Το φάντασμα της κρίσης χρέους επιστρέφει: Πιέσεις σε ευρώ και ομόλογα

Το ευρώ υποχωρεί τη Δευτέρα (5/10) σε νέα χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου, καθώς εντείνονται στην Ευρώπη οι ανησυχίες για τον κίνδυνο μετάδοσης της αναταραχής στις αγορές κρατικών ομολόγων. Η απότομη sell-off της περασμένης εβδομάδας, που προκλήθηκε από την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τη Γαλλία, ξυπνά μνήμες από την κρίση χρέους στην περιοχή πριν από 15 χρόνια.

Το επιπλέον κόστος που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικούς τίτλους σε σχέση με αντίστοιχους γερμανικούς κρατικούς τίτλους (Bunds) έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση χρέους της ευρωζώνης. Οι ανησυχίες αφορούν τόσο την επιδεινούμενη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας όσο και το ενδεχόμενο νέας πολιτικής αναταραχής ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Στην αβεβαιότητα προστέθηκε και η ανακοίνωση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ σήμερα το πρωί ότι προκηρύσσει πρόωρες εκλογές, μετά από μια σειρά αντιπαραθέσεων που κορυφώθηκαν με μαζικές διαμαρτυρίες σχετικά με την πολιτική για τη στέγαση, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η σχετικά περιορισμένη αντίδραση των αγορών στην ανακοίνωση του Σάντσεθ έδειξε ότι οι επενδυτές είχαν ήδη προεξοφλήσει αυτή την εξέλιξη, η οποία αναμενόταν από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, έπειτα από μήνες πολιτικής αναταραχής.

Παρόλα αυτά, η ταχύτητα και η έκταση των διακυμάνσεων στην αγορά ομολόγων την περασμένη εβδομάδα έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές.

Ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν πλέον τις αγορές είναι αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να παρέμβει. Αυξάνονται οι συζητήσεις για το πόσο θα πρέπει να ενταθεί η αναταραχή προτού η ΕΚΤ ενεργοποιήσει το μέχρι σήμερα αχρησιμοποίητο εργαλείο παρέμβασής της. Για παράδειγμα, το 2022 δημιούργησε το Transmission Protection Instrument (TPI), εν μέσω μεγάλης αναταραχής στην αγορά ιταλικών ομολόγων.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν δηλώσει δημόσια ότι το TPI προορίζεται μόνο για περιπτώσεις «αδικαιολόγητης» ή αδικαιολόγητα έντονης αναταραχής στις αγορές. Ως εκ τούτου, η χρήση του για να περιοριστούν οι ανησυχίες σχετικά με το γαλλικό χρέος θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία του εργαλείου, όπως έχει επισημάνει και η ομάδα μας στη Φρανκφούρτη.

Η επανεμφάνιση της αστάθειας στις ευρωπαϊκές αγορές έρχεται την ώρα που οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην ΕΚΤ, ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος και ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Ολλανδίας Κλας Κνοτ, προετοιμάζονται να συναντηθούν με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Παράλληλα, η ιστορική άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως εξελίσσεται σε ολοένα μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι επενδυτές έρχονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο επίμονου πληθωρισμού και αυξανόμενου κρατικού χρέους.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 υποχώρησε κατά 1,1% την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας την τέταρτη εβδομαδιαία πτώση του στις τελευταίες πέντε εβδομάδες.