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Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
Ειδήσεις
17:06 - 03 Αυγ 2026

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τη δημιουργία μιας προσωρινής θαλάσσιας διαδρομής μέσω των Στενών του Ορμούζ, με στόχο την επανέναρξη της εμπορικής ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ. Ωστόσο, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν ξεκινήσει νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν άμεσα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ανέστειλε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, μετά από παρέμβαση του Σαουδάραβα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η αποφυγή της επίθεσης συνδέεται με την προϋπόθεση μιας γρήγορης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Η συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ θεωρείται κρίσιμο βήμα, καθώς από το συγκεκριμένο πέρασμα μεταφέρεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Το Ιράν επιμένει ότι διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή και ζητά ρόλο στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών και πιθανών τελών για τα διερχόμενα πλοία.

Μία από τις προτάσεις που εξετάζονται αφορά τη δημιουργία μιας κοινής ιρανο-ομανικής εταιρείας, η οποία θα μπορούσε να παρέχει υπηρεσίες που μέχρι σήμερα προσφέρονταν από ασφαλιστικές και άλλους ναυτιλιακούς φορείς, αλλά με χαμηλότερο κόστος.

Σύμφωνα με τον Μπαγαΐ, η Τεχεράνη και το Μουσκάτ συζητούν έναν «ενδιάμεσο διάδρομο» με μία διαδρομή μετ’ επιστροφής, η οποία θα λειτουργεί προσωρινά μέχρι να συμφωνηθεί ένα μόνιμο καθεστώς. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη ανταλλάξει χάρτες, ενώ οι συνομιλίες πραγματοποιούνται εδώ και περίπου μία εβδομάδα.

Το Ιράν απορρίπτει προηγούμενες προτάσεις για διαχωρισμό της ναυσιπλοΐας σε ξεχωριστές βόρεια και νότια περάσματα, καθώς και την εμπλοκή τρίτων χωρών στην αποναρκοθέτηση των διαδρομών. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα ζητήματα ασφάλειας, κυριαρχίας και ελέγχου των θαλάσσιων υπηρεσιών πρέπει να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο Μπαγαΐ τόνισε ότι μια συμφωνία με το Ομάν δεν θα επιλύσει όλες τις διαφορές, καθώς, όπως υποστήριξε, συνεχίζεται η αμερικανική πίεση στα ιρανικά λιμάνια. Παράλληλα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προσπάθησαν να επιβάλουν διαφορετική θαλάσσια διαδρομή μέσω ομανικών υδάτων, παραβιάζοντας, σύμφωνα με την Τεχεράνη, τις δεσμεύσεις που είχαν συμφωνηθεί.

Στο εσωτερικό του Ιράν, πάντως, η προοπτική διαλόγου με την Ουάσιγκτον προκαλεί αντιδράσεις. Η Συνέλευση των Ειδικών, το σώμα των κληρικών που εκλέγει τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως μια συμφωνία με την Ουάσιγκτον δεν θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα.

Αντίθετα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίστηκε πιο θετικός, δηλώνοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης που έχει συμφωνηθεί μπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο της μελλοντικής εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας δείχνει τη βαθιά ανησυχία των περιφερειακών δυνάμεων για μια πιθανή ευρύτερη σύγκρουση. Το Ριάντ, παρότι βρίσκεται σε αντιπαράθεση με δυνάμεις που στηρίζει το Ιράν στην περιοχή, φαίνεται να επιδιώκει την αποφυγή ενός γενικευμένου πολέμου ΗΠΑ–Ιράν που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

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