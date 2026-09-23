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ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: «Φτάνει πια» - Να αναγνωριστεί συνταγματικά η προστασία από την έμφυλη βία
Πολιτική
16:29 - 23 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: «Φτάνει πια» - Να αναγνωριστεί συνταγματικά η προστασία από την έμφυλη βία

Reporter.gr Newsroom
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«Η πρόσφατη γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα αποτελεί την 15η για το  2026. Σε λιγότερο από ένα χρόνο η Ελλάδα μετρά 15 δολοφονημένες γυναίκες από πρώην ή νυν συντρόφους τους ή άλλο μέλος της οικογένειας τους, επειδή είπαν όχι, επειδή αντιστάθηκαν, επειδή είναι γυναίκες», τονίζει σε σημερινή του ανακοίνωση ο Τομέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με αφορμή τη νέο γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση:

«Απέναντι σε αυτή την τραγική, για τις ζωές των γυναικών, πραγματικότητα η επιλεκτική αφωνία της Ν.Δ. συνεχίζεται ανερυθρίαστα, μέχρι την επόμενη φορά που θα ασχοληθεί με το ζήτημα, υποκριτικά και αποσπασματικά, όταν η επικοινωνιακή της ατζέντα θα το επιβάλλει.

Όσο η Ν.Δ. επιμένει προκλητικά, να παραμένει σιωπηλός παρατηρητής, σε αυτή την αδιαμφισβήτητη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και την εξόφθαλμη απειλή για τη ζωή χιλιάδων γυναικών, το ΠΑΣΟΚ δεν αρκείται σε εκ των υστέρων καταγγελτικές δηλώσεις και σε κενά περιεχομένου ευχολόγια.

Και αυτό το αποδεικνύει η πρόσφατη επιλογή του να θέσει το ζήτημα της προστασίας από την έμφυλη βία στο επίκεντρο της αναθεωρητικής διαδικασίας του Συντάγματος. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να αναγνωριστεί συνταγματικά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες αποτελεί υποχρέωση του κράτους, στοχεύει στην ύψιστη κατοχύρωση του δικαιώματος κάθε γυναίκας σε μια ζωή χωρίς βία μέσω του Συντάγματος.

Το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει τη διαχρονικά ειλικρινή, υπεύθυνη και ρητή πολιτική του βούληση για ουσιαστική δράση ενάντια στην έμφυλη βία, προτείνοντας μεταξύ άλλων :

  • Νομική αναγνώριση του όρου «Γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα και Συνταγματική κατοχύρωση του όρου «Γυναικοκτονία»
  • Επανασύσταση και ουσιαστική αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
  • Ενίσχυση των Δομών και των Συμβουλευτικών Κέντρων
  • Δωρεάν νομική βοήθεια για τα θύματα
  • Δημιουργία ειδικών Εισαγγελιών για υποθέσεις έμφυλης βίας
  • Υποχρεωτική και συνεχή κατάρτιση αστυνομικών, δικαστικών και υγειονομικών
  • Εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων από το σχολείο

Φτάνουν πια οι περίλυπες διαπιστώσεις και οι αποδοκιμαστικές δηλώσεις μετά από κάθε γυναικοκτονία. Χρειάζονται στοχευμένες και συνεκτικές πολιτικές πρόληψης, προστασίας και λογοδοσίας. Για το ΠΑΣΟΚ ο αγώνας ενάντια στην έμφυλη συνεχίζεται και θα συνεχιστεί αμείωτος, μέσω στοχευμένων πολιτικών και νομοθετικών παρεμβάσεων, μέχρι να σταματήσει να υπάρχει έστω και μία γυναίκα στην Ελλάδα που να φοβάται, ότι αν φύγει από μια κακοποιητική σχέση, μπορεί να χάσει τη ζωή της επειδή το σύστημα κρατικής αλλά και κοινωνικής προστασίας της δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε: προληπτικά, άμεσα, αποτελεσματικά και συντονισμένα», καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

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