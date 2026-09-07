Κατρίνης: Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;

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«Για κάθε σύστημα, όχι μόνο τον "θόλο" που αποκτάται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, "αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσει η προμήθεια" δήλωνε με αποφασιστικότητα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη ΛΑΕΔ στις 23 Ιουλίου, παρουσιάζοντας την "Ασπίδα του Αχιλλέα"», σχολίασε σήμερα (7/9) ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη:

«Στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ στις 31 Αυγούστου, ημέρα υπογραφής της σύμβασης για το σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», αναφέρεται καθαρά ότι το νέο εθνικό command and control του συστήματος θα αναπτυχθεί από την ισραηλινή εταιρεία Rafael και όχι κάποια ελληνική εταιρεία, ενώ, στην ίδια κατεύθυνση, ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ κ. Πατέλ σε χθεσινή συνέντευξή του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.

Πού βρίσκεται η αλήθεια τελικά;

Στις ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ ή στις μεγαλόστομες δηλώσεις του κ. Δένδια;

Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;

Καταθέσαμε σχετική ερώτηση την 1η Σεπτεμβρίου και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την έγγραφη απάντηση του υπουργείου και την αποσαφήνιση των όρων της συμφωνίας.

Γιατί τα εθνικά συμφέροντα πρέπει να διασφαλίζονται απόλυτα, όταν αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα αρκετών δις ευρώ που προέρχονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού», καταλήγει ο κ. Κατρίνης.