Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητά την αποκατάσταση των 22 θέσεων ειδικευόμενων στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά την άμεση αποκατάσταση των θέσεων ειδικευόμενων ιατρών που καταργήθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων».

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2026 και τροποποίησε το διοικητικό καθεστώς της νοσοκομειακής μονάδας «Αγία Βαρβάρα» (πρώην Λοιμωδών), προκλήθηκε αποδυνάμωση του νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά, καθώς 22 θέσεις ειδικευόμενων ιατρών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

Ειδικότερα, πρόκειται για 14 θέσεις Παθολογίας, 4 Καρδιολογίας και 4 Χειρουργικής, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να εντοπίζονται στις Παθολογικές Κλινικές.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς επισημαίνει ότι οι μετακινήσεις αυτές δε συνοδεύτηκαν από τη δημιουργία αντίστοιχων νέων θέσεων, γεγονός που, όπως αναφέρει, επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η σύσταση ισάριθμων νέων θέσεων ειδικευόμενων ιατρών, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε, είχε αποτελέσει επανειλημμένη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Ο Σύλλογος καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δέσμευσης, ενισχύοντας το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά με τις θέσεις που αφαιρέθηκαν, χωρίς να υπάρξει ταυτόχρονη μείωση θέσεων από άλλες ιατρικές ειδικότητες.