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Γεωργιάδης: Η κατάντια του Πολάκη, θέλει να βάλει κάποιον φυλακή μπας και πιάσει το 3%
Πολιτική
19:15 - 08 Σεπ 2026

Γεωργιάδης: Η κατάντια του Πολάκη, θέλει να βάλει κάποιον φυλακή μπας και πιάσει το 3%

Reporter.gr Newsroom
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Σχετικά με τις κινήσεις Πολάκη για τη δικογραφία για τα «αδιευκρίνιστα» του Άδωνι Γεωργιάδη που αφορά στην υπόθεση της Novartis τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας μέσω σχετικής του ανάρτησης.  

«Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του Παύλου Πολάκη; Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στη φυλακή για να κερδίσει τις Εκλογές και να παραμείνουν στην Κυβέρνηση...Τώρα για να πιάσει το 3%...Α ρε Παύλο, κρίμα δεν σου πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα...», γράφει ο κ. Γεωργιάδης και προσθέτει:

«Υ,γ. Ο κ. Απατσίδης που τον συνόδευσε σήμερα ήταν συνήγορος υπεράσπισης των καταδικασμένων αμετάκλητα ως συκοφαντών ψευδομαρτύρων της σκευωρίας Novartis, ούτε τα προσχήματα δεν μπορούν να κρατήσουν... Και φυσικά ο κ. Απατσίδης συνετρίβη στο Δικαστήριο για να μην ξεχνιόμαστε.»

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2026 - 19:17
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