ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε ΥΠΕΘΟ: Η κυβέρνηση συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων
Πολιτική
21:50 - 30 Αυγ 2026

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε ΥΠΕΘΟ: Η κυβέρνηση συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει την καθιέρωση δικαιώματος προαίρεσης για τους δανειολήπτες, ώστε να έχουν προτεραιότητα στην αγορά του δανείου τους εφόσον η τράπεζα αποφασίσει να το πουλήσει, τονίζουν η Μιλένα Αποστολάκη, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών και ο Δημήτρη Σπυράκου, Γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απαντώντας σε ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟΟ για το δικαίωμα προαίρεσης.

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται η κυβερνητική στάση απέναντι στο συγκεκριμένο μέτρο, με τα στελέχη του κόμματος να υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση το απορρίπτει προκειμένου να διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς γύρω από τις πωλήσεις δανείων. Παράλληλα, κάνουν λόγο για έναν Κώδικα Δεοντολογίας που, όπως υποστηρίζουν, παραμένει στην πράξη σε μεγάλο βαθμό ανενεργός.

Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει επίσης το ζήτημα του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η θέσπιση δικαιώματος προαίρεσης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρόσθετο μέσο προστασίας για τους δανειολήπτες, αλλά και ένα εργαλείο που θα συνέβαλε στη σταθερότητα της οικονομίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση- απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις αιτιάσεις του ΥΠΕΘΟ:

"Το δικαίωμα προαίρεσης στην αγορά του δανείου δεν συνιστά αξίωση του οφειλέτη να αγοράσει το δάνειό του, αλλά αξίωση να προτιμηθεί σε περίπτωση που η τράπεζα αποφασίσει να πουλήσει το δάνειο.

H τράπεζα δεν θίγεται, αφού η πώληση γίνεται μόνο εάν αυτή το αποφασίσει και, μάλιστα, σε τιμή προσαυξημένη σε σχέση με την τιμή που θα πωληθεί στο fund.

Γι’ αυτό και όσα η Κυβέρνηση ισχυρίζεται περί παραβίασης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1923 περί αφερεγγυότητας είναι φθηνές και έωλες υπεκφυγές.

Το δάνειο στηρίζεται σε μία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην τράπεζα και τον οφειλέτη που την έχει επιλέξει. Το δικαίωμα προαίρεσης, είναι το αντιστάθμισμα για το γεγονός ότι το δάνειο θα μεταφερθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και με τον αιφνιδιασμό του οφειλέτη σε έναν τρίτο, ο οποίος δεν λειτουργεί ως τράπεζα και ο δανειολήπτης δικαιολογημένα δεν τον εμπιστεύεται ως πιστωτή του.

Η πώληση των δανείων είναι ένα αρνητικό φαινόμενο για την εθνική οικονομία, αφού μετατρέπει τα δάνεια από εργαλείο ανάπτυξης και προαγωγής της εθνικής οικονομίας σε εμπορεύματα για να κερδοσκοπούν τρίτοι.

Η χώρα μας έχει κόκκινα δάνεια περίπου 33%-34% του ΑΕΠ που βρίσκονται έξω από τις τράπεζες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι λιγότερο από 1,5% του ΑΕΠ. Το δικαίωμα προαίρεσης λειτουργεί γι’ αυτό και ως κίνητρο κατά της εμπορευματοποίησης των δανείων.

Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ το δικαίωμα προαίρεσης δίνεται στον δανειολήπτη που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, δικαιολογείται δηλ. με βάση το ιστορικό του, την προηγούμενη καλόπιστη συμπεριφορά του και είναι συνεργάσιμος.

Όσον όμως αφορά την παραγωγή μίας ουσιαστικής και βιώσιμης λύσης, ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος παραμένει στην πράξη ανεφάρμοστος. Για την κατάσταση αυτή, μάλιστα, η κυβέρνηση φέρει βαρύτατη ευθύνη, καθώς έχει αρνηθεί όλες τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναβάθμιση και ουσιαστική εφαρμογή του. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση παραπέμπει στον Κώδικα Δεοντολογίας, παραπέμπει σε ένα εργαλείο που γνωρίζει ότι δεν παράγει καμία δέσμευση για τους πιστωτές και καμία ουσιαστική και βιώσιμη πρόταση για τους δανειολήπτες

Εκείνο τελικά που ενδιαφέρει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να συντηρήσει την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων και γι’ αυτό αντιμάχεται την καθιέρωση του δικαιώματος προαίρεσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις πωλήσεις των δανείων, παρά την ασύδοτη δράση των servicers, παρά τους πλειστηριασμούς και τις ρευστοποιήσεις της ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών και τον αμφιλεγόμενο εξωδικαστικό της μηχανισμό, έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια από 92 δισ. που ήταν στα τέλη 2019, σε μόλις 80 δισ. Ας απολογηθεί λοιπόν για την αποτυχία της.

Το ΠΑΣΟΚ, που έχει γνώμονα την υπεύθυνη αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων εισηγείται με την σχετική τροπολογία που επανειλημμένα έχει καταθέσει το δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη ως ένα ακόμα καθοριστικό εργαλείο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της εθνικής οικονομίας."

Τελευταία τροποποίηση στις 30/08/2026 - 21:50
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέες τιμές από Δευτέρα: Πάνω από 1.600 προϊόντα φθηνότερα έως 30% – Τι αλλάζει στα καύσιμα
Οικονομία

Νέες τιμές από Δευτέρα: Πάνω από 1.600 προϊόντα φθηνότερα έως 30% – Τι αλλάζει στα καύσιμα

ΥΠΕΘΟ: Στο ΠΑΣΟΚ μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνουν τον λογαριασμό στους συνεπείς
Πολιτική

ΥΠΕΘΟ: Στο ΠΑΣΟΚ μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνουν τον λογαριασμό στους συνεπείς

ΠΑΣΟΚ: Οι ΜμΕ δεν χρειάζονται άλλα επικοινωνιακά αφηγήματα, αλλά πολιτικές να σταθούν όρθιες
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Οι ΜμΕ δεν χρειάζονται άλλα επικοινωνιακά αφηγήματα, αλλά πολιτικές να σταθούν όρθιες

Χρηστίδης: Το «καλάθι» του ΠΑΣΟΚ είναι το σχέδιο για να γίνει η καθημερινότητα καλύτερη
Πολιτική

Χρηστίδης: Το «καλάθι» του ΠΑΣΟΚ είναι το σχέδιο για να γίνει η καθημερινότητα καλύτερη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 22:43

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 22:17

Βαρθολομαίος για την οικολογική κρίση: Ο σύγχρονος «ανθρωποθεός» καταστρέφει τον πλανήτη

Πολιτική
30/08/2026 - 21:50

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε ΥΠΕΘΟ: Η κυβέρνηση συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων

Οικονομία
30/08/2026 - 21:45

Νέες τιμές από Δευτέρα: Πάνω από 1.600 προϊόντα φθηνότερα έως 30% – Τι αλλάζει στα καύσιμα

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:45

Νετανιάχου κατά ΕΕ για την Κύπρο: Σιωπά απέναντι στην τουρκική κατοχή

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:30

Κόστα μετά το «όχι» της Ισλανδίας στην ΕΕ: Να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:29

Κυψέλη: Νεκρό έμβρυο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Πολιτική
30/08/2026 - 21:24

ΔΕΘ: Τη Δευτέρα 31/8 στις 12:00 η σύσκεψη του Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς

Πολιτική
30/08/2026 - 21:15

ΕΛ.Α.Σ: Ανακοίνωσε το Οργανωτικό Γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών

Ειδήσεις
30/08/2026 - 20:59

Ερντογάν: Πάνω από 100 δισ. δολάρια το κόστος των έργων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας

Ειδήσεις
30/08/2026 - 20:30

Νέες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μέσα από τη φυλακή στις ΗΠΑ

Νομίσματα
30/08/2026 - 20:29

Χρυσός και Bitcoin: Το «αδύναμο» δολάριο φουντώνει το ράλι – Οι νέες κινήσεις των επενδυτών

Πολιτική
30/08/2026 - 19:55

ΥΠΕΘΟ: Στο ΠΑΣΟΚ μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνουν τον λογαριασμό στους συνεπείς

Ειδήσεις
30/08/2026 - 19:44

Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Βαθιά θλίψη» από τη Λευκωσία – 8 νεκροί, συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης

Πολιτική
30/08/2026 - 19:25

Πολιτική κόντρα με φόντο Σαμαρά: Τσιούτσιας κατά Μητσοτάκη – Σκληρή απάντηση Γεωργιάδη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/08/2026 - 19:01

Ελληνικό: «Χτύπησαν» εργοτάξιο της ΥΠΑ – Έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών, μήνυση κατά αγνώστων

Πολιτική
30/08/2026 - 18:55

ΠΑΣΟΚ: Οι ΜμΕ δεν χρειάζονται άλλα επικοινωνιακά αφηγήματα, αλλά πολιτικές να σταθούν όρθιες

Οικονομία
30/08/2026 - 18:25

Χατζηδάκης: «Τα καταφέραμε» – Πλήρης απορρόφηση των €35,95 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
30/08/2026 - 17:56

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου

Πολιτική
30/08/2026 - 17:50

Δένδιας: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής

Πολιτική
30/08/2026 - 17:17

Χρηστίδης: Το «καλάθι» του ΠΑΣΟΚ είναι το σχέδιο για να γίνει η καθημερινότητα καλύτερη

Ειδήσεις
30/08/2026 - 16:40

ΓΕΕΘΑ: Παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

Ειδήσεις
30/08/2026 - 16:20

Ιράν: Μήνυμα Χαμενεΐ για συσπείρωση των μουσουλμανικών χωρών απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 15:43

Συναγερμός στην κατεχόμενη Κερύνεια: Ανατράπηκε σκάφος με 267 επιβαίνοντες – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, πληροφορίες για νεκρούς

Ειδήσεις
30/08/2026 - 15:40

Στα άκρα η κόντρα Ισραήλ–Τουρκίας: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Ερντογάν–Νετανιάχου

Πολιτική
30/08/2026 - 15:10

Γερουλάνος στο Chios Festival: Κάθε δύναμη οφείλει να υπηρετεί τον Άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του

Ειδήσεις
30/08/2026 - 14:50

Στο στόχαστρο της Κίνας τα αμερικανικά data centers – Η κρυφή εκστρατεία στα social media

Πολιτική
30/08/2026 - 14:20

ΠΑΣΟΚ: Δεν θα το επιτρέψουμε – Όχι σε παρεμβάσεις που υπονομεύουν το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων

Πολιτική
30/08/2026 - 13:58

Γραφάκος (ΥΠΕΝ): Στο «πληρώνω όσο πετάω» το επόμενο βήμα στη διαχείριση απορριμμάτων

Ειδήσεις
30/08/2026 - 13:20

Axios: Ο Ράτκλιφ (CIA) πρότεινε τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι στην επίσκεψή του στη Μόσχα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ