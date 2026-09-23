ΠΑΣΟΚ: Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», μας προέκυψε και το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος»

Στις εκλογές του 2023, μάλιστα, ήταν στις. Τι άλλαξε και με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το 2019 και το 2023 δεσμευόταν για 13η σύνταξη και 13ο μισθό αλλά το 2026 με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θεωρεί λαϊκισμό την επαναφορά τους; Ας αναλογιστούν οι πολίτες την πολιτική του συνέπεια και ας αξιολογήσουν τις προτεραιότητες που έχει».

Και σημειώνει το ΠΑΣΟΚ: «Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος» και τέθηκε με περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ηττήθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, «επιτυγχάνοντας» το απίστευτο: αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, να καταρρέει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη. Αυτό που ήταν όμως πραγματικά κωμικό, ήταν ότι στην προσπάθεια του να μιλήσει για μετεκλογικές συνεργασίες έφερε ως παράδειγμα τη συγκυβέρνηση του -δύο φορές- με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων, δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας».

«Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μπορεί να εκφράσει και να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ, μια παράταξη με προοδευτικό πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό και χωρίς εξαρτήσεις. Με όραμα να γυρίσει η χώρα σελίδα, να πάει μπροστά και όχι πίσω», καταλήγει η ανακοίνωση.