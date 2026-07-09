Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται μεταξύ άλλων να τονίσει:

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές αδικίες που πρέπει να αποκατασταθούν. Δεσμεύομαι όμως μόνο για αυτά που ξέρω πως μπορούμε να κάνουμε πράξη. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία. Δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας για να γίνουν Πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι. Θέλω και αύριο να σας κοιτάω στα μάτια όπως σας κοιτάζω σήμερα. Αν υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, θα υπάρξει παρέμβαση και στην εισφορά ασθενείας στις επικουρικές συντάξεις και στις συντάξεις χηρείας.

Για το ΠΑΣΟΚ, η αποκατάσταση των αδικιών που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της κρίσης είναι υποχρέωση της πολιτείας. Όπως υποχρέωση είναι και η ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων και η οικοδόμηση ενός σταθερού, δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος.

Με αυτή τη λογική θεσμοθετήσαμε ήδη από το 2013 το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών, για να ενισχύσει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μέσω της αξιοποίησης των πόρων από τους υδρογονάνθρακες. Δυστυχώς, δεκατρία χρόνια μετά, παραμένει ουσιαστικά ανενεργό».

Αναλυτικά οι 17 παρεμβάσεις:

1. Πρώτη μας δέσμευση είναι η *επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους*. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα γίνει σταδιακά, σε δύο φάσεις: η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

2. Δεύτερη δέσμευσή μας είναι η *επαναφορά του ΕΚΑΣ, με νέα μορφή και νέα κριτήρια, για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη έως 550 ευρώ ή έως 800 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων*. Το ποσό του ΕΚΑΣ θα κυμαίνεται από 50 έως 180 ευρώ τον μήνα.

3. Τρίτη μας δέσμευση είναι ότι *δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έως το 2035.* Η χώρα έχει ήδη εκπληρώσει, και μάλιστα πολλά χρόνια νωρίτερα, όλες τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν υπάρχει, λοιπόν, καμία δικαιολογία για νέα επιβάρυνση των ασφαλισμένων.



4. Τέταρτη δέσμευσή μας είναι *η αποκατάσταση των αδικιών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις αναπηρίας*. *Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%*. Παράλληλα, *αυξάνουμε στο 75% της εθνικής σύνταξης την παροχή για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66% και συμπληρωμένα 20 έτη ασφάλισης*. Οι παρεμβάσεις αυτές συνεπάγονται αυξήσεις από 100 έως 112 ευρώ τον μήνα για τους δικαιούχους.



5. *Διορθώνουμε ακόμη μία αδικία σε βάρος των συνταξιούχων με αναπηρία*. *Ο χρόνος εργασίας τους θα προσμετράται κανονικά για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης όταν η σύνταξη αναπηρίας μετατρέπεται σε σύνταξη γήρατος*. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σοβαρό αντικίνητρο για ανθρώπους με αναπηρία που θέλουν και μπορούν να παραμείνουν στην εργασία.

Παράλληλα, θεσπίζουμε *ενιαίο κανονισμό παροχών για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καταργώντας ανισότητες μεταξύ ασφαλισμένων διαφορετικών ταμείων*. Επεκτείνουμε επίσης το επίδομα ετέρου προσώπου στους συνταξιούχους του Δημοσίου και στους συνταξιούχους γήρατος που αποκτούν πιστοποιημένη αναπηρία μετά τη συνταξιοδότησή τους. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 26 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.



6. Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση είναι *η κατοχύρωση της αναλογικής σύνταξης, ώστε καμία ημέρα ασφάλισης να μη χάνεται*. *Όσοι έχουν εργαστεί και καταβάλει εισφορές, ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει τις 4.500 ημέρες ασφάλισης, θα δικαιούνται το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξής τους*. Παράλληλα, όσοι δικαιούνται και το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα δεν θα το χάνουν εξαιτίας της αναλογικής σύνταξης.



7. *Κάνουμε το ασφαλιστικό σύστημα πραγματικά ανταποδοτικό.* *Αυξάνουμε σταδιακά τα ποσοστά αναπλήρωσης από το 50% στο 60% για τα 40 έτη ασφάλισης, ενώ παρεμβαίνουμε αντίστοιχα και στα ενδιάμεσα κλιμάκια*. *Αυξάνουμε επίσης τα ποσοστά αναπλήρωσης και μετά τα 40 έτη ασφάλισης, από 0,5% που είναι σήμερα σε 2% ανά έτος, δίνοντας ουσιαστικό κίνητρο για παραμονή στην απασχόληση*. Έτσι ενισχύουμε τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις.



8. Εξίσου σημαντική είναι και η *σταδιακή αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων*. *Μέσα στην πρώτη διετία της διακυβέρνησης μειώνουμε τη σχετική επιβάρυνση 20% κατά μέσο όρο, ώστε οι αυξήσεις στις συντάξεις να μη χάνονται στην πράξη από τις κρατήσεις*.



9. *Επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη, διορθώνοντας μια μεγάλη αδικία του νόμου Κατρούγκαλου,* την οποία διατήρησε και ενίσχυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν οι γονείς παιδιών με αναπηρία, που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης, να αντιμετωπίζονται με τα ίδια ηλικιακά όρια που ισχύουν για τις γενικές διατάξεις συνταξιοδότησης. Παράλληλα, *επεκτείνουμε και στους παλαιούς ασφαλισμένους των υπόλοιπων ταμείων του ΕΦΚΑ τη ρύθμιση που ίσχυε στο ΙΚΑ για τις μητέρες με τέκνο ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα*.



10. *Ξεπαγώνουμε τις επικουρικές συντάξεις, που παραμένουν παγωμένες εδώ και δεκαπέντε χρόνια, αυξάνοντάς τις κατά 2,4% από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης*. Ενισχύουμε έτσι συνολικά το εισόδημα των συνταξιούχων.

11. *Θεσπίζουμε άμεσα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς τα Ταμεία με μείωση των προσαυξήσεων και των προστίμων*. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε πραγματικά τους οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση, αυξάνοντας παράλληλα την εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ που σήμερα βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Η σημερινή ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά ελάχιστους οφειλέτες.



12. *Εκσυγχρονίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης,* ώστε να δημιουργηθεί, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, ένας ισχυρός δεύτερος πυλώνας συμπληρωματικής ασφάλισης που θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.



13. Εφαρμόζουμε πλήρως το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη με την ένταξη όλων των κατηγοριών εργαζομένων που δικαιούνται να υπαχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.



14. *Βάζουμε τέλος σε μια ακόμη άδικη περικοπή σε βάρος των συνταξιούχων του ΟΓΑ*. *Καταργούμε τη διάταξη που μειώνει το προνοιακό τμήμα της σύνταξής τους όταν λαμβάνουν και σύνταξη χηρείας.*



15. Δεσμευόμαστε για *άμεση εκκαθάριση, μέσα στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησής μας, όλων των εκκρεμών συντάξεων για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί fast track σύνταξη, χαμηλότερη από τη δικαιούμενη*. Όπως δεσμευόμαστε και για *άμεση εκκαθάριση όλων των εκκρεμών αιτήσεων δεκαετούς παραγραφής καθώς και όλων των εκκρεμών αιτήσεων για την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης των συνταξιούχων*.



16. *Επεκτείνουμε το δικαίωμα προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης και στους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και σήμερα αδίκως εξαιρούνται.*



17. *Παρεμβαίνουμε για δίκαιες λύσεις σε χρόνιες εκκρεμότητες επικουρικών ταμείων* , όπως το ΛΕΠΕΤΕ.