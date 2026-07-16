Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη

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Κατηγορίες σε 4 νυν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με την έρευνα που διεξάγει για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορά γεωργικά κονδύλια. Οι κατηγορίες εναντίον άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών απορρίφθηκαν.

Συνολικά οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 22 και εκτός από τους τέσσερις βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει απαγγείλλει διώξεις σε δημόσιους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Σκρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκώρος και ο Μάξιμος Σενετάκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΡΟ οι τρεις από τους βουλευτές (Σκρέκας, Μπουκώρος, Σενετάκης) κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ η τέταρτη (Παπακώστα) για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα ένα από τους τέσσερις βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο».

Όσον αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ασκεί δίωξη κατά:

- του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε περιπτώσεις απιστίας,

- του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο περιπτώσεις απιστίας,

- και δύο πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι σύμφωνα με την ΕΡΡΟ «περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις».

Θυμίζουμε πως αρχικά στη δικογραφία βρίσκονταν 11 βουλευτές:

Κώστας Τσιάρας,

Νότης Μηταράκης,

Δημήτρης Βαρτζόπουλος,

Χρήστος Μπουκώρος,

Λάκης Βασιλειάδης,

Κώστας Αχ. Καραμανλής,

Θεόφιλος Λεονταρίδης,

Μαξίμος Σενετάκης,

Γιάννης Κεφαλογιάννης,

Κώστας Σκρέκας και

Κατερίνα Παπακώστα

Διώξεις απαγγέλλονται τώρα σε Παπακώστα, Σκρέκα, Μπουκώρο και Σενετάκη.