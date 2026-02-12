Παγκόσμια μάχη για τα τσιπ: Η Ευρώπη υποχωρεί, η Κίνα «εκτοξεύεται»
12:30 - 12 Φεβ 2026

Η έρευνα και ανάπτυξη στην τεχνολογία των ημιαγωγών πραγματοποιείται ολοένα και περισσότερο εκτός Ευρώπης, ιδίως στην Ασία.

Αυτό προκύπτει από αναλύσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα των ημιαγωγών που εκπόνησε το EconPol Europe. Μεταξύ 2000 και 2021, η Ιαπωνία αντιστοιχούσε στο ένα τρίτο όλων των πατεντών ημιαγωγών (35%), ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (18%) και τη Νότια Κορέα (15%). Οι χώρες της ΕΕ αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 10% όλων των πατεντών στον τομέα. «Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ΕΕ βρισκόταν ακόμη μπροστά από την Ταϊβάν και την Κίνα στην έρευνα για τους ημιαγωγούς. Ωστόσο, από τότε οι ασιατικές χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, ενώ οι αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη έχουν μειωθεί», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Oliver Falck.

Με ποσοστό 5,6% των πατεντών, η Γερμανία βρίσκεται πίσω από την Ταϊβάν (9%) και την Κίνα (7%). Συνολικά, το 99% της παγκόσμιας έρευνας στους ημιαγωγούς συγκεντρώνεται σε 20 χώρες. «Στόχος της Ευρωπαϊκής Πράξης για τα Τσιπ (EU Chips Act) ήταν η ενίσχυση της κυριαρχίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχει διατεθεί πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση για την έρευνα στους ημιαγωγούς», επισημαίνει ο Falck. «Για να αποφευχθεί η περαιτέρω υστέρηση στην έρευνα ημιαγωγών, η Ευρώπη χρειάζεται επίσης να ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή συνεργασία, ιδίως με την Ασία».

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η Κίνα και η Νότια Κορέα κατέγραψαν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η σύγκριση της πρώτης τριετίας (2001–2003) με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (2019–2021) δείχνει ότι η Νότια Κορέα τριπλασίασε τον αριθμό των πατεντών στους ημιαγωγούς. Ξεκινώντας από χαμηλή βάση, η Κίνα αύξησε τον αριθμό τους κατά 39 φορές, από 0,8% (2001–2003) σε 17,6% (2019–2021). Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές χώρες έχασαν έδαφος: το μερίδιό τους στις πατέντες ημιαγωγών μειώθηκε από 13,3% σε 8,3% στις αντίστοιχες τριετίες πριν από το 2003 και μετά το 2019. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη στην Ασία, η συνεργασία της Ευρώπης με ασιατικές χώρες παραμένει δυσανάλογα χαμηλή, όπως προκύπτει από τις κοινές πατέντες που κατατίθενται από περισσότερες της μίας χώρες.

Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία για περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από τη βάση δεδομένων PATSTAT του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO). Το σύνολο δεδομένων που αναλύθηκε καλύπτει παγκόσμιες αιτήσεις πατεντών που κατατέθηκαν μεταξύ 2000 και 2021 και ταξινομήθηκαν στον τομέα της τεχνολογίας ημιαγωγών. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει όχι μόνο πατέντες που σχετίζονται άμεσα με ημιαγωγούς ή μικροτσίπ, αλλά και πατέντες για διαδικασίες παραγωγής ή υλικά.

