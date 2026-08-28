Μητσοτάκης: Επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και εξωστρέφεια στη μετα-λιγνιτική εποχή της Δ. Μακεδονίας

Τρεις παραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες στη Φλώρινα επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για επιχειρήσεις που ενισχύουν την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής, δημιουργούν θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή περνά στη μετα-λιγνιτική εποχή.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του πρωθυπουργού, ο οποίος συνοδευόταν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και τον βουλευτή Φλώρινας της Νέας Δημοκρατίας Σταύρο Παπασωτηρίου, ήταν οι εγκαταστάσεις της Tottis Foods International στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της εταιρείας Κωνσταντίνο Τόττη, τον διευθύνοντα σύμβουλο Αχιλλέα Νικήτα και τον διευθυντή του εργοστασίου Ζήση Γρηγοριάδη για την παραγωγική διαδικασία και ξεναγήθηκε στους χώρους των εγκαταστάσεων.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκε και το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου Τόττη, συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ για την τριετία 2026-2028. Από το ποσό αυτό, τα 27 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις στη Φλώρινα.

Όπως επισημάνθηκε κατά την επίσκεψη, οι επενδύσεις που υλοποιούνται με σημαντική ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου, ενώ παράλληλα θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι νέες θέσεις αναμένεται να αντιστοιχούν περίπου στο 20% του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού.

«Χαίρομαι πολύ που ο πρώτος μου σταθμός σε αυτή την περιοδεία την οποία κάνουμε στη Δυτική Μακεδονία, είναι στις παραγωγικές εγκαταστάσεις σας, απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφυγμό εδώ, στην ακριτική Φλώρινα.

Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης, της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ στη Φλώρινα αποδεικνύετε ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε.

Παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα, νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο κι εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας.

Η Δυτική Μακεδονία είναι μία περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση, δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Φλώρινας και της Πτολεμαΐδας. Και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μία εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλώρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης που εφαρμόζεται για τις παραμεθόριες περιοχές, επισημαίνοντας τον ρόλο του στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

«Ο όμιλος έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης για τις παραμεθόριες περιοχές, ένα νέο καθεστώς, κ. πρόεδρε, που καθιερώσαμε το τελευταίο διάστημα στο υπουργείο Ανάπτυξης, στηρίζοντας ακριβώς αυτό που κάνετε εσείς: παραγωγικές επενδύσεις εδώ, κοντά στα σύνορα, σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, δίνοντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας στους νέους ανθρώπους που με αυτόν τον τρόπο έχουν ισχυρότερη δυνατότητα να μείνουν εδώ, να εργαστούν εδώ, να δημιουργήσουν εδώ τις οικογένειές τους. Έχετε την αμέριστη στήριξη του υπουργείου και αυτό νομίζω ότι το δείχνει πάνω απ΄ όλα η παρουσία σήμερα του πρωθυπουργού».

Ο πρόεδρος της Tottis Foods International Κωνσταντίνος Τόττης παρουσίασε στον πρωθυπουργό την επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της στις διεθνείς αγορές.

«Κύριε πρωθυπουργέ, να σας καλωσορίσω εδώ, στις εγκαταστάσεις μας, όπου υλοποιούμε μια σημαντική επένδυση αυτή τη στιγμή, της τάξης των 12 εκατομμυρίων, που θα ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική μας δυνατότητα, θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των προϊόντων μας και θα μας καταστήσει πιο ανταγωνιστικούς με στόχο, βέβαια, πάντα τη διείσδυση που θέλουμε, τις εξαγωγές, όπως κι εσείς τονίζετε σε κάθε σας ομιλία.

Εξαγωγές που θέλουμε κυρίως να καλύψουμε ανάγκες των γειτονικών κρατών, Αλβανία, Βουλγαρία και τα λοιπά. Είναι μια σημαντική επένδυση, η οποία υλοποιείται μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή αρχές του επόμενου θα είμαστε πιο δυνατοί για να πουλήσουμε περισσότερα προϊόντα», ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας Κωνσταντίνος Τόττης.

Στο «Ξινό Νερό» ο πρωθυπουργός

Επόμενος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό», του Δήμου Αμυνταίου, η οποία παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η επιχείρηση έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εργοστασίου της, ενώ παράλληλα υλοποιεί επένδυση για τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας, με τη στήριξη του αναπτυξιακού νόμου.

Ο πρωθυπουργός, μαζί με τον δήμαρχο Αμυνταίου Γιάννη Λιάση, τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Χρήστο Θωμαΐδη και τη διευθύντρια του εργοστασίου Ευανθία Γεωργίου, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις εμφιάλωσης.

Στο εργοστάσιο έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εργασίες εκσυγχρονισμού, ενώ τέθηκε σε λειτουργία και δεύτερη σύγχρονη γραμμή παραγωγής, ενισχύοντας τις δυνατότητες της επιχείρησης.

Ο κύκλος εργασιών της «Ξινό Νερό» έχει υπερτετραπλασιαστεί, με τον στόχο για το 2026 να διαμορφώνεται στα 10 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, το προσωπικό της επιχείρησης έχει επταπλασιαστεί, φτάνοντας περίπου τα 70 άτομα.

Παράλληλα, η δημοτική επιχείρηση έχει εκπονήσει master plan για την αξιοποίηση του πόρου «Ποϊρό», ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως ιαματικός, με σχέδιο για τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας ποσιθεραπείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε:

«Θέλω πραγματικά, δήμαρχε, από καρδιάς να σε συγχαρώ εσένα και όλο σου το επιτελείο, γιατί εδώ στην επιχείρηση "Ξινό Νερό", συμβαίνει κάτι πραγματικά πρωτοφανές: μια δημοτική επιχείρηση, με μόνο μέτοχο τον Δήμο Αμυνταίου, έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτόν τον μοναδικό φυσικό πλούτο τον οποίο διαθέτει η περιοχή και να αναπτύσσεται κερδοφόρα, με ρυθμούς που θα ζήλευαν πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η πολιτεία στέκεται δίπλα στην επιχείρηση, όπως στέκεται δίπλα σε όλες τις παραγωγικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία, στην προκειμένη περίπτωση μέσω του αναπτυξιακού νόμου, σε πολλές άλλες περιπτώσεις μέσω ΔΑΜ, για να μπορέσει η επιχείρηση να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να φέρει αυτό το μοναδικό brand name της περιοχής, όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

Θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο είπες: μια επιχείρηση που πριν από λίγο είχε τζίρο 1,5 εκατομμύριο τώρα θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια, είχε οκτώ εργαζόμενους και έχει πάει στους 70 και με την καινούργια επένδυση, η οποία συγχρηματοδοτείται και με δημόσιους πόρους, θα μπορέσει να πολλαπλασιάσει τον τζίρο και να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των εργαζόμενων. Αυτό ακριβώς θέλουμε.

Είστε παράδειγμα προς μίμηση ως δημοτική επιχείρηση και θα φροντίσω να ασχοληθώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας δώσουμε τους βαθμούς ευελιξίας τους οποίους χρειάζεστε στις προσλήψεις προσωπικού, διότι ως δημοτική επιχείρηση διέπεστε και από τους κανόνες προσλήψεων του Δημοσίου. Εδώ όμως είστε μία ειδική περίπτωση και θα φροντίσουμε να σας διευκολύνουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα η επιχείρηση αυτή να δημιουργήσει πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας.

Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο εδώ, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, παραγωγικές επενδύσεις, που θα προσφέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Εσείς όπως δείχνετε ως δημοτική επιχείρηση ότι μπορείτε να το κάνετε και να είστε απολύτως σίγουροι ότι θα σταθούμε στο πλευρό σας και με το καλό θα ξαναέρθουμε και στα εγκαίνια της νέας παραγωγικής μονάδας, η οποία θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στην επιχείρηση πραγματικά να εκτοξευθεί».

Ο δήμαρχος Αμυνταίου Γιάννης Λιάσης αναφέρθηκε στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση και στη συμβολή της δημόσιας χρηματοδότησης στην αναπτυξιακή της πορεία.

«Κύριε πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη και εξαιρετική η τιμή που μας κάνετε να επισκεφθείτε τη μοναδική μονομετοχική επιχείρηση "Ξινό Νερό".

Με τους δύο αναπτυξιακούς, με τη μεταποίηση και με την ενίσχυση ειδικών περιοχών, πλησιάζουμε τα 9 εκατομμύρια ευρώ, κατασκευάζουμε το νέο εργοστάσιο και νέα γραμμή παραγωγής, για να εκτοξεύσουμε τις πωλήσεις, ούτως ώστε να ικανοποιήσουμε και τις εξαγωγές. Γιατί πραγματικά ό,τι παράγουμε δεν προλαβαίνουμε να το αποθηκεύσουμε, οι ανάγκες της αγοράς είναι πολλαπλάσιες από τις δυνατότητες τις παραγωγικές.

Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί συνεργαστήκαμε και με τον βουλευτή και με την Περιφέρεια και με το υπουργείο Ανάπτυξης, για να ενταχθούμε στις δύο φάσεις του αναπτυξιακού νόμου και αυτό ήταν θεμέλιος λίθος για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ανάπτυξη».

Επόμενος σταθμός τα τυροκομικά «Γκρέκα»

Η περιοδεία του πρωθυπουργού συνεχίστηκε στην επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων «Γκρέκα», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή φέτας, λευκών τυριών άλμης και του ημίσκληρου τυριού φλωρινέλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά.

Η «Γκρέκα» προμηθεύεται καθημερινά φρέσκο γάλα από περίπου 120 κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεργάζονται συμβολαιακά με την επιχείρηση και προέρχονται από 45 χωριά σε ακτίνα περίπου 40 χιλιομέτρων από τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και της σύνδεσής της με τον αγροδιατροφικό κλάδο και την περιφερειακή ανάπτυξη.

«Η ελληνική κτηνοτροφία και ο ελληνικός αγροδιατροφικός κλάδος βρίσκονται σε μια κρίσιμη φάση μετάβασης, από ένα παρελθόν με πολλά προβλήματα, σε ένα παρόν και σε ένα μέλλον με προκλήσεις, αλλά και με πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες.

Θέλω να σας συγχαρώ για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε εδώ στην ακριτική Φλώρινα, για το γεγονός ότι συνεργάζεστε με παραπάνω από 100 κτηνοτρόφους. Είναι αυτοί οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι παράγουν την πρώτη ύλη, αλλά κρατούν ταυτόχρονα ζωντανά και τα χωριά της περιφέρειας.

Γι’ αυτό ακριβώς η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία, όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και για το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος, ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας.

Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το υπουργείο, για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν. Το θέμα μας δεν είναι οι αγορές -αγορές υπάρχουν-, το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν, με πιστοποιημένη ελληνική πρώτη ύλη, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς.

Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα, και ενόψει της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει για τη νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δική σας περιοχή, που δεν είναι μία περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομία, αλλά εσείς φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς χαρακτήρισε τον αγροδιατροφικό τομέα βασικό κρίκο μεταξύ της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης και του εμπορίου, αναφερόμενος παράλληλα στην ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής κτηνοτροφίας.

«Ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας είναι ένας εθνικός πρωταθλητής. Σαρώνει τις διεθνείς αγορές, είναι ένας "πρεσβευτής" της χώρας και συνδέει τον πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση και το εμπόριο. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια τέτοια επιχείρηση αριστείας. Η βούλησή μας είναι στους μήνες και στα χρόνια που έρχονται, να χτίσουμε μια ελληνική κτηνοτροφία που θα αφήσει πίσω της τις κρίσεις, τις επιζωοτίες και θα επικεντρωθεί στην παραγωγή υπεραξίας», σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ο εκ των ιδιοκτητών της επιχείρησης, Γιάννης Γιαλαμάς, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την επίσκεψη και αναφέρθηκε στα σχέδια της εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

«Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την περιοχή, σας ευχαριστούμε που δείχνετε πόσο σημαντικό είναι η πρωτογενής παραγωγή να μεταποιείται στην περιοχή μας και περιμένουμε περαιτέρω τη βοήθειά σας στα σχέδια που έχουμε για επενδύσεις, για την προκοπή του τόπου, της περιοχής μας, της Φλώρινας, του Αμυνταίου. Σας ευχαριστούμε».

Επίσκεψη στο International Florina Fencing Camp

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το καλοκαιρινό camp ξιφασκίας «International Florina fencing camp», το οποίο διοργανώνεται από τον Όμιλο Ξιφασκίας Φλώρινας και φιλοξενεί κάθε χρόνο περισσότερους από 500 αθλητές από 20 χώρες.

Ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στους συνολικής έκτασης 1.600 τ.μ. προπονητικούς χώρους και συνομίλησε με αθλητές και προπονητές.

Τα βασικά στοιχεία των τριών επιχειρήσεων

Tottis

Οι εταιρείες Tottis Pack και Tottis Foods International έχουν λάβει ενίσχυση μέσω του αναπτυξιακού νόμου, ύψους 469.686,60 ευρώ και 1.341.897 ευρώ αντίστοιχα, για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας κρουασάν. Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής.

Ο Όμιλος Τόττη έχει έντονη εξαγωγική παρουσία, δραστηριοποιούμενος σε 40 χώρες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 30 εκατ. ευρώ προέρχονται από εξαγωγές.

Για την περίοδο 2026-2028 βρίσκεται σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα 45 εκατ. ευρώ, από τα οποία 27 εκατ. ευρώ αφορούν τη Φλώρινα. Ο όμιλος απασχολεί περίπου 1.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 600 στη Φλώρινα, με το προσωπικό να αναμένεται να αυξηθεί κατά 20%.

Παράλληλα, η Tottis Pack προχωρά στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της στις αγορές των Βαλκανίων.

Δημοτική Επιχείρηση «Ξινό Νερό»

Η δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό» έχει εξασφαλίσει ενίσχυση άνω των 5,6 εκατ. ευρώ από τον αναπτυξιακό νόμο.

Με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Αμυνταίου, η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το 1958 στην εμφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού. Παράλληλα, ο πόρος «Ποϊρό» έχει αναγνωριστεί ως ιαματικός και έχει εκπονηθεί Master Plan για τη δημιουργία μονάδας ποσιθεραπείας.

Ο κύκλος εργασιών έχει αυξηθεί από 1,5 εκατ. ευρώ στα 8 εκατ. ευρώ, με στόχο να φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ το 2026. Η επιχείρηση εμφανίζει κερδοφορία περίπου 1,25 εκατ. ευρώ, με τη δραστηριότητά της να αφορά αποκλειστικά την ελληνική αγορά.

Το προσωπικό έχει αυξηθεί από 11 σε 68 εργαζόμενους, ενώ περίπου 1,5 εκατ. ευρώ διοχετεύονται κάθε χρόνο στην τοπική οικονομία.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας, η επιχείρηση κατασκευάζει νέο εργοστάσιο και παράλληλα ζητά την απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης εποχικού προσωπικού, με συμβάσεις ΙΔΟΧ διάρκειας έως οκτώ μηνών, για την κάλυψη των περιοδικών αναγκών.

Τυροκομικά Προϊόντα «Γκρέκα»

Η επιχείρηση «Γκρέκα» αποτελεί σύμπραξη των οικογενειών Γιαλαμά και Δημητρίου, με καταγωγή από τη Φλώρινα και σημαντική εμπειρία στον πρωτογενή τομέα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2017.

Οι εγκαταστάσεις της είναι ιδιόκτητες και αποκτήθηκαν από τη ΦΑΓΕ, ενώ η παραγωγική δραστηριότητα ξεκίνησε στα τέλη του 2019. Η επιχείρηση βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις κατά την περίοδο της πανδημίας το 2020.

Σήμερα, η «Γκρέκα» συλλέγει καθημερινά φρέσκο γάλα από περίπου 120 συμβολαιακά συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι προέρχονται από 45 χωριά σε ακτίνα 40 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της.

Η παραγωγή της επικεντρώνεται κυρίως στη φέτα ΠΟΠ και στα λευκά τυριά άλμης, όπως κατσικίσιο και αγελαδινό, ενώ παράγει και τη «Φλωρινέλα», ένα ημίσκληρο τυρί που παρασκευάζεται από 100% πρόβειο γάλα.