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Γεωργιάδης: Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας
Πολιτική
11:18 - 09 Σεπ 2026

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε σήμερα (9/9) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για τα σενάρια της επόμενης μέρας των εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι η επίτευξη αυτοδύναμης κυβέρνησης αποτελεί πάγιο στόχο για τη Νέα Δημοκρατία.

Ειδικότερα, ο υπουργός υγείας κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Φλωρίδη περί ακυβερνησίας μεταξύ άλλων επεσήμανε:

«Μια παρατεταμένη ακυβερνησία στην Ελλάδα είναι πολλαπλώς επικίνδυνη, και εθνικά επικίνδυνη. Είναι κρίσιμος παράγοντας της ελληνικής ιστορίας ότι η Τουρκία οποτεδήποτε πετυχαίνει την Ελλάδα σε πολιτική αστάθεια προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι ιστορική μνήμη δεν έχει να κάνει με τη δήλωση του Φλωρίδη. Αυτό είναι κάτι που ο Έλληνας ψηφοφόρος όποτε κι αν ψηφίζει θα πρέπει να το έχει πάντοτε στο μυαλό του. Η Ελλάδα δεν ούτε είναι Δανία, ούτε Ολλανδία, ούτε Βέλγιο», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και στο ίδιο φόντο συμπλήρωσε:

«Ιστορικά έχει αποδειχθεί οποτεδήποτε η Ελλάδα είχε παρατεταμένη ακυβερνησία η Τουρκία κάτι μας πήρε. Από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ίμια. Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο γίναν στα Ίμια. Δεν έχουμε εμείς αναγνωρίσει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, όλη όμως η κουβέντα των Ιμίων και η ζημιά των Ιμίων έγινε με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ωνάσειο. Είναι αναντίρρητη ιστορική πραγματικότητα, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της ακυβερνησίας».

Κατ' επέκταση, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην πιθανότητα συγκρότησης κυβερνήσεων συνεργασίας. Όπως είπε:

«Στην Ελλάδα σήμερα πλην της αυτοδύναμης ΝΔ έχετε να μου υποδείξετε κάποιο άλλο κυβερνητικό σχήμα; Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία. Στην Ευρώπη τα πιθανά εκλογικά σχήματα ανακοινώνονται πάντα πριν τις εκλογές. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα το 2012-2013 γίνανε με το πιστόλι στον κρόταφο ότι βγαίνουμε από το ευρώ, δεν γίνανε γιατί ήθελε κανείς να συνεργαστεί με κανέναν. Στην Ελλάδα δεν γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίας, κυβερνήσεις συνεργασίας γίνανε μόνο στα μνημόνια δηλαδή με το ζόρι. Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας».

Ερωτηθείς αν θα κινδυνεύσει η χώρα στην περίπτωση που δε σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι:

«Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση και μείνουμε ακυβέρνητοι θα κινδυνεύσει η χώρα. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο να συνεργαστεί κανείς με κανέναν».

Στο ίδιο φόντο, ερωτηθείς αν στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας δεν θα κάνουν πρόταση συνεργασίας στο ΠΑΣΟΚ και θα προχωρήσουν απευθείας σε δεύτερες εκλογές, ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι:

«Αφού έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας».

Ο υπουργός υγείας τοποθετήθηκε επίσης και σχετικά με τις ενέργειες του πρώην αναπληρωτή υπουργού υγείας κ. Παύλου Πολάκη για ανάσυρση της υπόθεσης Novartis. Όπως τόνισε:

«Για να γίνει ανάσυρση μιας δικογραφίας πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία, νέο στοιχείο δεν έχει προκύψει ως προς το θέμα της Novartis».

Για το ίδιο ζήτημα, ο υπουργός μίλησε και για τις αποκαλύψεις του κ.Σαλμά.

«Ο κ. Σαλμάς είπε ότι του είχαν προτείνει οι Αμερικάνοι να είναι μάρτυρας στην Αμερική κι αυτός δεν δέχτηκε. Για να σου προτείνουν οι Αμερικάνοι να γίνεις μάρτυρας σημαίνει ότι έχεις πάει στους Αμερικάνους και έχεις πει ότι έχεις να εισφέρεις κάποια στοιχεία, για ποια στοιχεία θα μπορούσε να εισφέρει ο κ. Σαλμάς, αναπληρωτής υπουργός Υγείας επί κυβερνήσεως Σαμαρά; Για την περίοδο Σαμαρά, όχι για την περίοδο Γεωργιάδη, άρα ο κ. Σαλμάς έχει γνώση για την περίοδο που κυβέρνησε δηλαδή για την περίοδο που πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Άρα, ο μόνος λόγος για να του πουν οι Αμερικάνοι «έλα να γίνεις μάρτυρας» ήταν για να πει κάτι κακό για τον κ. Σαμαρά. Είναι δυνατόν ο κ.Σαμαράς που έχει πει όλα αυτά για την σκευωρία Novartis, που έχει πει ότι θα τους πάει μέχρι τέλους να βάλει υποψήφιό του τον Σαλμά μετά από την χθεσινή του δήλωση; Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό ο Σαμαράς. Δηλαδή, αν βάλει τον Σαλμά υποψήφιο ο Σαμαράς μετά το μόνο που του μένει είναι να βάλει την Τουλουπάκη επικεφαλής Επικρατείας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην καταγγελία για την ύπαρξη αρουραίων κοντά σε μονάδα νεογνών στην Νίκαια. Όπως είπε:

«Σε μια κλειστή μονάδα που γίνονται εργασίες πράγματι βρέθηκαν ίχνη τρωκτικών και έγινε μυοκτονία και σχετική απολύμανση. Συμβαίνει αυτό σε παλιά κτήρια, μπορεί να εμφανιστούν, δεν είναι κάτι καινοφανές, δεν είναι φοβερό. Δεν κινδύνευσε κανένας, δεν ήταν σε σημείο που λειτουργούσε το νοσοκομείο».

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