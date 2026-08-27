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Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας
Πολιτική
13:55 - 27 Αυγ 2026

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την οικονομική πολιτική και το κράτος δικαίου άσκησε την Πέμπτη (27/8) η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Με αφορμή την τελετή έναρξης λειτουργίας της νέας επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (27/08), για το οποίο σχολίασε στην ΕΡΤ ότι «μπαίνει σε λειτουργία με πολλά προβλήματα τα οποία έχουν υπάρξει στο παρελθόν, με βλάβες, με καθυστερήσεις», η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε «ένα ενδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τη διαχείριση των απίστευτων χρηματοδοτικών εργαλείων που είχε αυτή η κυβέρνηση στη διάθεσή της», σημειώνοντας: «Στα 2/3 των 195 δράσεων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, έχουμε απεντάξεις ή μειώσεις των πιστώσεων. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά και συντριπτική είναι η αποτυχία διαχείρισης αυτού του πακτωλού χρημάτων.

Θα έλεγα ότι μια κυβέρνηση η οποία το 2019 κέρδισε τις εκλογές με το αφήγημα του ικανού και μεταρρυθμιστή πρωθυπουργού, μια κυβέρνηση που ψήφισε ως πρώτο νόμο στη θητεία της το επιτελικό κράτος, είναι μία κυβέρνηση η οποία έχει χρησιμοποιήσει το επιτελικό κράτος ως όχημα προώθησης μιας απόλυτα εκτεταμένης διαφθοράς. Είναι γνωστά τα στοιχεία για τις απευθείας αναθέσεις ή για εκείνους τους διαγωνισμούς στις οποίες συμμετέχει μόνο ένας ανάδοχος. Είναι μία κυβέρνηση, εκ του αποτελέσματος αναποτελεσματική στον τομέα των υποδομών και των έργων.»

«Η χώρα και οι πολίτες της αυτή τη στιγμή υποφέρουν από ένα πολύ ισχυρό δίπολο. Το πρώτο ζήτημα είναι η τεράστια αύξηση των ανισοτήτων ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών και στοχεύσεων της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως οικονομικό εργαλείο, ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής μέσα από τις πολιτικές των επιδομάτων και την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, των έμμεσων φόρων που πλήττουν κυρίως τους πιο αδύναμους και πιο ευάλωτους.

Το δεύτερο δεδομένο αφορά την ευθεία επίθεση στο κράτος δικαίου, τις δημοκρατικές λειτουργίες και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Αυτό το δίπολο είναι η πολιτική και κοινωνική βάση που τροφοδοτεί ένα αίτημα που σήμερα εκτός από πλειοψηφικό είναι και ώριμο, το αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, σε ένα κατακερματισμένο, είναι αλήθεια πολιτικό σκηνικό, κυρίως σε ό,τι αφορά τον χώρο της αντιπολίτευσης, είναι αυτή τη στιγμή το μόνο κοινοβουλευτικό θεσμικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας που διαθέτει ένα ολοκληρωμένο εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα διακυβέρνησης.»

Σε ερώτηση σχετική με τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι «υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Έρχονται κόμματα, ιδρύονται ή θα ιδρυθούν προσωποπαγείς σχηματισμοί, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κόσμος είναι λωτοφάγοι -για να μιλήσω με επίκαιρους όρους Οδύσσειας- και νομίζουν ότι ξεχάσαμε ποιοι ήταν, τι έκαναν πριν από ελάχιστα χρόνια. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η απόλυτη ρευστότητα.

Το ΠΑΣΟΚ διαβάζει τις δημοσκοπήσεις και φυσικά τις μελετά. Αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε pvw δεν μπορούν, δεν είναι σε θέση να αποτυπώσουν μια κοινωνία η οποία σήμερα ζητά πλειοψηφικά αλλαγή και η οποία θα έλεγα ότι κάτω από το τραπέζι, βράζει. Αυτό το αίτημα με θεσμικό τρόπο, με ευθύνη, με μια παραγωγική αντιπολίτευση στη Βουλή που έχει αποδώσει διεκδικούμε να το εκφράσουμε και να ξαναγίνουν ο καταλύτης αυτής της αλλαγής», κατέληξε η βουλευτής.

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