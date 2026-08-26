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ΕΛ.Α.Σ: «Επικοινωνιακό αφήγημα» της κυβέρνησης η αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας
Πολιτική
16:06 - 26 Αυγ 2026

ΕΛ.Α.Σ: «Επικοινωνιακό αφήγημα» της κυβέρνησης η αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το ζήτημα των συντάξεων χηρείας εξαπολύει η Ελληνική Αριστερή Λύση, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική ρητορική περί αποκατάστασης των συντάξεων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Λύση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εδώ και περίπου έναν μήνα «πανηγυρίζει» για τη δήθεν αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές κυβερνητικές αναφορές δημιουργούν μια εικόνα επίλυσης του προβλήματος, ενώ, όπως επισημαίνει, η κατάσταση για τους δικαιούχους παραμένει διαφορετική.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ οι «χιλιάδες συνταξιούχοι» που υποτίθεται ότι θα δουν αύξηση από το 35% στο 70% είναι τελικά μόλις 8.552, ενώ πάνω από 100.000 συνταξιούχοι χηρείας πριν από τις 13 Μαΐου 2016 μένουν εκτός και δεν λαμβάνουν καμία αύξηση. Επιπλέον, δεν καταβάλλονται αναδρομικά, γεγονός παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Κάτι που όπως επισημαίνει δεν διορθώνεται η αδικία για τους συνταξιούχους χηρείας του ΟΓΑ, ενώ οι επικουρικές συντάξεις χηρείας παραμένουν μειωμένες. Η συνολική δαπάνη της ρύθμισης ανέρχεται σε 55 εκατ. ευρώ ετησίως, την ώρα που όπως αναφέρει οι συνταξιούχοι έχουν χάσει 7 δισ. ευρώ στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, μόνο από την κατάργηση της τμηματικής 13ης σύνταξης του 2019.

Κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «πήρε 100 και επιστρέφει 1», ενώ χαρακτηρίζει τη μη εφαρμογή της περικοπής των δύο εθνικών συντάξεων αποτέλεσμα «λανθασμένης ερμηνείας» της εγκυκλίου Τσακλόγλου, η οποία –όπως σημειώνει– αποδείχθηκε τόσο αβάσιμη που δεν είχε καν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2026.

Παράλληλα, καλεί τον κ. Μητσοτάκη να «ξαναδιαβάσει τον νόμο της δικής του κυβέρνησης» (ν. 4670/2020), ο οποίος –σύμφωνα με την ανακοίνωση– ενσωματώνει περικοπές σε εντελώς διαφορετικό δημοσιονομικό περιβάλλον από αυτό του 2016.

Καταλήγει ότι «αρκετά με τα ψέματα και την παραπλάνηση», τονίζοντας πως οι συνταξιούχοι «δικαιούνται αξιοπρέπεια και αλήθειες». Υπογραμμίζει ότι στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί «μια ολοκληρωμένη πρόταση εξόδου από την κρίση Μητσοτάκη», με στόχο μια ζωή με αξιοπρέπεια για τους συνταξιούχους και τον ελληνικό λαό.

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