Παναγόπουλος: Όχι σε παιχνίδια στην πλάτη μου - Θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια

Σε εκτενή συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σχετικά με την υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του.

Όπως υποστήριξε ο κ. Παναγόπουλος, κανένας πρόεδρος δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ανάθεση έργου εάν προηγουμένως δεν έχουν ελεγχθεί οι σχετικές δαπάνες από διαπαραταξιακή επιτροπή. Τόνισε, μάλιστα, ότι η ΓΣΕΕ δεν υλοποιεί ούτε αναθέτει έργα κατάρτισης, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» σε βάρος του.

Ο κ. Παναγόπουλος ανέφερε επίσης ότι στο παρελθόν διενεργήθηκε έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για διάστημα δύο ετών, χωρίς να διαπιστωθούν παρατυπίες. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τη διαδικασία που ακολουθείται, σημειώνοντας ότι, παρά τον σεβασμό του προς τη Δικαιοσύνη και την αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το σύστημα, ο ίδιος δεν έχει λάβει κλήση από τον αρμόδιο εισαγγελέα για να καταθέσει. Διερωτήθηκε, δε, ποιο κράτος δικαίου τον έχει προστατεύσει μέχρι σήμερα και πότε θα του κοινοποιηθεί το πόρισμα της αρμόδιας Αρχής.

Αιχμές άφησε και για τη χρονική συγκυρία της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι αυτή άρχισε να λαμβάνει διαστάσεις όταν ο ίδιος παρενέβη στη Βουλή στη συζήτηση για την επαναφορά εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ στην συνέχεια τόνισε: «Η μάχη γίνεται ανάμεσα σε κόμματα και συμφέροντα και το ζήτημα είναι τα τεράστια κονδύλια της κατάρτισης».

Όπως είπε, το προσεχές διάστημα θα επικεντρωθεί στον δικαστικό του αγώνα, τον οποίο χαρακτήρισε «ατομικό Γολγοθά», καταγγέλλοντας διαπόμπευση και διαδικτυακό διασυρμό που, όπως ανέφερε, θα τον συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή, ενώ πρόσθεσε: «Δε θα επιτρέψω στην πλάτη μου να παιχτούν τέτοια παιχνίδια και δηλώνω ότι σε όλους αυτούς που απεργάστηκαν τέτοιες μεθόδους δε θα τους αφήσω. Τον λόγο θα έχουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια».

Ακόμα, διέψευσε κατηγορηματικά την ύπαρξη προγραμμάτων ύψους 73 εκατ. ευρώ, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και σημειώνοντας ότι ορισμένα προγράμματα είχαν απενταχθεί, παρότι σε κάποιες περιπτώσεις είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί και πρόσθεσε: «Απεντάχθησαν από το ΕΣΠΑ και δεν ήταν 73 εκατ. ευρώ. Μόνο ένα πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί αυτά τα χρόνια. Ήταν 10 εκατ. Τα 5 ήταν για το επίδομα το εκπαιδευτικό και εμείς παίρναμε το 3%. Δεν έφτασε και δε συμπλήρωσε. Ελέγχθηκε το πρόγραμμα και βρέθηκε άψογο. Είχε τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα άνω του 15%, όταν ο μέσος όρος είναι 0,3-0,5%».

Στην συνέχεια αναφερόμενος αναφερόμενος στη δέσμευση ενός οικοπέδου τόνισε: «Μου δεσμεύουν ένα οικόπεδο. Έχω ακούσει πολλά και γελάω. Είναι οικόπεδο εντός οικισμού με κατοικία 2.001 τ.μ. Σας προτρέπω να πάτε να το δείτε, θα βρείτε τσουκνίδες και αγριόχορτα. Είναι εμφανές ότι είναι λάθος. Τόση προχειρότητα; Έπρεπε τη συγκεκριμένη στιγμή και με τον συγκεκριμένο τρόπο;».