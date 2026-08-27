Θεσσαλονίκη: Μήνυμα Μητσοτάκη για την επέκταση του Μετρό – «Το είπαμε, το κάναμε»

Με την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως την Καλαμαριά να περνά πλέον στη φάση της εμπορικής λειτουργίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να δώσει στο έργο και πολιτικό χαρακτήρα, παρουσιάζοντάς το ως παράδειγμα υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων. «Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός, θέτοντας την αξιοπιστία και τη συνέπεια λόγων και έργων ως βασικούς άξονες του πολιτικού μηνύματος που θέλει να εκπέμψει ενόψει των εκλογών.

«Σε ένα περιβάλλον μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων», πρόσθεσε, ενώ στη Θεσσαλονίκη συμπύκνωσε το μήνυμά του στη φράση: «Το είπαμε και το κάναμε».

Μητσοτάκης: Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο παρελθόν του έργου, όταν οι συνεχείς καθυστερήσεις είχαν καταστήσει το Μετρό συνώνυμο των προβλημάτων στην πόλη.

«Για πολύ καιρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία και την αναποτελεσματικότητα. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη», είπε, παραπέμποντας παράλληλα σε «κάποια εγκαίνια-παρωδία».

«Ευτυχώς αυτά ανήκουν στο παρελθόν», συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει πλέον «ένα από τα πιο σύγχρονα Μετρό στην Ευρώπη», με πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία, συχνά δρομολόγια και δυνατότητα πρόσβασης για όλους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόστος μετακίνησης, σημειώνοντας ότι το Μετρό διαθέτει «ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια», ενώ προβλέπονται χαμηλότερες τιμές για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και πολίτες άνω των 65 ετών.

«Δικαιώνεται έτσι το δύσκολο στοίχημα που βάλαμε από την αρχή», ανέφερε. «Σήμερα μπορούμε να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση: το είπαμε και το κάναμε».

Από την πρώτη χάραξη έως την Καλαμαριά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στον χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η βασική γραμμή, υπενθυμίζοντας ότι μεσολάβησαν «σχεδόν 40 χρόνια» από τον αρχικό σχεδιασμό της μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Κατά τον ίδιο, η λειτουργία του Μετρό σε συνδυασμό με την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων διαμορφώνει έναν «διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη», με άμεση επίδραση στην καθημερινότητα των κατοίκων.

«Τα μεγάλα έργα υποδομής και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται, όμως γίνονται», είπε, προσθέτοντας: «Αρκεί να υπάρχει σχέδιο και επιμονή, να βάζεις το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρεις να δίνεις λύσεις στα προβλήματα».

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τις «μεγάλες μάχες» που χρειάστηκε να δοθούν «κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας», χαρακτηρίζοντας το έργο «απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά».

«Η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη δεν ανεβάζουν απλώς ταχύτητα, αλλά βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής», υπογράμμισε.

Νέος στόχος η βορειοδυτική επέκταση

Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, η κυβέρνηση στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

«Δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας την έναρξη του σχεδιασμού για την επέκταση του δικτύου προς τα βορειοδυτικά.

«Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή, ξεκινά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε μάλιστα δημόσια στον Αλέξανδρο Εξάρχου, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Aktor, αναφερόμενος στην εκκρεμότητα της οδού Πόντου.

«Νομίζατε ότι τελειώσατε, κύριε Εξάρχου; Έχουμε την Πόντου να τελειώσουμε», είπε, ζητώντας δημόσια δέσμευση για την ολοκλήρωση του έργου έως τα τέλη Απριλίου του 2027.

Παράλληλα, εξέφρασε «διαχρονική συγγνώμη» στους κατοίκους της Καλαμαριάς για την ταλαιπωρία και τις αναγκαίες διακοπές λειτουργίας που προηγήθηκαν μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Πέντε νέοι σταθμοί και 4,78 χιλιόμετρα νέου δικτύου

Η επέκταση προς την Καλαμαριά προσθέτει 4,78 χιλιόμετρα στο δίκτυο και περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Με την προσθήκη των νέων σταθμών, το δίκτυο αριθμεί πλέον 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά.

Η νέα επέκταση εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ παράλληλα αναμένεται να περιορίσει την κυκλοφορία κατά περίπου 12.000 ΙΧ την ημέρα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερησίως.

Τζιτζικώστας: Πάνω από €1 δισ. ευρωπαϊκών πόρων

Στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημιουργία των υποδομών της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, επισημαίνοντας τη σημαντική χρηματοδοτική διάσταση του έργου.

«Έχει ισχυρή ευρωπαϊκή σφραγίδα», τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, σημειώνοντας ότι «περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ευρωπαϊκών πόρων έχουν στηρίξει την κατασκευή του».

Όπως πρόσθεσε, «σήμερα βλέπουμε τι σημαίνει αυτή η επένδυση στην πραγματική ζωή», μεταφέροντας τη συζήτηση από τη χρηματοδότηση των έργων στο πρακτικό όφελος που αποκομίζουν οι πολίτες.

Ο ίδιος διεύρυνε την αναφορά του και σε άλλες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί με ευρωπαϊκή στήριξη, όπως «τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που κινούνται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης» και «μεγάλες αστικές παρεμβάσεις, όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά». Παράλληλα, έκανε αναφορά στον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας.

Εξάρχου: Θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων

Στη σημασία της επέκτασης προς την Καλαμαριά αναφέρθηκε και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor.

Χαρακτήρισε το Μετρό Θεσσαλονίκης «το πιο σύγχρονο της Ευρώπης» και εκτίμησε ότι η νέα επέκταση «θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης».

Παράλληλα, χαρακτήρισε το έργο σημαντικό επίτευγμα «για το οποίο δικαιούμεθα όλοι να είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι».

Αναφερόμενος στην ΑΚΤΩΡ, σημείωσε ότι ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη ΑΜΚ στην Ελλάδα και υποστήριξε ότι «τον τελευταίο έναν χρόνο βλέπουμε τα αποτελέσματα των τελευταίων επτά ετών, καθώς για πρώτη φορά υπάρχει ένα τόσο μεγάλο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον».

«Αν συνεχίσουμε έτσι, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πολλά τέτοια έργα στο μέλλον», πρόσθεσε.

Ταχιάος: Η Θεσσαλονίκη είναι ήδη μια άλλη πόλη

Στη νέα φάση που ανοίγει για το συγκοινωνιακό δίκτυο αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος.

«Η Θεσσαλονίκη είναι ήδη μια άλλη πόλη. Από σήμερα, θα είναι ακόμη πιο διαφορετική. Στην κυβέρνηση είμαστε περήφανοι που κλείνουμε ένα κεφάλαιο και περνάμε στα επόμενα».

Όπως τόνισε, «το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα δίκτυο Μετρό που ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αναπτύσσεται, εξελίσσεται μαζί με την πόλη αναπτύσσεται. Μπροστά μας έχουμε την πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης».

Ο κ. Ταχιάος έκανε λόγο για «εκπλήρωση ενός χρέους προς τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης που σφύζουν από ζωντάνια και αφήνουν στην πόλη σημαντική δημογραφική δυναμική».

Κώτσηρας: Μία σπουδαία ημέρα για τη Θεσσαλονίκη

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας χαρακτήρισε την ημέρα των εγκαινίων ορόσημο για την πόλη και τις μεταφορές.

«Σήμερα είναι πραγματικά μία σπουδαία ημέρα για Θεσσαλονίκη. Μία μέρα που σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη μετάβαση της πόλης σε μία νέα εποχή, για τις υποδομές και τις μεταφορές της Θεσσαλονίκης».

Όπως σημείωσε, «λιγότερο από δύο χρόνια μετά την παράδοση της βασικής γραμμής του Μετρό εγκαινιάζονται 5 νέοι υπερσύγχρονοι σταθμοί και από σήμερα χιλιάδες συμπολίτες μας αποκτούν ένα γρήγορο, ασφαλές, αξιόπιστο και σύγχρονο μέσο μετακίνησης που συνδέει άμεσα την ανατολική Θεσσαλονίκη με το κέντρο της πόλης».

«Αυτό σημαίνει όχι μόνο λιγότερη και ποιοτικότερη μετακίνηση για τους πολίτες, όχι μόνο μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά και σημαντική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας», κατέληξε.