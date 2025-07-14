Πιλοτική εφαρμογή ευρωπαϊκού προγράμματος επαλήθευσης ηλικίας ανηλίκων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα και σε τέσσερις ακόμα χώρες της ΕΕ θα δοκιμαστεί η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για τη χρήση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν τη Δευτέρα (14/7).

Στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα πρωτότυπο εφαρμογής επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών του διαδικτύου, προκειμένου να αποτραπεί η πρόσβαση των παιδιών σε επιβλαβές και επικίνδυνο περιεχόμενο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εφαρμογή επαλήθευσης θα δοκιμαστεί και θα προσαρμοστεί περαιτέρω σε συνεργασία με πέντε κράτη-μέλη: την Ελλάδα, τη Δανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι χώρες αυτές θα είναι οι πρώτες που θα συνεργαστούν με την Επιτροπή για την τεχνική λύση με στόχο τη δρομολόγηση εθνικών εφαρμογών επαλήθευσης της ηλικίας.

«Το πρωτότυπο της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας είναι φιλικό προς τον χρήστη και προστατεύει την ιδιωτική ζωή θέτοντας έναν «χρυσό κανόνα» για τη διασφάλιση της ηλικίας στο διαδίκτυο», τονίζει η Επιτροπή. Θα επιτρέπει, για παράδειγμα, στους χρήστες να αποδεικνύουν εύκολα ότι είναι άνω των 18 ετών όταν έχουν πρόσβαση σε περιορισμένο περιεχόμενο για ενήλικες στο διαδίκτυο, διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών πληροφοριών, όπως η ακριβής ηλικία ή η ταυτότητα του χρήστη. Κανείς δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθεί, να βλέπει ή να ανακατασκευάζει το περιεχόμενο που συμβουλεύονται οι μεμονωμένοι χρήστες, σημειώνει η Επιτροπή.

Παράλληλα, η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Μεταξύ άλλων, οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν συστάσεις για την αντιμετώπιση του εθισμού, του εκφοβισμού στο διαδίκτυο, την ανεπιθύμητη επαφή με αγνώστους και το επιβλαβές περιεχόμενο. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ανηλίκων καταρτίστηκαν μετά από έρευνα σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες και δημόσια διαβούλευση.

Το σχέδιο επαλήθευσης της ηλικίας άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του 2025. Θέτει τις βάσεις για την ευρύτερη ανάπτυξη υπηρεσιών κατάλληλων για την ηλικία στο μέλλον και βασίζεται στις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με τα «ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας (eID) που πρόκειται να αναπτυχθούν πριν από το τέλος του 2026. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ των δύο και καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση της λειτουργίας επαλήθευσης της ηλικίας στα μελλοντικά πορτοφόλια ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία, Χένα Βίρκνουνεν, δήλωσε σχετικά: «Η διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών και των νέων μας στο διαδίκτυο είναι υψίστης σημασίας για την παρούσα Επιτροπή. Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προστασία των ανηλίκων για τις επιγραμμικές πλατφόρμες, σε συνδυασμό με το νέο σχέδιο για την επαλήθευση της ηλικίας, αποτελούν τεράστιο βήμα προόδου εν προκειμένω. Οι πλατφόρμες δεν έχουν καμία δικαιολογία για να συνεχίσουν τις πρακτικές που θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο».