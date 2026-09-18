Δημοσκόπηση MRB: Η στάση για το Ισραήλ, οι συσπειρώσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και οι αναποφάσιστοι

Τις απόψεις των πολιτών για τη στρατηγική και στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, τα θαλάσσια πάρκα και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το OPEN.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει τις συσπειρώσεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τις μετακινήσεις προς την ΕΛ.Α.Σ., καθώς και τις τοποθετήσεις των αναποφάσιστων απέναντι στις πολιτικές προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

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Η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 51,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ «σίγουρα» ή «μάλλον» πρέπει να συνεχιστεί, με το σκεπτικό ότι ενισχύει την άμυνα της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, το 30,3% δηλώνει ότι «μάλλον» ή «σίγουρα» θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντιδράσεις της Τουρκίας, προκειμένου να αποφεύγονται εντάσεις.

Θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Στο ερώτημα για την προώθηση από την κυβέρνηση των θαλάσσιων πάρκων και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το 59,3% του εκλογικού σώματος δηλώνει ότι συμφωνεί.

Μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων που καταγράφονται στην έρευνα, θετική στάση εκφράζει το 75,2% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 75,8% της Ελληνικής Λύσης, το 58% του ΠΑΣΟΚ, το 49,6% της ΕΛ.Α.Σ., το 54,4% της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, το 59,4% του ΚΚΕ και το 48,9% της Πλεύσης Ελευθερίας.

Οι συσπειρώσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνεται στο 72,5%. Οι κυριότερες καταγεγραμμένες διαρροές κατευθύνονται προς το ΠΑΣΟΚ με 4,2%, προς «Άλλο Κόμμα» με 4,1% και προς την ΕΛ.Α.Σ. με 4%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 1,7% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επίσης με 1,7%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 9,8%.

Στο ΠΑΣΟΚ, η συσπείρωση ανέρχεται στο 59,6%. Οι μεγαλύτερες καταγεγραμμένες διαρροές αφορούν την ΕΛ.Α.Σ. με 10,3% και τη ΝΔ με 8,1%. Ακολουθούν «Άλλο Κόμμα» με 3,3%, ΚΚΕ με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 1,8% και Ελληνική Λύση με 1,1%.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ διαμορφώνεται στο 10,2%.

Η «δεξαμενή» της ΕΛ.Α.Σ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την προέλευση των ψηφοφόρων της ΕΛ.Α.Σ., με βάση την ψήφο στις ευρωεκλογές του 2024.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ΕΛ.Α.Σ. αντλεί το 62,3% των ψηφοφόρων της από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 28% από τη Νέα Αριστερά, το 25,2% από την Πλεύση Ελευθερίας, το 23,1% από το ΚΚΕ, το 10% από το ΠΑΣΟΚ και το 4% από τη Νέα Δημοκρατία.

Τι λένε οι αναποφάσιστοι για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους καταγράφεται περιορισμένη θετική αξιολόγηση των μέτρων που παρουσιάστηκαν στη 90ή ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, 16,6% των αναποφάσιστων δηλώνει θετική γνώμη για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, 11,5% για τα μέτρα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ και 11,7% για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα.

Το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μεταξύ των αναποφάσιστων το 4,1% δηλώνει ότι «σίγουρα θα το ψήφιζε», ενώ το 10,9% απαντά ότι «μάλλον θα το ψήφιζε».