Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ θέτει ξεκάθαρες «κόκκινες» γραμμές στην εξωτερική και αμυντική πολιτική

Ο ελληνικός λαός περιμένει από τον πρωθυπουργό να υπερασπιστεί με σαφήνεια και αποφασιστικότητα τις ελληνικές θέσεις στα κρίσιμα διεθνή και εθνικά ζητήματα, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ενόψει της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Επέκρινε τον πρωθυπουργό ότι δεν έχει ζητήσει σε Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. την έμπρακτη αλληλεγγύη των εταίρων και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία για τις παράνομες ενέργειές της και την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου, ενώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα επέλεξε να μιλήσει για την τουρκική στάση εκτός αίθουσας, στα μέσα ενημέρωσης.

Τον κάλεσε να υπερασπιστεί στον ΟΗΕ το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη, χωρίς αμφιλεγόμενες δηλώσεις που δικαιολογούν τον αναθεωρητισμό. Ζήτησε να θέσει την τουρκική απειλή πολέμου και τις αμφισβητήσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και να ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς την άδεια της Τουρκίας.

Ζήτησε επίσης να αναδειχθεί στον ΟΗΕ το Κυπριακό ως διεθνές ζήτημα εισβολής και κατοχής, με επανέναρξη συνομιλιών βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και κατάργηση εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων.

Ως προς τον ελληνοτουρκικό διάλογο, υπογράμμισε ότι αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, με την ελληνική κυριαρχία και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών εκτός συζήτησης. Ζήτησε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και της Βουλής για τις προτάσεις και τις συνεννοήσεις με την Τουρκία και τυχόν απαιτήσεις της σχετικά με την εγκατάσταση οπλικών συστημάτων στα νησιά. «Κανένας πρωθυπουργός δεν διαθέτει λευκή επιταγή για αποφάσεις που δεσμεύουν το μέλλον της χώρας», τόνισε.

Σε ξεχωριστή παρέμβαση, χαρακτήρισε σοβαρό πολιτικό και θεσμικό ζήτημα τη σύμπραξη του Κασιδιάρη με τη «Συμμαχία Ελλήνων», με την οποία συνδέονται τρεις εν ενεργεία βουλευτές. Για τη συμμετοχή του σχηματισμού στις εκλογές, ξεκαθάρισε «Αυτό δεν θα το αποφασίσει ο Κασιδιάρης, αλλά η Δικαιοσύνη».

«Η δημοκρατία δεν φοβάται. Η δημοκρατία, όμως, θυμάται. Έχει θεσμική και ιστορική μνήμη», τόνισε και αναφέρθηκε στον φασισμό και τον ναζισμό, στη δικτατορία και στην εθνική προδοσία της Κύπρου. Υπενθύμισε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τα νεοναζιστικά τάγματα εφόδου και την καταδίκη της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς απαιτεί πειστικές απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, στην οικονομική ανασφάλεια, στην ακρίβεια και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Καταλόγισε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει ξεχάσει αυτή την ευθύνη, τόσο με τις πολιτικές της στην καθημερινότητα όσο και με τη στάση της απέναντι στους θεσμούς.