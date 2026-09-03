ΔΥΠΑ: Πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας στην 57η «Ημέρα Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

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Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν συνολικά πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας, θα δώσουν το «παρών» στην 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, στην Α’ Προβλήτα, επί της Ναυάρχου Βότση 4.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με εκπροσώπους των επιχειρήσεων, να πληροφορηθούν για τις διαθέσιμες θέσεις, τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις εργασίας στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι κλάδοι που δίνουν το «παρών»

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην «Ημέρα Καριέρας» εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η βιομηχανία, με εταιρείες στους τομείς των τροφίμων, της ένδυσης, των καλλυντικών και των ειδών υγιεινής, των φαρμάκων, των χρωμάτων, των δομικών υλικών, των μεταλλικών κατασκευών και του χαρτιού.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν επίσης επιχειρήσεις από το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταξύ άλλων στους τομείς των οικιακών ειδών, της ηλεκτρικής ενέργειας και του αυτοκινήτου.

Το φάσμα των συμμετεχόντων επεκτείνεται ακόμη στους κλάδους των κατασκευών και των τεχνικών έργων, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της παροχής υπηρεσιών, των μεταφορών, καθώς και της εστίασης και της ψυχαγωγίας.

Ποιες ειδικότητες βρίσκονται σε ζήτηση

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης, από τεχνικά επαγγέλματα έως θέσεις διοίκησης και εξειδικευμένους ρόλους.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που αναζητούν οι επιχειρήσεις είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι και χημικοί μηχανικοί, χημικοί, ψυκτικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, γεωπόνοι, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανικοί σχεδιασμού και παραγωγής, υπεύθυνοι ασφάλειας, πολιτικοί μηχανικοί και τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

Παράλληλα, προσφέρονται θέσεις για συμβούλους πωλήσεων, αποθηκάριους, οδηγούς, ταμίες, εργάτες παραγωγής, λογιστές και διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ στις αναζητούμενες ειδικότητες περιλαμβάνονται ακόμη βιολόγοι, νοσηλευτές, μαίες, αισθητικοί και γραφίστες.

Ζήτηση υπάρχει επίσης για project managers, στελέχη marketing και fashion designers, αλλά και για επαγγελματίες στον κλάδο της πληροφορικής, όπως web και software developers και engineers, IT database administrators, μηχανικοί Η/Υ και μηχανικοί πληροφοριακών συστημάτων.

Οι προσφερόμενες θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, αλλά και σε διαφορετικά επίπεδα επαγγελματικής εξειδίκευσης, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα προφίλ εργαζομένων.

Η συμμετοχή στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.dypa.gov.gr, ενώ πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ παρέχονται μέσω της σχετικής σελίδας της ΔΥΠΑ.