Παπασταύρου για GSI: Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία

Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector μίλησε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο υπουργός αναφέρθηκε γεωπολιτική σημασία του έργου, στα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του, καθώς και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Παράλληλα, παρουσίασε τον σχεδιασμό για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βοιωτία και Δυτική Αττική.

«Νέα δυναμική» για τη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου

Η συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην GSI υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, υπογράφηκε τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις θαλάσσιες έρευνες βυθού που απαιτούνται για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπασταύρου, η κυβέρνηση είχε πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές στην Ευρώπη, στις χώρες του Κόλπου και πέρα από τον Ατλαντικό, με στόχο τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης του έργου.

Η Meridiam επελέγη λόγω της εμπειρίας της σε μεγάλα και σύνθετα έργα υποδομών, μεταξύ των οποίων και η ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου–Γερμανίας. Η τεχνογνωσία της, σύμφωνα με τον υπουργό, έρχεται να συνδυαστεί με την εμπειρία του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος παραμένει στρατηγικός μέτοχος του έργου.

«Δημιουργείται μια νέα δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου στην ΕΡΤ.

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Η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και η επέκταση στο Ισραήλ

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Great Sea Interconnector πρωτίστως ευρωπαϊκό έργο, το οποίο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το έργο έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να επιτρέψει την ενσωμάτωση μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ ολοκληρώνει τη μελέτη κόστους–οφέλους για το τμήμα Κύπρου–Ισραήλ, η οποία θα υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών.

Κατά τον κ. Παπασταύρου, η προοπτική δημιουργίας ενός ευρύτερου ενεργειακού διαδρόμου στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη γεωστρατηγική σημασία υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στα Στενά του Ορμούζ.

«Η συμμετοχή της Γαλλίας ισχυροποιεί και θωρακίζει το έργο»

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, ο υπουργός επισήμανε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας προστατεύονται από την ίδια την Ελλάδα.

Αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα, το οποίο αντιμετωπίζει τεχνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές δυσκολίες. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η είσοδος ενός μεγάλου γαλλικού επενδυτικού ομίλου ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και τις προοπτικές ολοκλήρωσης της διασύνδεσης.

«Οι τεχνικές και οι γεωπολιτικές δυσκολίες δεν θα εξαφανιστούν από τη μία ημέρα στην άλλη με μια υπογραφή. Η συμμετοχή, όμως, της Meridiam ισχυροποιεί και θωρακίζει σημαντικά την υλοποίηση του έργου», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν στρατηγική συνεργασία, ενώ το Παρίσι έχει ισχυρή παρουσία και ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν είναι ένα ελληνικό ή ένα κυπριακό έργο. Είναι ένα σημαντικό ενεργειακό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίησή του περνά μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.

Τα επόμενα βήματα

Ο υπουργός απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών, σημειώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα διαδικαστικά βήματα.

«Δεν θέλω να πω εάν θα είναι σε έναν μήνα ή σε έξι εβδομάδες. Είναι, όμως, σαφές ότι το έργο μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση ενός μεγάλου ιδιωτικού επενδυτικού ομίλου να συμμετάσχει στο έργο αποτελεί και έμπρακτη επιβεβαίωση της οικονομικής βιωσιμότητας και της στρατηγικής αξίας του.

Τον Φεβρουάριο του 2027 η πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στις έρευνες υδρογονανθράκων, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι στα μέσα Φεβρουαρίου του 2027 να πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα.

Η γεώτρηση έχει προγραμματιστεί στο σημείο «Ασωπός 1» του Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, από την κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και HELLENiQ Energy.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της κοινοπραξίας, το δυνητικό κοίτασμα μπορεί να φτάνει τα 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Εφόσον οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν και το κοίτασμα αποδειχθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, τα δυνητικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζονται σε περίπου 10 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου.

«Ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, ώστε το πρώτο μισό του 2027 να έχουμε μια διαφορετική εικόνα για όλους τους Έλληνες», σημείωσε ο υπουργός.

Αντιδιαβρωτικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές

Αναφερόμενος στη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική, ο κ. Παπασταύρου απέτισε φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, μεταξύ των οποίων ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος που επέβαιναν στο πυροσβεστικό ελικόπτερο στην Ψάθα.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των συνεπειών τους έθεσε ως προτεραιότητες την ενίσχυση της πρόληψης, την αξιοποίηση της τεχνολογίας για τον έγκαιρο εντοπισμό των εστιών και την άμεση περιβαλλοντική αποκατάσταση.

Όπως ανακοίνωσε, τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγείσες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου, ώστε να προηγηθούν των πρώτων ισχυρών βροχοπτώσεων.

Τα έργα αποσκοπούν στην προστασία των κατοίκων από πλημμυρικά φαινόμενα και φερτά υλικά, αλλά και στην επιτάχυνση της φυσικής αναγέννησης των καμένων δασικών εκτάσεων.

«Εάν τα αντιδιαβρωτικά έργα γίνουν μέσα στον πρώτο χρόνο, επιταχύνεται η αναγέννηση του δάσους. Αν καθυστερήσουν δύο ή τρία χρόνια, καθυστερεί ακόμη περισσότερο και η αποκατάσταση», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.