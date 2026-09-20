Μακρόν στο Σεν Πιερ και Μικελόν με Κάρνεϊ: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι γαλλικό

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έφτασε στο γαλλικό έδαφος του Σεν Πιερ και Μικελόν, όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, λίγες εβδομάδες μετά την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τα νησιά εμφανίζονταν καλυμμένα με την αμερικανική σημαία.

Η επίσκεψη του Μακρόν στο αρχιπέλαγος, που βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Ατλαντικού του Καναδά, είναι η πρώτη Γάλλου προέδρου στην περιοχή από το 2014. Πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Καναδάς επιδιώκει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε ολοένα και πιο έντονη εμπορική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Σεν Πιερ και Μικελόν αποτελεί το μοναδικό εναπομείναν γαλλικό έδαφος στη Βόρεια Αμερική. Γάλλοι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι η επίσκεψη του Μακρόν έχει στόχο να αναδείξει τη γαλλική κυριαρχία στην περιοχή, αλλά και τους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τον Καναδά.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία (ότι είναι γαλλικό)», δήλωσε ο Μακρόν μετά την άφιξή του στο έδαφος, όπου ζουν περίπου 5.800 άνθρωποι, αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τον χάρτη που είχε αναρτήσει ο Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε: «Δεν πρόκειται να το επιβεβαιώνουμε κάθε μέρα επειδή κάποιοι έχουν παράξενες ιδέες ή λένε παράξενα πράγματα».

Η συμβολική σημασία της επίσκεψης

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι η επίσκεψη του Μακρόν, ο οποίος κατευθύνεται στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην εικόνα που είχε δημοσιεύσει ο Τραμπ, η αμερικανική σημαία κάλυπτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Η εικόνα έφερε την ένδειξη «United States of America» και περιλάμβανε το Σεν Πιερ και Μικελόν, καθώς και γαλλικά εδάφη στην Καραϊβική.

Η Γαλλία δεν είχε αντιδράσει δημοσίως στην ανάρτηση εκείνη την περίοδο.

Για τη Γαλλία, το Σεν Πιερ και Μικελόν έχει στρατηγική σημασία λόγω της θέσης του κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αρκτική, σύμφωνα με αξιωματούχο της γαλλικής προεδρίας.

Το αρχιπέλαγος αποτελεί επίσης σημαντικό σημείο της συνεργασίας Γαλλίας και Καναδά, μεταξύ άλλων στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών Μακρόν και Κάρνεϊ την Κυριακή.

Ενέργεια και σχέσεις Καναδά – ΕΕ

Ο Μακρόν, η κυβέρνηση του οποίου δέχεται αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων, δήλωσε ότι θα ήθελε ο Καναδάς να διευρύνει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, αντί να κατευθύνονται κυρίως προς την Ασία.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται επίσης να συζητήσουν τις σχέσεις του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το άνοιγμα της πόρτας από τις Βρυξέλλες για την ένταξη της Οτάβα ως πρώτου συνδεδεμένου μέλους της Ένωσης, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Ωστόσο, μια ενδεχόμενη βαθύτερη θεσμική σύνδεση αναμένεται να αντιμετωπίσει εμπόδια. Παρότι η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν στη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) πριν από περισσότερο από μία δεκαετία και η προσωρινή εφαρμογή της ξεκίνησε πριν από εννέα χρόνια, αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία, μεταξύ αυτών και η Γαλλία.