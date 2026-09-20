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Μαμντάνι – Τραμπ: Συνάντηση τη Δευτέρα 21/9 στη Νέα Υόρκη ενόψει της ΓΣ του ΟΗΕ
Ειδήσεις
21:39 - 20 Σεπ 2026

Μαμντάνι – Τραμπ: Συνάντηση τη Δευτέρα 21/9 στη Νέα Υόρκη ενόψει της ΓΣ του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσε την Κυριακή το γραφείο του δημάρχου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του δημάρχου στο Μανχάταν.

Εκπρόσωπος του Μαμντάνι δήλωσε ότι η συνάντηση θα «επικεντρωθεί σε ζητήματα που επηρεάζουν τη Νέα Υόρκη και τους Νεοϋορκέζους».

Το CNN απευθύνθηκε στον Λευκό Οίκο για σχόλιο.

Η συνάντηση της Δευτέρας θα είναι η τρίτη φορά που ο Μαμντάνι και ο Τραμπ συναντώνται κατ’ ιδίαν. Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Οβάλ Γραφείο τον Νοέμβριο του 2025, λίγο μετά την εκλογή του Μαμντάνι, ενώ ακολούθησε δεύτερη συνάντηση τον Φεβρουάριο στην Ουάσινγκτον και τον Λευκό Οίκο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μαμντάνι ρωτήθηκε εάν σχεδίαζε να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Όσον αφορά τον πρόεδρο, συνεχίζουμε να συζητάμε για το πώς μπορούμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό για αυτή την πόλη», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει γίνει από κοντά, έχει γίνει τηλεφωνικά και θα συνεχιστεί όσο ο ένας ή ο άλλος από εμάς έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στην πόλη», πρόσθεσε.

Η συνάντηση ενόψει της ομιλίας Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Η συνάντηση της Δευτέρας στην επίσημη κατοικία του δημάρχου πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Πέμπτη.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος έχει ασκήσει έντονη κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση, έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε προγραμματισμένες διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου.

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