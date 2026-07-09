ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης ζητεί την απόδοση ευθυνών για τη βία στο Θριάσιο Νοσοκομείο και τις υλικές ζημιές.

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς τα απαράδεκτα περιστατικά βίας, τους προπηλακισμούς σε βάρος ιατρών και τις εκτεταμένες καταστροφές που σημειώθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης ζήτησε πλήρη ενημέρωση για τα γεγονότα ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης και αναλυτική πληροφόρηση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς. Μετά την σφαιρική ενημέρωση, δεν υπάρχει περιθώριο να δικαιολογηθεί κάτι. Τα γεγονότα που σημειώθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συνήθη ή μεμονωμένα περιστατικά.

Για τον ΙΣΠ συνιστούν ευθεία επίθεση κατά της δημόσιας υγείας, της εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της αξιοπρέπειας των λειτουργών του.

Κάθε μορφή βίας μέσα σε νοσοκομειακές μονάδες:

διαταράσσει την παροχή ιατρικής φροντίδας,

θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού και  πλήττει το κύρος των δημόσιων δομών υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς ζητεί την άμεση και πλήρη διερεύνηση των γεγονότων, την ταχεία απόδοση ποινικών και αστικών ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν και την απαρέγκλιτη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης, καλεί την Πολιτεία, τη Διοίκηση των νοσοκομείων και κάθε αρμόδια αρχή να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, να διασφαλίσουν την προστασία των υγειονομικών και να αποδείξουν εμπράκτως ότι η βία κατά των λειτουργών της Υγείας δεν θα μένει ατιμώρητη.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το περιστατικό, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι ιατροί δεν είναι ούτε σάκοι του μποξ, ούτε αποδέκτες της κοινωνικής έντασης. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται την ασφαλή άσκηση του λειτουργήματός τους.

Παράλληλα, θέτει δημόσια δύο αδιαπραγμάτευτα ερωτήματα προς κάθε αρμόδια αρχή:

1. Ποιος θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση και το οικονομικό κόστος των εκτεταμένων υλικών ζημιών που προκλήθηκαν σε δημόσια νοσοκομειακή περιουσία, επιβαρύνοντας τελικά τον Έλληνα φορολογούμενο;

2. Ποιοι θα λογοδοτήσουν και θα τιμωρηθούν για τον προπηλακισμό, τις απειλές και τις επιθέσεις που δέχθηκαν οι ιατροί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους;

Η ατιμωρησία τροφοδοτεί την επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Η ανοχή απέναντι στη βία δεν συνιστά επιλογή ενός κράτους δικαίου, ούτε μπορεί να αποτελεί απάντηση απέναντι σε πράξεις που υπονομεύουν τη δημόσια υγεία και τη δημόσια τάξη.

Η προστασία των ιατρών αποτελεί αναπόσπαστη προϋπόθεση για την προστασία των ασθενών και την απρόσκοπτη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας και απαίτηση της κοινωνίας».