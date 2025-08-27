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The Birth Center: «Πρεμιέρα» για το πρώτο ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις
12:11 - 27 Αυγ 2025

The Birth Center: «Πρεμιέρα» για το πρώτο ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Το TheBirthCenter, το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησής του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το The Birth Center αποτελεί μια πρωτοβάθμια δομή υγείας, βασισμένη στο μαιοκεντρικό μοντέλο, που προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιλογής του φυσικού τοκετού εντός ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Με επίκεντρο τη γυναίκα, φιλοδοξεί να εξελίξει τον τρόπο που προσεγγίζεται η εγκυμοσύνη και ο τοκετός στην Ελλάδα, δημιουργώντας έναν χώρο ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των γυναικών.

Στο The Birth Center εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο εφαρμόζει πρωτόκολλα βασισμένα σε διεθνείς και εθνικές οδηγίες, και λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Φυσικού Τοκετού που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία.

Με αναγνωρισμένη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, τεκμηριωμένη γνώση, αποδεδειγμένη εμπειρία, συστηματική εκπαίδευση, συνεργασία και ενσυναίσθηση, η μαιευτική ομάδα του The Birth Center, προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα σε κάθε γυναίκα, που πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για την εισαγωγή της στο The Birth Center, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και μεταγεννητικά.

Το The Birth Center λειτουργεί σε ένα σύγχρονο χώρο ειδικών προδιαγραφών και υψηλών προτύπων λειτουργίας, με γνώμονα να προσφέρει μία ολιστική εμπειρία γέννησης, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κάθε στάδιο του τοκετού, με τη φροντίδα, την ηρεμία και την οικειότητα που χρειάζεται κάθε γυναίκα.

Το The Birth Center καλεί όλες τις γυναίκες, τους επαγγελματίες υγείας και την κοινότητα να γνωρίσουν από κοντά τη νέα αυτή δομή, που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα για τον φυσικό τοκετό στην Ελλάδα.

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