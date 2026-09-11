ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής άσκησε νωρίτερα σήμερα (11/9) μέσω σχετικής του ανακοίνωσης έντονη κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη αναφορικά με τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη:

«Ο κ. Μαρινάκης είναι Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει ότι:

«Όσο και να προσπαθεί να μαζέψει τη δήλωση του, οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν. Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.