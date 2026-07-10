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Μαρινάκης για 13η σύνταξη: Ζητά κοστολόγηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Πολιτική
12:53 - 10 Ιουλ 2026

Μαρινάκης για 13η σύνταξη: Ζητά κοστολόγηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα της 13ης σύνταξης εξελίχθηκε η συζήτηση που άνοιξε στη Βουλή με αφορμή την ακρίβεια και τις παρεμβάσεις στήριξης των συνταξιούχων.

Με ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσω ανάρτησης στο Facebook καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, να καταθέσει επίσημη πρόταση νόμου για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, προκειμένου αυτή να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η κυβερνητική εκτίμηση ανεβάζει το δημοσιονομικό κόστος της πλήρους επαναφοράς της 13ης σύνταξης στα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως, επικαλούμενος στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού και της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ». Όπως σημειώνει, η επίσημη κοστολόγηση από το ΓΛΚ θα αποσαφηνίσει το πραγματικό κόστος της πρότασης που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, αμφισβητεί την εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη ότι το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί με δημοσιονομική δαπάνη ύψους 450 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν επαρκεί για την καταβολή 13ης σύνταξης σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο κ. Μαρινάκης αντιπαραβάλλει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με το μέτρο της κυβέρνησης για την ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε δικαιούχους συνταξιούχους, επισημαίνοντας ότι μόνο η συγκεκριμένη παροχή συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος 560 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη στο Facebook:

«Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση«ΗΛΙΟΣ», καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως «13η σύνταξη» και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και εγγραφη κοστολογηση απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μαλιστα που η ενισχυση των 300 ευρω που δινεται καθε Νοεμβριο απο την Κυβερνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρω».

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 13:06
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