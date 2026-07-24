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Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία
Πολιτική
17:51 - 24 Ιουλ 2026

Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική πρόταση «βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική».

Η κ. Δούρου υποστήριξε ότι η διαδικασία της Αναθεώρησης έχει απομακρυνθεί από τον θεσμικό της χαρακτήρα και έχει ενταχθεί, όπως ανέφερε, «σε ένα πλαίσιο συγκυριακής πολιτικής σκοπιμότητας ενόψει εκλογών».

«Πώς είναι δυνατόν να διατείνεται κανείς ότι θα βελτιώσει το Σύνταγμα μια κυβέρνηση που ευθύνεται για βαρύτατες και κατ’ εξακολούθηση παραβιάσεις του;» διερωτήθηκε, εξαπολύοντας επίθεση για ζητήματα που αφορούν τις υποκλοπές, τη λειτουργία των θεσμών και τη συγκέντρωση εξουσίας.

Απάντηση στον Μητσοτάκη για την απουσία από την εκδήλωση της Δημοκρατίας

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την παρέμβασή της απαντώντας στην κριτική του πρωθυπουργού για την απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην παραστεί στη δεξίωση για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

«Η επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της δικτατορίας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς και αναθεωρητών της Ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η 24η Ιουλίου, λόγω και της σύνδεσής της με την τραγωδία της Κύπρου, «απαιτεί αναστοχασμό, σεβασμό και σοβαρότητα».

«Γι’ αυτό επιλέγουμε να τιμούμε τη Δημοκρατία και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν γι’ αυτήν στους τόπους μνήμης, όπως χθες στο ΕΑΤ-ΕΣΑ», πρόσθεσε.

«Είστε η κυβέρνηση της παραβίασης του Συντάγματος»

Η Ρένα Δούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αποδυναμώσει τις θεσμικές εγγυήσεις και έχει ενισχύσει έναν «πρωθυπουργοκεντρικό χαρακτήρα εξουσίας».

«Είστε η κυβέρνηση της συστηματικής και κάθε είδους παραβίασης του Συντάγματος. Είστε η κυβέρνηση της αποδυνάμωσης των θεσμικών εγγυήσεων, της περαιτέρω συγκέντρωσης εξουσίας στο δήθεν “επιτελικό”, ορθότερα διεφθαρμένο κράτος», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις, λέγοντας ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κυβερνητικής στάσης απέναντι στους θεσμούς.

«Οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, με τις επισυνδέσεις, το Predator, τις αποκαλύψεις του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, δίνουν την απάντηση», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο άφησε αιχμές και για τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση τον έχει υποβαθμίσει.

«Εντάσσεται και η περαιτέρω απαξίωση του ΠτΔ που τον κάνετε “πρόεδρο μιας χρήσης”», ανέφερε.

Οι αιχμές για τα άρθρα 16, 79, 86 και 103

Η κ. Δούρου υποστήριξε ότι ο πυρήνας της κυβερνητικής πρότασης είναι «ιδεολογικός» και επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος.

Για το άρθρο 16 και την αλλαγή του πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την Παιδεία ως εμπορεύσιμο αγαθό.

«Αντιμετωπίζετε τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση όχι ως κοινωνικό αγαθό αλλά ως προϊόν επί πληρωμή, με όρους προσφοράς, ζήτησης και κερδοφορίας», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αποδεχθεί, όπως είπε, «τετελεσμένα» που προέκυψαν από κυβερνητικές επιλογές.

«Δεν αλλάζουμε θέση. Δεν αναγνωρίζουμε ως τετελεσμένα τις αντισυνταγματικές επιλογές που επέβαλε η κυβέρνηση της ΝΔ», τόνισε.

Αναφερόμενη στο άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της.

«Στο άρθρο 86 η υποκρισία περισσεύει. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το επικαλείστε, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο βάζετε τους βουλευτές σας να ψηφίζουν επιστολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Αναθεώρηση πρέπει να φέρει περισσότερη Δημοκρατία»

Παρουσιάζοντας τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η Ρένα Δούρου ανέφερε ότι μια προοδευτική αλλαγή του Συντάγματος θα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένους άξονες.

Όπως είπε, το κόμμα της τάσσεται υπέρ:

  1. της «περισσότερης και καλύτερης Δημοκρατίας»,
  2. ενός ισχυρού κράτους δικαίου,
  3. της ενίσχυσης της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης,
  4. της διεύρυνσης των κοινωνικών δικαιωμάτων,
  5. της προστασίας του δημόσιου χαρακτήρα της Παιδείας και του νερού,
  6. του απόλυτου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
  7. της διασφάλισης του δικαιώματος των πολιτών στην ευημερία και την ποιότητα ζωής.

«Επειδή τίποτε από αυτά δεν εκφράζει τη δική σας φιλοσοφία, επειδή τίποτε από αυτά δεν προβλέπεται στη δική σας Αναθεώρηση των 34 άρθρων του Συντάγματος, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Ούτε οι πολίτες σας έχουν εμπιστοσύνη», κατέληξε η κ. Δούρου.

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