμος Αθηναίων: Κορυφώνεται το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»

Ειδήσεις
10/07/2026 - 13:29

Bloomberg: Τι μπορεί να διδαχθεί η Βρετανία από την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Εμπορεύματα
10/07/2026 - 13:27

Υποχωρεί το πετρέλαιο παραμένοντας όμως σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών

Πολιτική
10/07/2026 - 13:23

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Συγκρίνεστε με την Ελλάδα των μνημονίων για να κρύψετε την αποτυχία σας

Πολιτική
10/07/2026 - 13:15

Σπίρτζης: Δεν αποδέχεται την έδρα Καραμέρου, δεν πάει ΕΛ.Α.Σ. – Κάνει λόγο για πολιτικό τσίρκο

Ακίνητα
10/07/2026 - 13:13

Βαρνάβας και Άγιος Στέφανος οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας στην Αττική

Εργασιακά
10/07/2026 - 13:03

e-ΕΦΚΑ - Αναδρομικά συντάξεων: Στους λογαριασμούς 363 συνταξιούχων τα ποσά από αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:59

Λονδίνο: Επεισόδια μετά τον αποκλεισμό του Μαρόκου στο Μουντιάλ

Πολιτική
10/07/2026 - 12:53

Μαρινάκης για 13η σύνταξη: Ζητά κοστολόγηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:48

Ηράκλειο Κρήτης: Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10/07/2026 - 12:43

Ryanair: Η επίσημη απάντηση για το περιστατικό με το παράθυρο – Τι αναφέρει η εταιρεία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:35

Ζελένσκι: Η Κίνα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην κάνει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:32

ΗΠΑ: Οκτώ συλλήψεις για φερόμενη επίθεση στον Λευκό Οίκο – Στο στόχαστρο Τραμπ και Βανς

Πολιτική
10/07/2026 - 12:25

Τσουκαλάς: Επαναφορά 13ης σύνταξης και ΕΚΑΣ, ξεπάγωμα επικουρικών και αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/07/2026 - 12:21

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,9% στη βιομηχανική παραγωγή το Μάιο

Εμπορεύματα
10/07/2026 - 12:21

IEA: Πρώτη ετήσια πτώση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου από το 2020

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:16

H αστυνομία ανακοίνωσε συλλήψεις δύο ατόμων για τον εμπρησμό στη Marfin

Πολιτική
10/07/2026 - 12:12

ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με τυφλή βία και 13 κάλυκες στο ψαχνό

Οικονομία
10/07/2026 - 12:10

Στουρνάρας: Η ανάπτυξη θα διατηρηθεί και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανεμοδείκτης
10/07/2026 - 12:06

Οι κακές γλώσσες λένε πως ο Τσίπρας ήταν «άδειος» στο Περιστέρι

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10/07/2026 - 11:57

Θρίλερ στον αέρα: Έσπασε παράθυρο και «ρούφηξε» επιβάτη – Επιστροφή στο Μακεδονία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 11:56

Ένοχοι κρίθηκαν δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας

Πολιτική
10/07/2026 - 11:40

Νέο κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Καραμέρος – Εκτός και ο Διονύσης Καλαματιανός

Ειδήσεις
10/07/2026 - 11:36

ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ