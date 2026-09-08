Από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ: Τελιγιορίδου και Αβραμάκης «μετακομίζουν» στη Χαριλάου Τρικούπη

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιδιώκει να δείξει πως είναι ο ισχυρότερος «παίχτης» της ευρύτερης κεντροαριστεράς και ανοίγει τις πόρτες της σε στελέχη προερχόμενα από άλλες πολιτικές δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, ενώ παράλληλα επιχειρείται και στελεχιακή ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε σήμερα, Τρίτη (8/9), η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ δύο βουλευτών προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου, η οποία πολιτεύεται στην Καστοριά, καθώς και τον πρώην βουλευτή Σερρών, Λευτέρη Αβραμάκη.

Οι δύο πολιτευτές συναντήθηκαν σήμερα το μεσημέρι με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση της συστράτευσης τους με το ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια, αμφότεροι είχαν βρεθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις εκδηλώσεις για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, προλειαίνοντας έτσι το έδαφος της προσχώρησής τους στην παράταξη.