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Μερτς: «Καταστροφή» το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο – Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις μεταρρυθμίσεις
Ειδήσεις
20:14 - 20 Σεπ 2026

Μερτς: «Καταστροφή» το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο – Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις μεταρρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόθεσή του να συνεχίσει στην ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και στην καγκελαρία της Γερμανίας, παρά την εκλογική πίεση που προκάλεσαν τα αποτελέσματα σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, επιβεβαίωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος αναγνώρισε ότι η επίδοση του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για το κόμμα, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ευθέως «καταστροφή».

«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί. Είναι μια καταστροφή», δήλωσε ο Μερτς, αποτιμώντας την εκλογική επίδοση του κόμματός του. Όπως σημείωσε, το CDU «έδωσε τη μάχη», αλλά τελικά βρέθηκε αντιμέτωπο με την πόλωση μεταξύ του SPD και της AfD.

Μερτς: «Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη»

Στην τοποθέτησή του, ο καγκελάριος συνέδεσε την εκλογική πίεση με την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές στη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας αποτελούν μέρος της απάντησης στις πολιτικές εξελίξεις.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της AfD, ο Μερτς υποστήριξε ότι οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στις τάσεις που, όπως είπε, απειλούν τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας.

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μια θεραπεία ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, γιατί θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

«Η απάντηση δεν είναι η επιστροφή στις παλιές καλές εποχές»

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, ο Μερτς απέδωσε μέρος της εκλογικής εικόνας στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία, αλλά και στις εντεινόμενες κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις.

Όπως ανέφερε, η απάντηση στις προκλήσεις δεν μπορεί να είναι «μια επιστροφή στις παλιές καλές εποχές», αλλά η προσαρμογή της χώρας στις νέες συνθήκες.

«Η απάντηση πρέπει να είναι να καταστήσουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον», δήλωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν».

«Η Γερμανία είναι ικανή για μεταρρυθμίσεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι η επιτυχία τους, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την κοινωνική συνοχή αλλά και την εικόνα της χώρας στο εσωτερικό και διεθνώς.

«Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η επιτυχία των μεταρρυθμίσεών μας δεν θα βελτιώσει μόνο τη συνύπαρξή μας, αλλά και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, όπως και την εικόνα μας στον κόσμο», ανέφερε.

Οικονομία, κοινωνία και εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο Γερμανός καγκελάριος περιέγραψε μια σειρά από προκλήσεις που, όπως είπε, αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, από την πολυπλοκότητα του κρατικού μηχανισμού και τον μετασχηματισμό της οικονομίας έως την αυξανόμενη κοινωνική ένταση.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κράτος που έχει γίνει υπερβολικά περίπλοκο. Η οικονομία μας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός βαθύτατου μετασχηματισμού. Την ίδια στιγμή, ο τόνος στις μεταξύ μας σχέσεις και συνολικά στην κοινωνία μας έχει γίνει πιο σκληρός και λιγότερο συμφιλιωτικός», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υποχώρηση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, υποστηρίζοντας ότι αυτή «υπονομεύεται ενεργά από ριζοσπαστικά κόμματα, τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς».

Κλείνοντας, ο Μερτς υπογράμμισε ότι η Γερμανία και η Ευρώπη καλούνται να επανεξετάσουν ζητήματα που αφορούν την ελευθερία, την ασφάλεια, την ειρήνη, αλλά και τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους.

«Στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσουμε εκ βάθρων την ελευθερία, την ασφάλεια στην καθημερινή ζωή, την ειρήνη, καθώς και τις δικές μας δυνάμεις και αδυναμίες. Και πρέπει να το κάνουμε απέναντι σε πολύ συγκεκριμένες απειλές», τόνισε.

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