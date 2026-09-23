ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», μας προέκυψε και το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος»
Πολιτική
12:47 - 23 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», μας προέκυψε και το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οκ. Τσίπρας απέδειξε και σήμερα ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών. Αυτή ήταν ανέκαθεν η πολιτική «αξιοπιστία» του», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην κριτική που άσκησε το κόμμα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, μέσω της συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη: «Θέλοντας να υποτιμήσει τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, δήλωσε σήμερα πως δεν είναι «λαϊκιστής» για να τα υποσχεθεί στη ΔΕΘ, αλλά στην ίδια φράση ως «δημοσιονομικά συνετός» επαίρετο ότι ήδη από το 2019 είχε θεσμοθετήσει την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Στις εκλογές του 2023, μάλιστα, ήταν στις κεντρικές του εξαγγελίες και η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, κάτι που μάλλον ξέχασε. Τι άλλαξε και με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το 2019 και το 2023 δεσμευόταν για 13η σύνταξη και 13ο μισθό αλλά το 2026 με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θεωρεί λαϊκισμό την επαναφορά τους; Ας αναλογιστούν οι πολίτες την πολιτική του συνέπεια και ας αξιολογήσουν τις προτεραιότητες που έχει».

Και σημειώνει το ΠΑΣΟΚ: «Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος» και τέθηκε με περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ηττήθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, «επιτυγχάνοντας» το απίστευτο: αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, να καταρρέει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη. Αυτό που ήταν όμως πραγματικά κωμικό, ήταν ότι στην προσπάθεια του να μιλήσει για μετεκλογικές συνεργασίες έφερε ως παράδειγμα τη συγκυβέρνηση του -δύο φορές- με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων, δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας».

«Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μπορεί να εκφράσει και να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ, μια παράταξη με προοδευτικό πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό και χωρίς εξαρτήσεις. Με όραμα να γυρίσει η χώρα σελίδα, να πάει μπροστά και όχι πίσω», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 13:09
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατρίνης: Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια;
Πολιτική

Κατρίνης: Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια;

Το debate για το «ελληνικό Επινέ» και… το ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης

Το debate για το «ελληνικό Επινέ» και… το ΠΑΣΟΚ

Τσίπρας: Το δίλημμα είναι «Ή εμείς ή κανείς» - Επίθεση στην κυβέρνηση για τις τιμές ενέργειας
Πολιτική

Τσίπρας: Το δίλημμα είναι «Ή εμείς ή κανείς» - Επίθεση στην κυβέρνηση για τις τιμές ενέργειας

ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;
Πολιτική

ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/09/2026 - 13:13

Κωνσταντίνος Καρέτσας στο Allwyn Game Time: Το όραμα του για την Εθνική και το μήνυμα από τον Άγγελο Χαριστέα

Πολιτική
23/09/2026 - 13:13

Επιμένει για τα «καβαλημένα καλάμια» η Μπακογιάννη – Διαφωνούν Άδωνις και Βορίδης

Ναυτιλία
23/09/2026 - 13:03

Bloomberg: Η Μαρία Αγγελικούση επενδύει στην Nvidia – Η στρατηγική του family office της

Πολιτική
23/09/2026 - 13:02

«Κίνημα» στη ΝΔ υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ στα Καύσιμα

Πολιτική
23/09/2026 - 12:47

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», μας προέκυψε και το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος»

Ναυτιλία
23/09/2026 - 12:46

Y/KNOT Invest: Πρώτη ναύλωση του AMETHYST - Έσοδα μεταξύ 3 και 5,5 εκατ. δολαρίων

Πολιτική
23/09/2026 - 12:34

Χρηστίδης: Έπρεπε να χαθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ανακαλύψουμε ότι δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι;

Πολιτική
23/09/2026 - 12:32

Λιβάνιος: Στον Άρειο Πάγο οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές

Πολιτική
23/09/2026 - 12:28

Ο Πέτσας πήρε τη σκυτάλη: Στο χέρι του πρωθυπουργού να κόψει τους «καβαλημένους»

Ειδήσεις
23/09/2026 - 12:20

Ευρωζώνη: «Άλμα» του PMI στις 53,1 μονάδες – Σε υψηλό 41 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα

Ναυτιλία
23/09/2026 - 12:14

Πέντε υποτροφίες 20.000 ευρώ από την PCT για νέους του Περάματος και του Κερατσινίου

Ειδήσεις
23/09/2026 - 12:14

ΟΟΣΑ: Το νέο ενεργειακό σοκ αλλάζει ξανά τις προβλέψεις για την οικονομία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/09/2026 - 11:54

17 χρόνια Business Seeds: Η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύει καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια που αλλάζουν τον κόσμο

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 11:52

Skroutz Last Mile: Χακαρίστηκε το σύστημα – Ποια προσωπικά δεδομένα επηρεάστηκαν

Αναλύσεις
23/09/2026 - 11:50

JPMorgan: Ξεκινά την κάλυψη της Metlen με τιμή - στόχο 64 ευρώ

Ειδήσεις
23/09/2026 - 11:44

Ζελένσκι σε Τραμπ: Τριμερής με Πούτιν για να τελειώσει ο πόλεμος

Τεχνολογία
23/09/2026 - 11:41

Η ΤΝ βλάπτει την ικανότητα των φοιτητών να σκέφτονται: «Είναι η ψευδαίσθηση της μάθησης»

Σχόλια Αγοράς
23/09/2026 - 11:38

Χρηματιστήριο: Ήπια διόρθωση για δεύτερη μέρα – Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips

Ειδήσεις
23/09/2026 - 11:37

Πατούλης για γιατρούς Μαζωνάκη: Εξαπατήθηκε ο ΙΣΑ – Πώς δηλώθηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ειδήσεις
23/09/2026 - 11:24

Γερμανία: «Άλμα» του PMI στις 53,8 μονάδες – Υψηλό 11 μηνών για την επιχειρηματική δραστηριότητα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
23/09/2026 - 11:17

iNVOICEsoft: Νέα φάση ανάπτυξης για την i-Spirit με το βλέμμα στη διεθνή αγορά - Η συνεργασία με τη Samsung

Χρηματιστήρια
23/09/2026 - 11:05

Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος με το βλέμμα στον PMI – Κάτω από τα $100 το Brent

Αναλύσεις
23/09/2026 - 11:05

Χρηματιστήριο: Ζητούμενο η συμμετοχή περισσότερων μετοχών για επάνοδο στις 2.700 μονάδες

Ειδήσεις
23/09/2026 - 11:03

ifo: Η ψηφιοποίηση στην εργασία επιβαρύνει την υγεία των εργαζομένων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα

Ειδήσεις
23/09/2026 - 10:59

Γαλλία: Ισχυρή ανάκαμψη του PMI – Η ισχυρότερη ανάπτυξη της τελευταίας διετίας

Οικονομία
23/09/2026 - 10:55

Κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ στην Ελλάδα «καίει» το 4,7% του μισθού

Ειδήσεις
23/09/2026 - 10:48

Morgan Stanley: Αναμένονται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από Fed, ΕΚΤ και BoJ

Οικονομία
23/09/2026 - 10:43

Στεγαστική φτώχεια και αναπηρία: Η Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ

Ειδήσεις
23/09/2026 - 10:40

Εγκώμιο Μασκ για Σι: Μεγάλος ηγέτης – Η Κίνα έχει γνωρίσει τεράστια ευημερία

Ανεμοδείκτης
23/09/2026 - 10:38

Το debate για το «ελληνικό Επινέ» και… το ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ