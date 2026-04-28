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Η Active συνεργάζεται με την METRO ενισχύοντας την ψηφιοποίηση του κλάδου του λιανεμπορίου
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:34 - 28 Απρ 2026

Η Active συνεργάζεται με την METRO ενισχύοντας την ψηφιοποίηση του κλάδου του λιανεμπορίου

Reporter.gr Newsroom
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Υλοποιώντας μια σύγχρονη δικτυακή υποδομή για την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, την ευελιξία και τη συνεχή ψηφιακή εξέλιξη της METRO

Ο Όμιλος Active, ο κορυφαίος ελληνικός Όμιλος τεχνολογίας και πληροφορικής, συνεργάστηκε με την εταιρεία METRO ΑΕΒΕ επαναπροσδιορίζοντας τη λειτουργία του σύγχρονου retail μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ενιαίας, ευφυούς και μελλοντικά έτοιμης δικτυακής υποδομής.

Με ένα πανελλαδικό δίκτυο 350 καταστημάτων My market, My market Local και METRO Cash and Carry, η METRO χρειαζόταν μια νέα προσέγγιση που να απλοποιεί τη διαχείριση των υποδομών της, υποστηρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις ενός σύγχρονου, διασυνδεδεμένου περιβάλλοντος. Η Active, αξιοποιώντας τον προηγμένο δικτυακό εξοπλισμό της Huawei και την πλατφόρμα κεντρικής διαχείρισης iMaster NCE, σχεδίασε και υλοποίησε ένα δυναμικό ψηφιακό οικοσύστημα που ενοποιεί τη συνδεσιμότητα, το Wi-Fi και το IoT.

Η λύση βασίστηκε σε αρχιτεκτονική SD-Branch, επιτρέποντας στη METRO να μεταβεί από ένα παραδοσιακό μοντέλο δικτύου σε μια πλατφόρμα ευφυούς λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής των καταστημάτων, με εκσυγχρονισμό της αρχιτεκτονικής LAN και υιοθέτηση Wi-Fi 7, ώστε να υποστηρίζονται απρόσκοπτα σύγχρονες εφαρμογές, όπως τα self-checkout ταμεία, οι ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιού (ESL) και ο λοιπός IoT εξοπλισμός.

Παράλληλα, υλοποιείται τμηματοποίηση του δικτύου για τον διαχωρισμό κρίσιμων συστημάτων, ενισχύονται οι μηχανισμοί ασφάλειας και ενσωματώνονται δυνατότητες κεντρικής παρακολούθησης και απομακρυσμένων ενημερώσεων, διασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα, ευελιξία και επεκτασιμότητα σε όλο το δίκτυο καταστημάτων.

Το αποτέλεσμα υπερβαίνει μια τεχνολογική αναβάθμιση. Η Active παρέδωσε στη METRO ένα σύγχρονο, σταθερό και πλήρως διαχειρίσιμο ψηφιακό θεμέλιο, ικανό να υποστηρίξει απρόσκοπτα την καθημερινή λειτουργία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συνεχή εξέλιξη και την καινοτομία.

Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός «έξυπνου» retail περιβάλλοντος, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως καταλύτης για την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, την ευελιξία και τη συνεχή ψηφιακή εξέλιξη της METRO. Πιστή στη δέσμευσή της να «φέρνει το αύριο στο σήμερα», η Active συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου του λιανεμπορίου.

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