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Σαλμάς: Συνέχεια στην κόντρα με τον Άδωνι, με αιχμές για τα... αδιευκρίνιστα
Πολιτική
14:02 - 09 Σεπ 2026

Σαλμάς: Συνέχεια στην κόντρα με τον Άδωνι, με αιχμές για τα... αδιευκρίνιστα

Reporter.gr Newsroom
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Συνέχεια στην κόντρα του με τον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε ο Μάριος Σαλμάς, με φόντο την υπόθεση της Novartis.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά διευκρίνισε τα εξής:

«Για την υπόθεση Novartis ο κ. Γεωργιάδης δημιουργεί μια παράφραση επίτηδες. Είναι άλλο η υπόθεση Novartis που ερευνήθηκε από τις Αμερικανικές αρχές και την αποδέχτηκε η Novartis και καταδικάστηκε για αθέμητες πρακτικές που αφορούσαν σε γιατρούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, και άλλο η σκευωρία Novartis που επί ΣΥΡΙΖΑ ενεπλάκησαν δέκα πολιτικοί μεταξύ των οποίων και εγώ».

Ερωτηθείς τι καινούργιο θα εισέφερε στην έρευνα για την Novartis, απάντησε: «Το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που διέταξα, που έβρισκε την εταιρεία Novartis να πληρώνει τους υπαλλήλους του Υπουργείου στις Επιτροπές Τιμών να πηγαίνουν σε συνέδρια. Δηλαδή θα εισέφερα την μάχη της κυβέρνησης του Α.Σαμαρά, επί υπουργίας μου, εναντίον της διαφθοράς. Υπάρχει μια διαφορά, στην πρώτη υπόθεση την αμερικανική υπάρχει μόνο ένας πολιτικός που οι μάρτυρες αναφέρουν, πριν την σκευωρία, τον Αδ. Γεωργιάδη. Το είπα, δεν το διέψευσε. Τον ενημέρωσε το γραφείο, του είπε «είσαι μπλεγμένος, λένε ότι ζήταγες στον Φρουζή διαφημίσεις για να βγαίνεις στην τηλεόραση σαν αντάλλαγμα», αυτό είναι παθητική δωροδοκία. Όχι μόνο δεν το διέψευσε βγήκε και είπε «είναι φίλος μου».

Και πρόσθεσε:

«Από τους 10 πολιτικούς ο κ. Γεωργιάδης αρχειοθετήθηκε με αδιευκρίνιστα στοιχεία. Βρήκαν στον αντιπρόεδρο της ΝΔ και σημερινό υπουργό Υγείας χρήματα τα οποία δεν μπόρεσε να τα εξηγήσει ποτέ, και αντί να παραιτηθεί βγαίνει τώρα και ασχολείται τι θα κάνω εγώ με τον Σαμαρά».

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