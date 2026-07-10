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Τσουκαλάς: Επαναφορά 13ης σύνταξης και ΕΚΑΣ, ξεπάγωμα επικουρικών και αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης
Πολιτική
12:25 - 10 Ιουλ 2026

Τσουκαλάς: Επαναφορά 13ης σύνταξης και ΕΚΑΣ, ξεπάγωμα επικουρικών και αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης

Reporter.gr Newsroom
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Στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Στη δημοσιοποίηση της είδησης των συλλήψεων στις οποίες προχώρησε η Αντιτρομοκρατική για την τριπλή εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: « Το ότι η αστυνομία μπόρεσε πολύ γρήγορα να εξιχνιάσει -εάν έχουμε εξιχνίαση- ένα τέτοιο έγκλημα, τρομοκρατικής κατεύθυνσης, μια δολοφονία, να εξαρθρώσει τους θύλακες, είναι μια θετική εξέλιξη ,όχι μόνο γιατί λύνεται η συγκεκριμένη υπόθεση και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι δολοφόνοι και θα τιμωρηθούν, αλλά και γιατί είναι ένα μήνυμα ότι αν κάνει κανείς κάτι τέτοιο , πολύ γρήγορα θα συλληφθεί» είπε.

Αναφερόμενος στον συμβολισμό της χθεσινής παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα σε αυτά τα φαινόμενα να υψώνει τείχος δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Αυτό ήθελε να εκφράσει και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη».

Σχολιάζοντας τους υπαινιγμούς της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Αλεξοπούλου για κυβερνήσεις που στο παρελθόν δεν έκαναν τη δουλειά τους σε αντίστοιχες τρομοκρατικές επιθέσεις, απάντησε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο εξάρθρωσε τη “17 Νοέμβρη”, άρα έχει δώσει διαπιστευτήρια για το εάν είναι απέναντι στην τρομοκρατία».

Σχολιάζοντας το θέμα της ακρίβειας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αποδόμησε το μόνιμο κυβερνητικό επιχείρημα περί λαϊκισμού. «Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που λαϊκίζει, όταν δηλώνει σαν πολιτική αντίδραση στην ακρίβεια ότι είναι θυμωμένος», ανέφερε.

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Ενώ στη συνέχεια, άσκησε κριτική στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν οδηγήσει σε μείωση του εισοδήματος των συνταξιούχων. «Αυτή η κυβέρνηση παραδέχεται η ίδια ότι έχει μειώσει το εισόδημα των συνταξιούχων, όταν στον απολογισμό της δηλώνει πως οι αυξήσεις είναι 16%, αλλά ο πληθωρισμός είναι 20%», επισήμανε.

Ο κ. Τσουκαλάς παρέθεσε ορισμένες από τις 17 παρεμβάσεις του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της αξιοπρέπειας στους συνταξιούχους, που παρουσιάστηκε εχθές σε ειδική εκδήλωση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Εμείς λέμε: επαναφορά του ΕΚΑΣ, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις με σεβασμό στην δημοσιονομική ευταξία, 13ος μισθός, «ξεπάγωμα» των επικουρικών συντάξεων -που είναι 88 εκατομμύρια-, επαναφορά πλήρους εθνικής σύνταξης στις αναπηρικές συντάξεις. Καθώς και μια σειρά μέτρων, όπως η αναλογική σύνταξη, που σημαίνει κανένα ένσημο χαμένο. Αυτή είναι μία πολιτική που χτυπάει την υποδηλωμένη εργασία», είπε και προσδιόρισε το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων σε 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Απαντώντας στις συνεχείς διακοπές της κυρίας Αλεξοπούλου και την κριτική περί «λεφτόδεντρων», ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επέμεινε: «Θέλετε με ψέματα να αποκρύψετε τις προτάσεις που δείχνουν ότι αποτύχατε, όταν οι ίδιοι στο PowerPoint Μητσοτάκη λέτε ότι έχετε μειώσει τις συντάξεις. Για εσάς, οι Έλληνες είχαν μάθει στο τζάμπα, κ. Αλεξοπούλου. Ε, δεν είναι έτσι. Ζητήστε μία συγγνώμη από τους Έλληνες αντί να κουνάτε το δάχτυλο. Τους έχετε διαλύσει στην ακρίβεια, στα καρτέλ και τους πλειστηριασμούς και κάνετε τζάμπα χάρες στα funds. Φυλάτε τα λεφτά για τις απευθείας αναθέσεις».

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