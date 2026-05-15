Διπλή βράβευση της Active από την Huawei

Η Active, κορυφαία ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και πληροφορικής, τιμήθηκε από την Huawei με δυο βραβεία, σε τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου στο Anassa City Events.

Συγκεκριμένα, η Active τιμήθηκε με τα βραβεία «Excellent Contribution Partner 2025» και «Leadership Award 2025», τα οποία παρέλαβαν εκ μέρους της εταιρείας οι κ.κ. Ανδρέας Στασινόπουλος, Head of Technology Operations & Strategy, και Θωμάς Μιχαηλίδης, Senior Account Manager.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιστέγασμα της πολυετούς συνεργασίας των δύο εταιρειών, καθώς και της μεγάλης συμβολής της Active, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την παροχή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων στην ελληνική αγορά.

Σε δηλώσεις του ο Head of Technology Operations & Strategy της Active, Ανδρέας Στασινόπουλος ανέφερε: «Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για την Active και επιβεβαιώνουν τη διαρκή προσπάθειά μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις υψηλού επιπέδου. Η συνεργασία μας με τη Huawei βασίζεται στην καινοτομία, την αξιοπιστία και το κοινό όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών και επιχειρήσεων»

Sr. Account Executive της Active, Θωμάς Μιχαηλίδης συμπλήρωσε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς και επιβεβαιώνει τη δυναμική της συνεργασίας μας με τη Huawei. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε λύσεις που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους πελάτες μας, επενδύοντας σε καινοτομία και αξιοπιστία».

Η Active συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες τεχνολογίας στην Ελλάδα, επενδύοντας σε καινοτόμες λύσεις στους τομείς των υποδομών ICT, κυβερνοασφάλειας, Data Centers, cloud και ψηφιακού μετασχηματισμού.