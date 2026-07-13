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Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα
Πολιτική
15:39 - 13 Ιουλ 2026

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τα μαχητικά F-35, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Παράλληλα, σχολίασε το νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, το δυστύχημα στον Ασπρόπυργο, αλλά και τα σενάρια συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ψεύδεται χωρίς καμία συστολή» στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εξοπλισμών, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις διαστρέβλωσης της πραγματικότητας.

Όπως ανέφερε, κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η Τουρκία συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα των F-35 ως πελάτης και συμπαραγωγός, ενώ η Ελλάδα δεν συμμετείχε σε καμία σχετική διαδικασία ούτε είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16.

«Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα τεσσεράμισι χρόνια του κ. Τσίπρα, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών, μόνο μια γραβάτα», δήλωσε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στη συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού με τον Ζόραν Ζάεφ μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών.

«180 μοίρες διαφορετική εικόνα»

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα η εικόνα της χώρας στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής έχει αλλάξει πλήρως.

Όπως είπε:

  1. η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει περισσότερα από 50 αναβαθμισμένα F-16 και αναμένει ακόμη 33 ώστε να διαθέτει συνολικά 83,
  2. έχει εξασφαλίσει την προμήθεια 20 μαχητικών F-35 με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμη 20,
  3. απέκτησε τα μαχητικά Rafale,
  4. προχώρησε στην απόκτηση των φρεγατών Belharra,
  5. υπέγραψε συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο,
  6. επέκτεινε τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο,
  7. υλοποίησε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό,
  8. προώθησε τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων,
  9. και προχώρησε σε πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση υδρογονανθράκων.

«Η ιστορία έχει ήδη μιλήσει και δεν μπορεί να την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας», τόνισε, προσθέτοντας ότι η αλλαγή ονόματος του νέου πολιτικού φορέα δεν μπορεί να συνοδευτεί από «παραχάραξη της ιστορίας».

«ΣΥΡΙΖΑ 2 με κρυμμένα στελέχη»

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση των περίπου 400 μελών του Εθνικού Συμβουλίου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η πλειονότητα των προσώπων προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να εμφανίσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, αποκρύπτοντας όμως τα προβεβλημένα στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησής του.

«Πάει να κάνει έναν ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη ότι, ενώ οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος παρουσιάζουν τη διακυβέρνηση Τσίπρα ως επιτυχημένη, οι βασικοί υπουργοί και συνεργάτες εκείνης της περιόδου δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του νέου εγχειρήματος.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκαν, όπως είπε, περισσότεροι από 30 νέοι φόροι, ενώ έκανε λόγο για στελέχη που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη εξαιτίας νομοθετικών επιλογών της τότε κυβέρνησης.

Το δυστύχημα στον Ασπρόπυργο

Ερωτηθείς για τον θάνατο πολυεγκαυματία μετά το εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο και τα μέτρα πυρασφάλειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινης ζωής.

«Κάθε φορά που τραυματίζεται ένας συμπολίτης μας, ιδιαίτερα εν ώρα εργασίας, και πολύ περισσότερο όταν χάνει τη ζωή του, δεν μπορεί να μας αφήνει ανεπηρέαστους», ανέφερε.

Υπογράμμισε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια τόσο η σχετική νομοθεσία όσο και οι έλεγχοι έχουν γίνει αυστηρότεροι, επισημαίνοντας πως, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να επιβάλλουν τον νόμο χωρίς καμία ανοχή, πάντοτε όμως μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης έρευνας και αξιολόγησης όλων των στοιχείων.

«Μοναδικός στόχος της ΝΔ η αυτοδυναμία»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά υπό τον όρο να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παράταξη έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία.

Όπως είπε, πρόκειται για έναν ρεαλιστικό αλλά όχι εύκολο στόχο, ο οποίος θα κριθεί αποκλειστικά από τους πολίτες και από την αξιοπιστία του κυβερνητικού έργου μέχρι το τέλος της τετραετίας.

Παράλληλα χαρακτήρισε το σχετικό ερώτημα «πολλαπλώς υποθετικό», επισημαίνοντας ότι δεν είναι ακόμη βέβαιο αν ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν τίθενται σε διαπραγμάτευση, όπως ο σεβασμός στη λαϊκή ετυμηγορία.

«Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι πίσω από κλειστές πόρτες», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι τόσο η επιλογή της κυβέρνησης όσο και του πρωθυπουργού αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών μέσω της εκλογικής διαδικασίας.

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