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H Εριέττα Κούρκουλου ανακοίνωσε το κλείσιμο του Κέντρου Φυσικού Τοκετού (video)
Υγεία
09:59 - 27 Ιαν 2026

H Εριέττα Κούρκουλου ανακοίνωσε το κλείσιμο του Κέντρου Φυσικού Τοκετού (video)

Reporter.gr Newsroom
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Με ένα βίντεο στο Instagram η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας του Κέντρου Φυσικού Τοκετού (The Birth Center).

Για το προσεχές διάστημα, το The Birth Center δεν θα πραγματοποιεί φυσικούς τοκετούς στις εγκαταστάσεις του, με την Εριέττα Κούρκουλου να κάνει λόγο για "προσωπική αποτυχία".

Η προσπάθειά της ήταν πρωτοποριακή και αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες και εμπόδια που φαίνεται πως δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

Όπως γνωστοποίησε, πάντως, το Κέντρο Φυσικού Τοκετού περνά σε περίοδο παύσης λειτουργίας στο πλαίσιο επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων του και οργανωτικής αναδιάρθρωσης.

Αναλυτικά όσα είπε σε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram:

{https://www.instagram.com/reel/DT-jVWJjN0o/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

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