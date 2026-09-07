ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης: Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;
Πολιτική
14:10 - 07 Σεπ 2026

Κατρίνης: Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Για κάθε σύστημα, όχι μόνο τον "θόλο" που αποκτάται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, "αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσει η προμήθεια" δήλωνε με αποφασιστικότητα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη ΛΑΕΔ στις 23 Ιουλίου, παρουσιάζοντας την "Ασπίδα του Αχιλλέα"», σχολίασε σήμερα (7/9) ο Μιχάλης Κατρίνης. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη:

«Στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ στις 31 Αυγούστου, ημέρα υπογραφής της σύμβασης για το σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», αναφέρεται καθαρά ότι το νέο εθνικό command and control του συστήματος θα αναπτυχθεί από την ισραηλινή εταιρεία Rafael και όχι κάποια ελληνική εταιρεία, ενώ, στην ίδια κατεύθυνση, ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ κ. Πατέλ σε χθεσινή συνέντευξή του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.

Πού βρίσκεται η αλήθεια τελικά;

Στις ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ ή στις μεγαλόστομες δηλώσεις του κ. Δένδια;

Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;

Καταθέσαμε σχετική ερώτηση την 1η Σεπτεμβρίου και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την έγγραφη απάντηση του υπουργείου και την αποσαφήνιση των όρων της συμφωνίας.

Γιατί τα εθνικά συμφέροντα πρέπει να διασφαλίζονται απόλυτα, όταν αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα αρκετών δις ευρώ που προέρχονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού», καταλήγει ο κ. Κατρίνης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσουκαλάς: Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο

Μάντζος: Πώς αισθάνθηκε ο Λοβέρδος που ο «Πρωθυπουργός των καρτέλ», δεν είπε κουβέντα για τα καρτέλ
Πολιτική

Μάντζος: Πώς αισθάνθηκε ο Λοβέρδος που ο «Πρωθυπουργός των καρτέλ», δεν είπε κουβέντα για τα καρτέλ

Ο απολύτως ταξικός κουμπαράς για την νέα γενιά - πολλά (έχεις και) βάζεις, πολλά παίρνεις
Ανεμοδείκτης

Ο απολύτως ταξικός κουμπαράς για την νέα γενιά - πολλά (έχεις και) βάζεις, πολλά παίρνεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Ο κ. Μητσοτάκης εμπαίζει τους συνταξιούχους
Πολιτική

Χρηστίδης: Ο κ. Μητσοτάκης εμπαίζει τους συνταξιούχους

Μάντζος: Πώς αισθάνθηκε ο Λοβέρδος που ο «Πρωθυπουργός των καρτέλ», δεν είπε κουβέντα για τα καρτέλ
Πολιτική

Μάντζος: Πώς αισθάνθηκε ο Λοβέρδος που ο «Πρωθυπουργός των καρτέλ», δεν είπε κουβέντα για τα καρτέλ

Τσουκαλάς: Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο

ΠΑΣΟΚ: Ο αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα, κ. Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/09/2026 - 15:34

Γαλλία: «Θύελλα» αντιδράσεων για το μνημόνιο κατανόησης Μπαρντελά - Φάρατζ για το μεταναστευτικό 

Οικονομία
07/09/2026 - 15:22

Πώς θα γεμίσει ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά» – Όλες οι λεπτομέρειες και παραδείγματα

Πολιτική
07/09/2026 - 15:10

Χρηστίδης: Ο κ. Μητσοτάκης εμπαίζει τους συνταξιούχους

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/09/2026 - 15:01

Μελέτη του ΙΟΒΕ για την Παπαστράτος: 95 χρόνια επενδύσεων, εξωστρέφειας και συμβολής στην ελληνική οικονομία

Οικονομία
07/09/2026 - 14:59

Οι κερδισμένοι της ΔΕΘ: Μέτρα €5 δισ. μεσοπρόθεσμα – Τι αλλάζει ως το 2030

Magazino
07/09/2026 - 14:52

Το NEPENTHE γιορτάζει 4 χρόνια με ένα anniversary event στο Θέατρο Άλσος

Νομίσματα
07/09/2026 - 14:38

Στα $79.000 το Bitcoin – Αντέχει η ανοδική τάση παρά τα σημάδια κόπωσης

Ειδήσεις
07/09/2026 - 14:27

Σάντσεθ για νίκη AfD: Μια εξτρεμιστική απειλή ενισχύεται διεθνώς

Ειδήσεις
07/09/2026 - 14:15

Η Κόνιτσα καίγεται για όγδοη ημέρα

Πολιτική
07/09/2026 - 14:10

Κατρίνης: Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;

Ειδήσεις
07/09/2026 - 14:03

POLITICO: Η ΕΕ βάζει φρένο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Ανεμοδείκτης
07/09/2026 - 13:54

«Ζήσε Μάη μου…» λέει ο Μπρατάκος για τα μέτρα της ΔΕΘ

Ειδήσεις
07/09/2026 - 13:42

Bank of America: Θετικό το φθινοπωρινό σκηνικό για τις διεθνείς αγορές structured finance

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/09/2026 - 13:41

Σημαντική διάκριση και πρωτιά της Αθήνας στα βρετανικά Olive Travel &Taste Awards

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/09/2026 - 13:36

Το νέο PEUGEOT 408 κατακτά τη 2η θέση στην κατηγορία D Berlines στην ελληνική αγορά, μόλις τρεις μήνες μετά την έναρξη της εμπορικής του διάθεσης

Ανεμοδείκτης
07/09/2026 - 13:29

Ο απολύτως ταξικός κουμπαράς για την νέα γενιά - πολλά (έχεις και) βάζεις, πολλά παίρνεις

Εμπορεύματα
07/09/2026 - 13:29

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $97 το Brent

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 13:29

Όμιλος Globalsat: Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα €160 εκατ.

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/09/2026 - 13:29

Μασούτης: Μειώσεις τιμών σε 111 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας – Έως 28% στα νωπά κρέατα

Πολιτική
07/09/2026 - 13:25

Θεοδωρικάκος: Ρεαλιστικό το σχέδιο Μητσοτάκη για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
07/09/2026 - 13:23

Interamerican: Επέκταση στην Κύπρο με την εξαγορά χαρτοφυλακίου της Gan Direct

Πολιτική
07/09/2026 - 13:14

Μάντζος: Πώς αισθάνθηκε ο Λοβέρδος που ο «Πρωθυπουργός των καρτέλ», δεν είπε κουβέντα για τα καρτέλ

Πολιτική
07/09/2026 - 13:08

Κεραμέως: Εφαρμόζουμε πολιτικές που δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο, και επιστρέφουμε μέρισμα στην κοινωνία

Περιβάλλον
07/09/2026 - 13:00

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Η κλιματική αλλαγή δυσκολεύει τη μάχη για καθαρότερο αέρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/09/2026 - 12:59

Ευ. Μυτιληναίος: Έρχεται δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη, η κατάσταση θυμίζει το 2023

Ναυτιλία
07/09/2026 - 12:48

Κίνα και Ευρώπη αναζητούν στενότερη συνεργασία για τα πλοία του μέλλοντος

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/09/2026 - 12:43

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος των εξαγωγών κατά 14,9% στο επτάμηνο - Στο 3,8% η μείωση του εμπορικού ελλείμματος

Πολιτική
07/09/2026 - 12:41

Τσουκαλάς: Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο

Οικονομία
07/09/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% για την ελληνική οικονομία στο β’ τρίμηνο

Οικονομία
07/09/2026 - 12:16

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ: Παραδείγματα, δικαιούχοι, χρονοδιαγράμματα (πίνακες)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ