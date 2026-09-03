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Tο CUPRA RAVAL απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση ασφαλείας των 5 αστέρων από τον Euro NCAP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13:52 - 03 Σεπ 2026

Tο CUPRA RAVAL απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση ασφαλείας των 5 αστέρων από τον Euro NCAP

Νίκος Λιβανός
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«Η ασφάλεια των οχημάτων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας εξέλιξής τους, από τα πρώτα κιόλας στάδια ανάπτυξης έως την τελική εμπειρία οδήγησης», δήλωσε ο Joost Kessels, Chief Officer R&D της CUPRA.

Το CUPRA RAVAL απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση ασφαλείας των 5 αστέρων από τον Euro NCAP, προσδίδοντας μια νέα διάσταση στο ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας. Περισσότερο από ένα compact ηλεκτρικό αυτοκίνητο σχεδιασμένο για την πόλη, το CUPRA RAVAL αποδεικνύει ότι η ασφάλεια, η ηλεκτροκίνηση και οι επιδόσεις μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Η αξιολόγηση του Euro NCAP για το 2026 εισάγει ένα από τα πιο φιλόδοξα πλαίσια αξιολόγησης που έχει εφαρμόσει ο οργανισμός εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες και υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση στην ασφάλεια, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια σύγκρουση. Το ανανεωμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης αναδεικνύει τον ρόλο των έξυπνων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, της ενισχυμένης προστασίας των επιβατών και της ασφάλειας μετά από μια σύγκρουση, αντανακλώντας τον διαρκώς εξελισσόμενο ρόλο της τεχνολογίας στην πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία όλων των χρηστών του δρόμου.

«Η ασφάλεια των οχημάτων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας εξέλιξής τους, από τα πρώτα κιόλας στάδια ανάπτυξης έως την τελική εμπειρία οδήγησης», δήλωσε ο Joost Kessels, Chief Officer R&D της CUPRA. «Η αξιολόγηση 5 αστέρων του CUPRA RAVAL από τον Euro NCAP, σύμφωνα με τα αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης του 2026, αποδεικνύει ότι ο τολμηρός σχεδιασμός, οι ηλεκτρικές επιδόσεις και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά».

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το ανανεωμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης του Euro NCAP για το 2026 και τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του - Ασφαλής Οδήγηση (Safe Driving), Αποφυγή Σύγκρουσης (Crash Avoidance), Προστασία σε περίπτωση Σύγκρουσης (Crash Protection) και Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety) - το CUPRA RAVAL θέτει την ασφάλεια στον πυρήνα του αμιγώς ηλεκτρικού, αστικού χαρακτήρα του. Το μοντέλο έχει εξελιχθεί με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδρομής: από την παρακολούθηση της κατάστασης του οδηγού και την πρόληψη πιθανών συγκρούσεων, έως την προστασία των επιβατών και των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, αλλά και την παροχή υποστήριξης μετά από ένα συμβάν.

Οι προηγμένες τεχνολογίες με επίκεντρο τον οδηγό συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ασφαλέστερης οδήγησης. Το CUPRA RAVAL ενσωματώνει έξυπνα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την αντίληψη και την ενεργή συμμετοχή του οδηγού, όπως το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας, η αναγνώριση οδικής σήμανσης και προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης. Με τον τρόπο αυτό, ο οδηγός παραμένει διαρκώς ενημερωμένος και έχει τον έλεγχο του οχήματος σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης.

Για την πρόληψη ή τον περιορισμό των συνεπειών πιθανών συμβάντων, το CUPRA RAVAL διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, το οποίο υποστηρίζεται από μια εκτεταμένη αρχιτεκτονική αισθητήρων. Τεχνολογίες όπως το Αυτόματο Σύστημα Έκτακτης Πέδησης (Autonomous Emergency Braking), η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και η παρακολούθηση της κυκλοφορίας γύρω από το όχημα ενισχύουν την ικανότητά του να εντοπίζει έγκαιρα πιθανούς κινδύνους και να αντιδρά όταν απαιτείται, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και σιγουριάς στην καθημερινή οδήγηση.

Η προστασία αποτελεί βασικό στοιχείο της εξέλιξης του CUPRA RAVAL. Η στιβαρή δομή του αμαξώματος, σε συνδυασμό με προηγμένα συστήματα συγκράτησης και ένα ολοκληρωμένο σύνολο αερόσακων, έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας στους επιβάτες, συμβάλλοντας παράλληλα στον περιορισμό του κινδύνου τραυματισμού και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου σε περίπτωση σύγκρουσης.

Το CUPRA RAVAL ενσωματώνει επίσης τεχνολογίες που συμβάλλουν στην ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης. Λειτουργίες όπως τα συστήματα αυτόματης κλήσης έκτακτης ανάγκης, η διαχείριση του οχήματος μετά από μια σύγκρουση και οι προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας συμβάλλουν στον περιορισμό των συνεπειών ενός συμβάντος και στη βελτίωση της παρεχόμενης υποστήριξης, όταν κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο.

Ο προαιρετικός εξοπλισμός ασφάλειας που συνδυάζει το Predictive Adaptive Cruise Control (pACC) με το Front Cross Traffic Alert, επέτρεψαν στο CUPRA RAVAL να κατακτήσει την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων από τον Euro NCAP. Το μοντέλο σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις σε όλους τους αναβαθμισμένους τομείς αξιολόγησης, συγκεντρώνοντας 72% στην Ασφαλή Οδήγηση (Safe Driving), 77% στην Αποφυγή Σύγκρουσης (Crash Avoidance), 91% στην Προστασία σε περίπτωση Σύγκρουσης (Crash Protection) και 95% στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety).

Για την CUPRA, η συγκεκριμένη διάκριση αναδεικνύει τη συνολική σημασία του CUPRA RAVAL. Σχεδιασμένο για να συνδυάζει το συναίσθημα και τις ηλεκτρικές επιδόσεις με την αστική μετακίνηση, το μοντέλο ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας ήδη από τα πρώτα στάδια της εξέλιξής του, μετατρέποντας την καινοτομία σε ουσιαστική και ξεχωριστή εμπειρία.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 13:59
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