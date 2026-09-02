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Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: Το οικονομικό σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. - Κατάργηση των Πανελλαδικών και κατώτατος μισθός €1.000
Πολιτική
21:10 - 02 Σεπ 2026

Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: Το οικονομικό σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. - Κατάργηση των Πανελλαδικών και κατώτατος μισθός €1.000

Reporter.gr Newsroom
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Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) παρουσιάζει από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας στο επίκεντρο τη σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη, τη μείωση των ανισοτήτων και μια διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη και την κατανομή του πλούτου.

Στον πυρήνα των προτάσεων που παρουσιάζει ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. βρίσκονται το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και η Πατριωτική Εισφορά για Δίκαιη Ανάπτυξη και Δίκαιη Κατανομή του Πλούτου.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν παρουσιάζει απλώς ένα ακόμη σύνολο μέτρων, αλλά ένα διαφορετικό πολιτικό και οικονομικό σχέδιο για τη χώρα.

«Δεν παρουσιάζουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων αλλά ένα άλλο όραμα. Μια αλλαγή πυξίδας για τη χώρα και τον λαό. Την ανάγκη αυτή την μετατρέπουμε σε σχέδιο διακυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=lNraura3Nqk}

Αναφορά στις προκλήσεις και κριτική στην κυβέρνηση

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την κλιματική κρίση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες.

Στο πλαίσιο αυτό άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για «χαμένη επταετία» διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ακόμη ότι σημαντικό μέρος της κοινωνίας θεωρεί πως το 2019 ζούσε καλύτερα, ενώ επέκρινε την κυβέρνηση για τον τρόπο λειτουργίας του «επιτελικού κράτους».

Αναφερόμενος στη διαφθορά, υποστήριξε ότι σήμερα το 97% των πολιτών θεωρεί πως αυτή κυριαρχεί, ενώ έθεσε ως πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών τη σύγκρουση μεταξύ «διαφθοράς και εντιμότητας».

«Νέος πατριωτισμός» η μάχη κατά των ανισοτήτων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. στο ζήτημα των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, συνδέοντάς το με τον στόχο της σύγκλισης της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Στόχος μας είναι να πετύχουμε τη σύγκλιση με την Ευρώπη. Να κλείσουμε την απόσταση των πολλών από τους λίγους. Αυτή η μάχη για τις ανισότητες είναι ο νέος πατριωτισμός», σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους, αλλά δύο αλληλένδετες πλευρές της ίδιας πολιτικής κατεύθυνσης.

Η «πυξίδα» της ΕΛ.Α.Σ.

Συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του οικονομικού σχεδίου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε τρεις βασικούς στόχους: περισσότερη παραγωγή, δικαιότερη κατανομή και καλύτερο επίπεδο ζωής.

«Να παράγουμε περισσότερο. Να μοιραζόμαστε δικαιότερα. Να ζούμε καλύτερα», ανέφερε, παρουσιάζοντας τις τρεις αυτές κατευθύνσεις ως την «πυξίδα» της ΕΛ.Α.Σ.

Όπως υπογράμμισε, η παραγωγική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, αποτελώντας, σύμφωνα με την προσέγγισή του, βασικούς πυλώνες ενός διαφορετικού μοντέλου οικονομικής πολιτικής.

ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, 1.800 ευρώ μέσο μισθό στο τέλος της 4ετίας

Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την 4ετία, υπολογίζεται από το επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. στα 7,39 δισ. ευρώ.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το πλάνο του και για τους δανειολήπτες, θεσπίζοντας το μέτρο της «Δεύτερης Ευκαιρίας», το οποίο «αγγίζει» και τους εγγυητές των δανείων.

Παρουσίασε επίσης, την αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης, θεσπίζοντας την «προοδευτική φορολογία» στα εισοδήματα των μερισμάτων, την αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων νομικών προσώπων που μένουν κλειστά, την επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου.

Επιπρόσθετα, ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Όσον αφορά στην Παιδεία, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ επέμεινε στην κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων και στην αλλαγή του σχολικού μοντέλου, με την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Ο πρώην πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο, για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι εκτός των παραπάνω, θα προστατευθεί ως δημόσιο αγαθό το νερό και θα ανακτηθεί ο δημόσιος στρατηγικός ρόλος της ΔΕΗ.

Το πλάνο του επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προβλέπει επίσης τη μείωση στο 6% του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής και υγιεινής, αλλά και τη δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες.

{https://www.youtube.com/watch?v=lNraura3Nqk}

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 22:08
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