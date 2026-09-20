ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μακρόν στο Σεν Πιερ και Μικελόν με Κάρνεϊ: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι γαλλικό
Ειδήσεις
21:35 - 20 Σεπ 2026

Μακρόν στο Σεν Πιερ και Μικελόν με Κάρνεϊ: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι γαλλικό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έφτασε στο γαλλικό έδαφος του Σεν Πιερ και Μικελόν, όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, λίγες εβδομάδες μετά την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τα νησιά εμφανίζονταν καλυμμένα με την αμερικανική σημαία.

Η επίσκεψη του Μακρόν στο αρχιπέλαγος, που βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Ατλαντικού του Καναδά, είναι η πρώτη Γάλλου προέδρου στην περιοχή από το 2014. Πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Καναδάς επιδιώκει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε ολοένα και πιο έντονη εμπορική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Σεν Πιερ και Μικελόν αποτελεί το μοναδικό εναπομείναν γαλλικό έδαφος στη Βόρεια Αμερική. Γάλλοι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι η επίσκεψη του Μακρόν έχει στόχο να αναδείξει τη γαλλική κυριαρχία στην περιοχή, αλλά και τους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τον Καναδά.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία (ότι είναι γαλλικό)», δήλωσε ο Μακρόν μετά την άφιξή του στο έδαφος, όπου ζουν περίπου 5.800 άνθρωποι, αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τον χάρτη που είχε αναρτήσει ο Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε: «Δεν πρόκειται να το επιβεβαιώνουμε κάθε μέρα επειδή κάποιοι έχουν παράξενες ιδέες ή λένε παράξενα πράγματα».

Η συμβολική σημασία της επίσκεψης

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι η επίσκεψη του Μακρόν, ο οποίος κατευθύνεται στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην εικόνα που είχε δημοσιεύσει ο Τραμπ, η αμερικανική σημαία κάλυπτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Η εικόνα έφερε την ένδειξη «United States of America» και περιλάμβανε το Σεν Πιερ και Μικελόν, καθώς και γαλλικά εδάφη στην Καραϊβική.

Η Γαλλία δεν είχε αντιδράσει δημοσίως στην ανάρτηση εκείνη την περίοδο.

Για τη Γαλλία, το Σεν Πιερ και Μικελόν έχει στρατηγική σημασία λόγω της θέσης του κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αρκτική, σύμφωνα με αξιωματούχο της γαλλικής προεδρίας.

Το αρχιπέλαγος αποτελεί επίσης σημαντικό σημείο της συνεργασίας Γαλλίας και Καναδά, μεταξύ άλλων στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών Μακρόν και Κάρνεϊ την Κυριακή.

Ενέργεια και σχέσεις Καναδά – ΕΕ

Ο Μακρόν, η κυβέρνηση του οποίου δέχεται αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων, δήλωσε ότι θα ήθελε ο Καναδάς να διευρύνει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, αντί να κατευθύνονται κυρίως προς την Ασία.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται επίσης να συζητήσουν τις σχέσεις του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το άνοιγμα της πόρτας από τις Βρυξέλλες για την ένταξη της Οτάβα ως πρώτου συνδεδεμένου μέλους της Ένωσης, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Ωστόσο, μια ενδεχόμενη βαθύτερη θεσμική σύνδεση αναμένεται να αντιμετωπίσει εμπόδια. Παρότι η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν στη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) πριν από περισσότερο από μία δεκαετία και η προσωρινή εφαρμογή της ξεκίνησε πριν από εννέα χρόνια, αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία, μεταξύ αυτών και η Γαλλία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία: Οι τιμές των καυσίμων στα ύψη και η επιστροφή των «κίτρινων γιλέκων»
Ειδήσεις

Γαλλία: Οι τιμές των καυσίμων στα ύψη και η επιστροφή των «κίτρινων γιλέκων»

Air Canada: Νέες πτήσεις και χριστουγεννιάτικη «αερογέφυρα» Αθήνα – Καναδά
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Air Canada: Νέες πτήσεις και χριστουγεννιάτικη «αερογέφυρα» Αθήνα – Καναδά

Γαλλία: Σε υψηλό 14 ετών το spread του 10ετούς ομολόγου έναντι του Γερμανικού
Ομόλογα

Γαλλία: Σε υψηλό 14 ετών το spread του 10ετούς ομολόγου έναντι του Γερμανικού

Μακρόν: Σοβαρή η κατάσταση για την Ευρώπη με τη ρωσική υβριδική απειλή
Ειδήσεις

Μακρόν: Σοβαρή η κατάσταση για την Ευρώπη με τη ρωσική υβριδική απειλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
20/09/2026 - 21:59

Τραμπ 2.0 & Δείκτες Wall: Συγκρίσεις με την πρώτη θητεία και τους προκατόχους του

Ειδήσεις
20/09/2026 - 21:50

«Καταστροφή» για Μερτς στο Μεκλεμβούργο: Άνοιγμα της AfD στους Χριστιανοδημοκράτες

Ειδήσεις
20/09/2026 - 21:39

Μαμντάνι – Τραμπ: Συνάντηση τη Δευτέρα 21/9 στη Νέα Υόρκη ενόψει της ΓΣ του ΟΗΕ

Ειδήσεις
20/09/2026 - 21:35

Μακρόν στο Σεν Πιερ και Μικελόν με Κάρνεϊ: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι γαλλικό

Πολιτική
20/09/2026 - 21:35

Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Συναντήσεις με Nvidia και Tesla στο επίκεντρο της επίσκεψης

Ειδήσεις
20/09/2026 - 21:28

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο ΙΣΑ αρνείται τα περί εισαγγελικής παρέμβασης – Τι απαντά για τους ελέγχους

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
20/09/2026 - 21:10

Η ΔΕΘ ξενέρωσε το Μαξίμου

Ειδήσεις
20/09/2026 - 21:00

Μελόνι: Προαναγγέλλει όριο στους ξένους μαθητές ανά τάξη – Τι προβλέπει το νέο πακέτο μέτρων

Πολιτική
20/09/2026 - 20:30

Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, Ουκρανία και παγκόσμιες προκλήσεις – Μπαράζ διπλωματικών επαφών

Πολιτική
20/09/2026 - 20:00

Χαραλαμπογιάννη (ΥΠΕΣ): Ψηφιακή κάρτα εργασίας στο Δημόσιο – Τι αλλάζει στο ωράριο των υπαλλήλων

ΥΔΡΕΥΣΗ
20/09/2026 - 19:30

ΕΥΔΑΠ: Σημαντική βελτίωση στα αποθέματα νερού

Αυτοδιοίκηση
20/09/2026 - 19:00

Πειραιάς: Η Ιστορική Κεντρική Αγορά σε νέα εποχή - 5ο Piraeus Taste Festival, Sea Food & More

Ειδήσεις
20/09/2026 - 18:54

Ανατροπή από Deutsche Welle: Παραμένει στον «αέρα» το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα

Magazino
20/09/2026 - 18:45

Σταμάτης Σπανουδάκης: Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο – Αναβλήθηκε η συναυλία στο Μεσολόγγι

Πολιτική
20/09/2026 - 18:30

Χατζηδάκης: Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης από 1η Οκτωβρίου – Δεν μοιράζουμε δανεικά

Ειδήσεις
20/09/2026 - 18:13

Τραμπ: Οι Χούθι δεν θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Εξετάζω «αν και πότε θα ανατινάξω» το Ιράν

Ειδήσεις
20/09/2026 - 18:00

Δημογραφικό: Επιβραδύνεται η μείωση των γεννήσεων – Τα νέα μέτρα για τρίτεκνους και πολύτεκνους

Πολιτική
20/09/2026 - 17:30

Γεωργιάδης – Καρυστιανού: Σφοδρή κόντρα για την «κβαντική ιατρική» – Νέα πυρά εκατέρωθεν

Ειδήσεις
20/09/2026 - 16:55

Βόρεια Κορέα: Δύο πυραυλικές εκτοξεύσεις μέσα σε τρεις ώρες – Συναγερμός σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία

Ειδήσεις
20/09/2026 - 16:28

Νοσοκομείο «Ελπίς»: Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Πολιτική
20/09/2026 - 16:10

ΠΑΣΟΚ: Γνωρίζουν κυβέρνηση και υπηρεσίες για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων Μητσοτάκη και υπουργών;

Πολιτική
20/09/2026 - 15:30

Κοντογεώργης: Έρχεται μεγάλη επιδότηση θέρμανσης – «Μείζονες παρεμβάσεις» τον χειμώνα

Ειδήσεις
20/09/2026 - 15:19

Βουλιαγμένη: Νεκρός 82χρονος μετά από καβγά για ξαπλώστρα – Στο Αστυνομικό Τμήμα 76χρονος και 21χρονη

Ειδήσεις
20/09/2026 - 14:48

Γαλλία: Οι τιμές των καυσίμων στα ύψη και η επιστροφή των «κίτρινων γιλέκων»

Ειδήσεις
20/09/2026 - 13:59

Νέο «μέτωπο» στην Μέση Ανατολή: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πυραυλικές επιθέσεις στο Ριάντ

Πολιτική
20/09/2026 - 13:40

Γεωργιάδης: Νέα ψηφιακά εργαλεία για τους γιατρούς – Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν

Πολιτική
20/09/2026 - 13:10

ΠΑΣΟΚ για στήριξη Μπελέρη σε Κασιδιάρη: Ο πρωθυπουργός είναι ενήμερος;

Πολιτική
20/09/2026 - 12:59

Σκέρτσος: «Αλλάζουμε το αθηνοκεντρικό μοντέλο» – Το σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη και το μήνυμα για Σαμαρά

Ειδήσεις
20/09/2026 - 12:41

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Αποκάλυψε κύκλωμα λαθραίου καπνού για ναργιλέ

Πολιτική
20/09/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ