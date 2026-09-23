Κατρίνης: Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια;

Στην άρνηση της κυβέρνησης να λάβει μέτρα για την ακρίβεια, την ώρα που τράπεζες και εταιρείες ενέργειας και καυσίμων καταγράφουν υπέρογκα κέρδη, αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, καταλογίζοντάς της διαρκή αναζήτηση δικαιολογιών. «Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, καλεσμένος στην εκπομπή «Αταίριαστοι», με τους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα, ο Μιχάλης Κατρίνης ανέφερε ότι έχουμε κουραστεί όλοι, και πολύ περισσότερο οι πολίτες αυτής της χώρας, να ακούμε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μελλοντολογούν και να λένε τι θα κάνουν, την ώρα που η ακρίβεια θερίζει και στην αγορά γίνεται πάρτι δισεκατομμυρίων. Οι τράπεζες μοιράζουν προμέρισμα 600 εκατ. ευρώ, οι εταιρείες ενέργειας καταγράφουν καθαρά κέρδη πάνω από 2,5 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο και οι εταιρείες διύλισης καθαρά κέρδη 1 δισ. ευρώ.

Όπως επισήμανε, πριν από τρεις μήνες ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί θα μειωθούν τα έσοδα. Τώρα βρήκε καινούργια δικαιολογία, ότι δεν μας το επιτρέπει η Ευρώπη, ενώ άλλες χώρες το κάνουν. Δεν μας λέει, όμως, αν η Ευρώπη τού απαγορεύει να επιβάλει και φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και καυσίμων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός δεν εξηγεί γιατί δέκα ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει εδώ και μήνες μέτρα για τα καύσιμα, με τις περισσότερες να έχουν μειώσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και την Πολωνία να έχει προχωρήσει και σε φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών διύλισης με συντελεστή 60%.

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Το ΠΑΣΟΚ, τόνισε, προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την οποία ακούμε ότι συζητά πλέον και η κυβέρνηση, επτά μήνες αφότου η πρόταση τέθηκε στο τραπέζι. Προτείνει επίσης τη φορολόγηση των υπερκερδών όλων όσοι θησαυρίζουν μέσα σε αυτή την κρίση αισχροκέρδειας.

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Τσίπρα, ανέφερε ότι το «ή εμείς ή κανείς» θυμίζει το «ή Μητσοτάκης ή χάος» και αποτελεί την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Όπως σχολίασε, ο κ. Τσίπρας φαίνεται να έχει ξεχάσει ότι είναι ο μόνος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατάφερε, μέσα σε τέσσερα χρόνια, να δει το κόμμα του να χάνει το 60%–70% της δύναμής του και να οδηγείται σε διάλυση, ενώ η κυβέρνηση, στο ίδιο διάστημα, όχι μόνο δεν έχασε δυνάμεις, αλλά αύξησε τα ποσοστά της. «Αυτός που είχε την ευθύνη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την περίοδο 2019–2023 κατάφερε το ακατόρθωτο», κατέληξε.

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