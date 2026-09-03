Η Mars καταγράφει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η Mars, Incorporated δημοσίευσε σήμερα την Έκθεση Βιωσιμότητας «Sustainable in a Generation» για το 2025, παρουσιάζοντας τη συνεχή πρόοδο που σημειώνει η εταιρεία ως προς την υλοποίηση των στόχων βιωσιμότητάς της. Σε συνδυασμό με τις ευρύτερες προσπάθειες για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της, η πρόοδος αυτή συνέβαλε στη μείωση κατά 42,6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 και Scope 2- δηλαδή των άμεσων εκπομπών από τις δραστηριότητες της και των έμμεσων από την ενέργεια που καταναλώνει - σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς του 2015, επιτυγχάνοντας μείωση κατά 6,4% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της. Έτσι, η σωρευτική απόλυτη μείωση των εκπομπών της εταιρείας ανήλθε στο 16,9% σε σύγκριση με το 2015, ενώ η δραστηριότητά της έχει αναπτυχθεί κατά περίπου 75%.

Ο Poul Weihrauch, CEO της Mars, δήλωσε: «Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο αναπτυσσόμαστε και εξελισσόμαστε, όχι μόνο επειδή είναι το σωστό για το περιβάλλον, αλλά και ως ο μοναδικός δρόμος για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας ολόκληρης της αλυσίδας αξίας μας. Το 2025, συνεχίσαμε να σημειώνουμε ουσιαστική πρόοδο και είμαι υπερήφανος για τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας να δημιουργούμε ποιοτικές θέσεις εργασίας και να στηρίζουμε τους ανθρώπους και τις κοινότητές μας, καθώς εργαζόμαστε σταθερά για ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για όλους».

Η Mars συνέχισε να διευρύνει παγκοσμίως τα προγράμματα της για την κλιματικά έξυπνη γεωργία, διαθέτοντας πλέον ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 77 προγραμμάτων σε 26 χώρες και 12 καλλιέργειες. Ενδεικτικά:

Protect the Peanut : Η Mars επένδυσε περίπου 5,2 εκατ. δολάρια σε διάστημα πέντε ετών για τη θωράκιση της ανθεκτικότητας της καλλιέργειας, με στόχο την ανάπτυξη ποικιλιών φιστικιού ανθεκτικών στην ξηρασία και τις ασθένειες, καθώς και την υποστήριξη των καλλιεργητών στην προσαρμογή τους στα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα.

Η Mars επένδυσε περίπου 5,2 εκατ. δολάρια σε διάστημα πέντε ετών για τη θωράκιση της ανθεκτικότητας της καλλιέργειας, με στόχο την ανάπτυξη ποικιλιών φιστικιού ανθεκτικών στην ξηρασία και τις ασθένειες, καθώς και την υποστήριξη των καλλιεργητών στην προσαρμογή τους στα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα. Raising Rice Right : Η Mars επενδύει 20 εκατ. δολάρια μεταξύ 2020 και 2030 για την ενίσχυση της υιοθέτησης κλιματικά έξυπνων γεωργικών πρακτικών στην παραγωγή ρυζιού, την εκπαίδευση και ανθεκτικότητα των καλλιεργητών, καθώς και την ενδυνάμωση της συνεργασίας στον κλάδο.

Η Mars επενδύει 20 εκατ. δολάρια μεταξύ 2020 και 2030 για την ενίσχυση της υιοθέτησης κλιματικά έξυπνων γεωργικών πρακτικών στην παραγωγή ρυζιού, την εκπαίδευση και ανθεκτικότητα των καλλιεργητών, καθώς και την ενδυνάμωση της συνεργασίας στον κλάδο. Mars, PepsiCo, and ADM: Η Mars, η PepsiCo και η ADM συνεργάστηκαν για την έναρξη ενός προγράμματος αναγεννητικής γεωργίας στην Πολωνία, στηρίζοντας 24 καλλιεργητές στην υιοθέτηση πιο βιώσιμων πρακτικών σε περισσότερα από 54.500 στρέμματα. Η Mars υποστηρίζει την εφαρμογή αναγεννητικών πρακτικών στην καλλιέργεια σιταριού σε 34.500 στρέμματα για μάρκες όπως οι WHISKAS® και PEDIGREE®, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας του εδάφους, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την ενδυνάμωση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Το 2025, η Mars ανακοίνωσε επίσης το πρόγραμμα Renewables Acceleration (RAcc), μια καινοτόμο στρατηγική που δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλους οργανισμούς με ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα να επεκτείνουν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πέρα από τις δικές τους δραστηριότητες, και στην ευρύτερη αλυσίδα αξίας τους. Έως το 2030, η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών κατά περίπου 3 εκατ. τόνους (Mt), ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του σημερινού ανθρακικού αποτυπώματος της Mars. Ενδεικτικά, μερικά από τα πιο πρόσφατα έργα περιλαμβάνουν:

GoldenPeaks Capital : Η Mars υπέγραψε την πρώτη της σύμβαση με την GoldenPeaks Capital για την ανάπτυξη περισσότερων από 100 φωτοβολταϊκών έργων στην Πολωνία. Το μερίδιο της Mars από την παραγωγή των έργων αναμένεται να αποδίδει περίπου 222 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως, επιταχύνοντας τη μετάβαση της χώρας από τον άνθρακα σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η Mars υπέγραψε την πρώτη της σύμβαση με την GoldenPeaks Capital για την ανάπτυξη περισσότερων από 100 φωτοβολταϊκών έργων στην Πολωνία. Το μερίδιο της Mars από την παραγωγή των έργων αναμένεται να αποδίδει περίπου 222 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως, επιταχύνοντας τη μετάβαση της χώρας από τον άνθρακα σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Enel North America: Η Mars συνεργάστηκε με την Enel North America για την υποστήριξη τριών νέων φωτοβολταϊκών έργων στο Τέξας, τα οποία αναμένεται να παράγουν περίπου 1,80 TWh ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ετησίως. Τα έργα εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποφυγή περίπου 700 χιλιάδων τόνων ισοδύναμου CO₂ (ktCO₂e) ετησίως υποστηρίζοντας παράλληλα τόσο τις δραστηριότητες της Mars όσο και τους προμηθευτές της.

Ο Alastair Child, Chief Sustainability Officer της Mars, δήλωσε: «Η σκληρή δουλειά των ανθρώπων και των συνεργατών μας το 2025 αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζουμε, επενδύουμε και λειτουργούμε. Η επίτευξη ουσιαστικού αντίκτυπου σε μεγάλη κλίμακα απαιτεί συνεργασία μεταξύ κλάδων, προμηθευτών, κυβερνήσεων, ΜΚΟ και τοπικών κοινοτήτων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετατροπή των φιλόδοξων στόχων μας σε μετρήσιμη πρόοδο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας».

Η πλήρης Έκθεση Βιωσιμότητας «Sustainable in a Generation» της Mars για το 2025 παρουσιάζει αναλυτικά την πρόοδο της εταιρείας στον τομέα της βιωσιμότητας, μέσα από επιστημονικά δεδομένα που εντάσσονται σε μια υπεύθυνη και συνεπή επιχειρηματική προσέγγιση. Παράλληλα, η Έκθεση αποτυπώνει τη δέσμευση της Mars για διαφάνεια, με αυστηρά πρότυπα ως προς την αναφορά των αποτελεσμάτων.