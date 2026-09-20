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Θάνατος Μαζωνάκη: Ο ΙΣΑ αρνείται τα περί εισαγγελικής παρέμβασης – Τι απαντά για τους ελέγχους
Ειδήσεις
21:28 - 20 Σεπ 2026

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο ΙΣΑ αρνείται τα περί εισαγγελικής παρέμβασης – Τι απαντά για τους ελέγχους

Reporter.gr Newsroom
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Σειρά διευκρινίσεων για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις πληροφορίες και τους ελέγχους στο ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο συνδέεται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Με ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ απαντά σε δημόσιες αναφορές των τελευταίων ημερών, τις οποίες χαρακτηρίζει «ανακριβείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς», και παραθέτει το χρονικό των ενεργειών του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε προηγουμένως επίσημη καταγγελία για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου ή τα μηχανήματα που βρίσκονταν σε αυτό.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, από τις 4 Ιουλίου 2013, όταν και αδειοδοτήθηκε το ιατρείο, έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2026, δεν καταγράφηκε στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΙΣΑ «καμία καταγγελία για τη λειτουργία του ιατρείου και τα εγκατεστημένα σε αυτό μηχανήματα».

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι, πέρα από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, εξετάζει κάθε καταγγελία που υποβάλλεται και ενεργοποιεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Παράλληλα, όπως αναφέρει, αξιοποιεί και πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του.

Ο έλεγχος μετά από άτυπη ενημέρωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον Ιούλιο του 2025 ο ΙΣΑ έλαβε άτυπη ενημέρωση, σε προσωπική επικοινωνία, από γιατρό. Μετά την πληροφόρηση αυτή, δόθηκε εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο και αυστηρό έλεγχο του ιατρείου, με αντικείμενο τη διερεύνηση των αναφερόμενων θεραπειών και την ύπαρξη των σχετικών μηχανημάτων.

Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, αρνήθηκε να υποβάλει εγγράφως καταγγελία, παρά το σχετικό αίτημα, προκειμένου, όπως σημειώνει ο Σύλλογος, να καταστεί δυνατή και η συνδρομή άλλων αρμόδιων αρχών, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Αστυνομία.

Κατά τον ΙΣΑ, ακολούθησαν τρεις απροειδοποίητοι έλεγχοι, κατά τους οποίους δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία είχαν αναφερθεί κατά την προφορική ενημέρωση.

Ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι η διαπίστωση αφορά τα ευρήματα των συγκεκριμένων ελέγχων, όπως αυτά καταγράφηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου.

Το τιμολόγιο των 29.509,98 ευρώ

Στην ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ αναφέρεται και σε έγγραφο που κατατέθηκε στις 23 Ιουλίου 2026 από την Ιωάννα Γάκα, ιατρό άνευ ειδικότητας και μέλος του Συλλόγου, με ημερομηνία 21 Ιουλίου.

Το έγγραφο αφορούσε, όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, «αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας». Στη δήλωσή της η γιατρός ανέφερε ότι είχε προμηθευτεί αναπληρωματικό προσάρτημα για ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο της μηχάνημα οζονοθεραπείας.

Ο ΙΣΑ σημειώνει ότι, λόγω της συγκεκριμένης δήλωσης, η αρμόδια υπάλληλος των διοικητικών υπηρεσιών τοποθέτησε την επιστολή και τα συνοδευτικά έγγραφα στον σχετικό φάκελο, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο συστεγαζόμενο ιατρείο.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την επιστροφή της από κανονική άδεια, η αναπληρώτρια προϊσταμένη των διοικητικών υπηρεσιών του ΙΣΑ επεξεργάστηκε την επιστολή και τα συνοδευτικά στοιχεία. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, μεταξύ των εγγράφων υπήρχε τιμολόγιο της 5ης Ιουνίου 2026, στην αγγλική γλώσσα, συνολικής αξίας 29.509,98 ευρώ.

Στο συγκεκριμένο τιμολόγιο, όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, γινόταν αναφορά στην αγορά συσκευής με την ονομασία «inuspheresis double Filtration Device».

Μετά την εξέλιξη αυτή, αποφασίστηκε ο προγραμματισμός αιφνιδιαστικού ελέγχου και αυτοψίας από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής φύση του μηχανήματος που αναφερόταν στο τιμολόγιο.

Τι αναφέρει ο ΙΣΑ για τις εκθέσεις ελέγχου

Ο Σύλλογος δίνει παράλληλα διευκρινίσεις για τον χαρακτήρα των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τους ελέγχους.

Όπως υποστηρίζει, οι Εκθέσεις Ελέγχου αποτελούν εσωτερικά υπηρεσιακά έγγραφα του ΙΣΑ, ενώ αριθμός πρωτοκόλλου τίθεται στα Πορίσματα Ελέγχου μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Ειδικά για την τελευταία Έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου επειδή επρόκειτο να διαβιβαστεί, και τελικά διαβιβάστηκε, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

«Δεν υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση στον ΙΣΑ»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στις πληροφορίες περί εισαγγελικής παρέμβασης.

Ο ΙΣΑ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση στον Σύλλογο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, χαρακτηρίζοντας αναληθείς τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες «μπήκε Εισαγγελέας» στον ΙΣΑ.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών ζήτησε από τον Σύλλογο πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο και ότι οι πληροφορίες αυτές θα παρασχεθούν.

Ο ΙΣΑ καλεί, τέλος, όσους αναφέρονται δημόσια στην υπόθεση να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από τη δημοσιοποίηση και αναπαραγωγή τους, υποστηρίζοντας ότι οι ατεκμηρίωτες αναφορές μπορούν να δημιουργήσουν «παραπλανητικές εντυπώσεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/09/2026 - 21:32
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