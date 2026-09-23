ΠΑΣΟΚ: Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», μας προέκυψε και το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος»

Όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη: «Θέλοντας να υποτιμήσει τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, δήλωσε σήμερα πως δεν είναι «λαϊκιστής» για να τα υποσχεθεί στη ΔΕΘ, αλλά στην ίδια φράση ως «δημοσιονομικά συνετός» επαίρετο ότι ήδη από το 2019 είχε θεσμοθετήσει την επαναφορά της 13ης σύνταξης.
Και σημειώνει το ΠΑΣΟΚ: «Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος» και τέθηκε με περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ηττήθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, «επιτυγχάνοντας» το απίστευτο: αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, να καταρρέει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη. Αυτό που ήταν όμως πραγματικά κωμικό, ήταν ότι στην προσπάθεια του να μιλήσει για μετεκλογικές συνεργασίες έφερε ως παράδειγμα τη συγκυβέρνηση του -δύο φορές- με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων, δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας».
«Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μπορεί να εκφράσει και να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ, μια παράταξη με προοδευτικό πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό και χωρίς εξαρτήσεις. Με όραμα να γυρίσει η χώρα σελίδα, να πάει μπροστά και όχι πίσω», καταλήγει η ανακοίνωση.