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Συνάντηση Ανδρουλάκη – κτηνοτρόφων Κρήτης: Στόχος μας να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας
Πολιτική
17:25 - 04 Σεπ 2026

Συνάντηση Ανδρουλάκη – κτηνοτρόφων Κρήτης: Στόχος μας να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με ενώσεις κτηνοτρόφων από την Κρήτη είχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο.  

«Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας», ανέφερε προλογικά ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας ως προς την ερήμωση της υπαίθρου ότι «δεν μπορεί η πατρίδα μας να είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και 5 αστικά κέντρα».

Επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, κτηνοτρόφων μεταποιητών με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής. «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντίθετα, έδωσε τον ενεργειακό χώρο στους ισχυρούς», πρόσθεσε.

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι σήμερα ένα ρουσφετομάγαζο, ενώ θα έπρεπε να είναι ένα υπουργείο-στρατηγείο» πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι «το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε 6 διοικητές στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 6 χρόνια, δείχνει την αποτυχία των κομματικών επιλογών της».

Σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα ούτως ώστε να επωφελείται ο παραγωγός, ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος, που επωμίζονται το οικονομικό βάρος.

Ενώ τέλος για το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει με τις ιδιοκτησίες στην Κρήτη, επισήμανε: «Καταθέσαμε τροπολογία ήδη από το 2023. Δεν μπορεί αγρότες, κτηνοτρόφοι που κατέχουν και αξιοποιούν περιουσίες, ακίνητα, επί δεκαετίες, ξαφνικά να είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να αμφισβητεί το κράτος την περιουσία τους. Είναι σε αδιέξοδο. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει δίκαιη οριστική λύση με πλήρη σεβασμό στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει στην Κρήτη αλλά και με σεβασμό στην πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου».

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