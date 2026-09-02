Ρηματική διακοίνωση Άγκυρας προς Αθήνα: «Όχι» σε δραστηριότητες που αλλάζουν το status quo στο Αιγαίο

Η Τουρκία προειδοποίησε την Ελλάδα για τρεις πρωτοβουλίες που, σύμφωνα με την Άγκυρα, αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου αναφέρει σε άρθρο της η εφημερίδα milliyet.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, η Άγκυρα διαβίβασε στις ελληνικές αρχές διπλωματική νότα, στην οποία παρουσιάζει συνολικά τις θέσεις και τις αντιρρήσεις της για τις τρεις ελληνικές πρωτοβουλίες και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο.

Όπως τονίζει η milliyet, η Ελλάδα είχε ανακοινώσει στις 7 Αυγούστου το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, στις 19 Αυγούστου το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στις 28 Αυγούστου το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, η Αθήνα επιχείρησε να δημιουργήσει τετελεσμένα σε περιοχές του Αιγαίου που η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως «αμφισβητούμενες», καθώς και σε νησίδες και βραχονησίδες.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Τουρκία απέστειλε στις ελληνικές αρχές νότα στην οποία διατυπώνει συνολικά τις θέσεις και τις αντιρρήσεις της για τις τελευταίες ελληνικές κινήσεις, τονίζοντας ότι δεν θα γίνει αποδεκτή καμία ενέργεια που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο.

«Μαξιμαλιστικές αξιώσεις»

Στη διπλωματική νότα, η Τουρκία επισημαίνει τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, ενώ χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την προβολή, όπως υποστηρίζει, μαξιμαλιστικών αξιώσεων υπό το πρόσχημα του περιβαλλοντικού και τομεακού χωροταξικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας δεν μπορούν να επηρεάσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της ούτε την υφιστάμενη νομική κατάσταση.

Παράλληλα, η Τουρκία υπενθυμίζει ότι το διεθνές δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες.

Με τη διακοίνωση, η Άγκυρα επανέλαβε προς την Ελλάδα, που είναι σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, το μήνυμα ότι «η Τουρκία είναι παρούσα και στο Αιγαίο».

Στο έγγραφο καταγράφεται επίσης ότι δεν θα γίνουν αποδεκτά τυχόν τετελεσμένα που επιχειρηθεί να δημιουργηθούν σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Η τουρκική πλευρά επανέλαβε, τέλος, την πάγια θέση της ότι τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο μπορούν να καθοριστούν μόνο μέσω συμφωνίας που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες και θα βασίζεται στην αρχή της ευθυδικίας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Άγκυρα επανέφερε για ακόμη μία φορά τη θέση ότι «κανείς δεν μπορεί να χαράζει μονομερώς τα σύνορα στο Αιγαίο κατά το δοκούν».

Η Αθήνα είχε προηγουμένως διαμαρτυρηθεί για τα θαλάσσια πάρκα

Τέλος όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Τουρκία είχε ανακοινώσει τα πρώτα της θαλάσσια εθνικά πάρκα, Φετιγιέ-Κας και Βόρειο Αιγαίο, με προεδρικές αποφάσεις που υπεγράφησαν στις 15 Αυγούστου και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα στις 16 Αυγούστου.

Μετά τις αποφάσεις αυτές, η Αθήνα απέστειλε νότα στην Τουρκία σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα, υποστηρίζοντας ότι οι συντεταγμένες που ανακοινώθηκαν βρίσκονται εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά επικαλύπτουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Γεραπετρίτης από Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών: Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε μετά το πέρας της συμμετοχής του στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ "Gymnich", πως η Ελλάδα δεν θα κάνει καμία υποχώρηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Όπως τόνισε: «Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.

Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ερντογάν: Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τον λανθασμένο δρόμο που ακολουθεί

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε για ακόμη μία φορά τη γνωστή ρητορική του σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Κιργιστάν.

«Λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας. Εάν, για παράδειγμα, από το έδαφός μας, από το Κας, απευθύναμε μια έκκληση προς την Ελλάδα, δεν θα μας άκουγαν; Έχουμε υπάρξει ειλικρινείς σε κάθε ζήτημα. Εμείς είμαστε η πλευρά που έχει επιδείξει εποικοδομητική στάση. Ωστόσο, πολλές φορές δεν έχουμε δει την άλλη πλευρά να ανταποκρίνεται στην καλή μας θέληση».

«Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει κάτι: η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάζει τα δικαιώματά της. Το να αγνοούνται και να παραβιάζονται οι διεθνείς συνθήκες δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ψύχραιμη και συνετή στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τον λανθασμένο δρόμο που έχει ακολουθήσει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης», είπε ο Ερντογάν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.