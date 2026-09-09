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Μαρινάκης: Παραθέτει τις ημερομηνίες που θα εφαρμοστούν τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση
Πολιτική
22:00 - 09 Σεπ 2026

Μαρινάκης: Παραθέτει τις ημερομηνίες που θα εφαρμοστούν τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Τις ημερομηνίες για το πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, παρουσιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με βίντεο που ανάρτησε στο στο Facebook.

Στο βίντεο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραθέτει το πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα που ανήγγειλε ο πρωθυπουργός τονίζοντας:

«Πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα; Πάμε να δούμε το ημερολόγιο των μέτρων μέχρι του χρόνου το Δεκέμβριο.

25 Σεπτεμβρίου 2026, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν αναδρομικά ένα ακόμα ενοίκιο ως επιστροφή για το 2024.

Την 1η Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία για τους αγρότες με το νέο σύστημα.

30 Νοεμβρίου θα γίνει η καταβολή επιστροφής ενοικίου και διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2025.

Επίσης 30 Νοεμβρίου 2026 όλοι οι συνταξιούχοι πάνω από 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και οι συμπολίτες μας με αναπηρία θα λάβουν επίδομα, όπως και κάθε χρόνο στο εξής, 400 ευρώ. Στο τέλος του 2026 θα καταβληθούν οι αυξημένες συντάξεις του Ιανουαρίου.

Τον Ιανουάριο του 2027, από την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για όσους έχουν 3 παιδιά.

Δημιουργούμε το κουμπαρά για τα νεογέννητα και για τα παιδιά μέχρι 2 ετών.

Ξεκινάει το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, μειώνονται οι χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από τον Μάρτιο του 2027 με τις φορολογικές δηλώσεις αν είσαι συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας απαλλάσσεσαι από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας ως προς το τεκμήριο ενώ θα έχεις και τη μείωση φόρου εισοδήματος που είχε ψηφιστεί τον περσινό προϋπολογισμό και ισχύει για τα εισοδήματα του 2026.

Αν έχεις επιχείρηση στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος από την φορολογική δήλωση που θα κάνεις στη νέα χρονιά.

Αν είσαι αγρότης, μηδενίζεται ο φόρος σου έως τα 20.000 ευρώ εισόδημα.

1η Απριλίου 2027 θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός για ακόμα μία φορά στον ιδιωτικό τομέα με αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους.

Μειώνονται κατά μισή μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου και η επιστροφή διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς αλλά και το επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία ενώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά. Όσο θα γίνεται ισχυρότερη η οικονομία της χώρας τόσο θα αυξάνουμε και την κοινωνική ανταπόδοση για τους πολλούς μειώνοντας τις συνέπειες της ακρίβειας και αυξάνοντας τα εισοδήματα για όλους».

{https://www.facebook.com/reel/989505097499542}

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