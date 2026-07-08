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Θριάσιο: Ομάδα Ρομά έσπασε το νοσοκομείο για μια αξονική – Δύο συλλήψεις μετά το επεισόδιο
Ειδήσεις
14:41 - 08 Ιουλ 2026

Θριάσιο: Ομάδα Ρομά έσπασε το νοσοκομείο για μια αξονική – Δύο συλλήψεις μετά το επεισόδιο

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όταν ομάδα ατόμων προκάλεσε ένταση στους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος, έπειτα από διαμαρτυρίες για καθυστέρηση στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας σε συγγενικό τους πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενής Ρομά ανέμενε να υποβληθεί στην προγραμματισμένη εξέταση, ωστόσο κατά τη διάρκεια της αναμονής προέκυψε επείγον περιστατικό, το οποίο εξετάστηκε κατά προτεραιότητα, όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συγγενείς του ασθενούς, οι οποίοι φέρεται να διαμαρτυρήθηκαν προς το ιατρικό προσωπικό. Η κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να σημειωθούν φραστικές επιθέσεις εναντίον εφημερευόντων γιατρών και να προκληθούν ζημιές σε χώρους του νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, προκλήθηκαν φθορές σε τζάμια γκισέ και σε αντικείμενα εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, καθώς στον χώρο βρίσκονταν περίπου 50 άτομα.

Παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. – Δύο συλλήψεις

Μετά την ενημέρωση των αρχών, στο Θριάσιο Νοσοκομείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να ελέγξουν την κατάσταση.

Με την άφιξη των αστυνομικών, αρκετά από τα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο αποχώρησαν, ενώ πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο γυναίκες Ρομά, ηλικίας 37 και 38 ετών, συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στο επεισόδιο. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τις φθορές που προκλήθηκαν στον χώρο του νοσοκομείου και τη συμπεριφορά σε βάρος εργαζομένων του ιδρύματος.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται η πλήρης καταγραφή των γεγονότων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ένταση.

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