ZeniΘ στη ΔΕΘ 2026 – Το πλάνο για την ελληνική αγορά ενέργειας

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η ZeniΘ έχει εδραιώσει μια ισχυρή και αξιόπιστη θέση στην αγορά, εξυπηρετώντας σήμερα περίπου 600.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα. Μέσα από το πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων της, τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και τη διαρκή επένδυση στην εμπειρία του πελάτη, η εταιρεία συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, θέτοντας ως στρατηγικό στόχο τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης κατά την επόμενη τετραετία μέσω της σταδιακής αύξησης του μεριδίου αγοράς στην ηλεκτρική ενέργεια.

Βασική της προτεραιότητα αναδύεται η μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο προμήθειας ενέργειας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακών λύσεων, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η ανταγωνιστική θέση της εταιρείας στηρίζεται στον συνδυασμό της βαθιάς γνώσης της ελληνικής αγοράς και των αναγκών των καταναλωτών με τη διεθνή τεχνογνωσία, την κλίμακα και τις καινοτόμες δυνατότητες του ομίλου Plenitude, με σχεδόν 11 εκατομμύρια πελάτες και δραστηριότητες σε περισσότερες από 15 χώρες. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει στη ZeniΘ να αξιοποιεί διεθνείς πρακτικές και τεχνολογίες, προσαρμόζοντάς τες αποτελεσματικά στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς.

Στον πυρήνα της νέας στρατηγικής βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας. Με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση, καθώς και την ενίσχυση της αυτονομίας των πελατών, η ZeniΘ αναβαθμίζει συνολικά όλα τα σημεία επαφής της. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία έχει η υιοθέτηση της πλατφόρμας Kraken, μια από τις σύγχρονες cloud-based πλατφόρμες CRM στον ενεργειακό τομέα. Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, η πλατφόρμα Kraken θα ενισχύσει την ευελιξία, την επεκτασιμότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργιών της εταιρείας, δημιουργώντας τις βάσεις για πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες και μια αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη.

Η ZeniΘ διευρύνει, παράλληλα, τον ρόλο της πέρα από την προμήθεια ενέργειας, επενδύοντας σε υπηρεσίες που υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα του σύγχρονου νοικοκυριού. Μέσω του ZeniΘ HomeServices, προσφέρει ένα συνεχώς διευρυμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων, όπως συντήρηση λεβήτων και κλιματιστικών, πιστοποιήσεις φυσικού αερίου και τεχνική υποστήριξη μέσω δικτύου πιστοποιημένων συνεργατών. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία ενισχύει την αξία που προσφέρει στους πελάτες της, συμβάλλοντας στην άνεση, την ασφάλεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα του σπιτιού."

Ο Fabio Quaranta, Διευθύνων Σύμβουλος της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Στη ZeniΘ, στόχος μας είναι να δημιουργούμε ουσιαστική αξία στην καθημερινότητα των πελατών μας, με υπηρεσίες απλές, αξιόπιστες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Σε μια ελληνική αγορά που εξελίσσεται και απελευθερώνεται διαρκώς, επενδύουμε μακροπρόθεσμα σε έναν ολοκληρωμένο μετασχηματισμό που συνδυάζει την τεχνολογία, τις ψηφιακές δυνατότητες, τις υπηρεσίες για το σπίτι και τις λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας. Με την εμπειρία μας στην ελληνική αγορά και τη διεθνή τεχνογνωσία του ομίλου Plenitude, από τους μεγαλύτερους στην αγορά ενέργειας στην Ευρώπη, ενισχύουμε τη θέση μας ως ένας από τους κορυφαίους παρόχους ενέργειας στην Ελλάδα και συνεχίζουμε να χτίζουμε το μέλλον της ενέργειας με επίκεντρο τον πελάτη, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη».