Γεωργιάδης: Η κατάντια του Πολάκη, θέλει να βάλει κάποιον φυλακή μπας και πιάσει το 3%

Σχετικά με τις κινήσεις Πολάκη για τη δικογραφία για τα «αδιευκρίνιστα» του Άδωνι Γεωργιάδη που αφορά στην υπόθεση της Novartis τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας μέσω σχετικής του ανάρτησης.

«Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του Παύλου Πολάκη; Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στη φυλακή για να κερδίσει τις Εκλογές και να παραμείνουν στην Κυβέρνηση...Τώρα για να πιάσει το 3%...Α ρε Παύλο, κρίμα δεν σου πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα...», γράφει ο κ. Γεωργιάδης και προσθέτει:

«Υ,γ. Ο κ. Απατσίδης που τον συνόδευσε σήμερα ήταν συνήγορος υπεράσπισης των καταδικασμένων αμετάκλητα ως συκοφαντών ψευδομαρτύρων της σκευωρίας Novartis, ούτε τα προσχήματα δεν μπορούν να κρατήσουν... Και φυσικά ο κ. Απατσίδης συνετρίβη στο Δικαστήριο για να μην ξεχνιόμαστε.»