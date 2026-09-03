«Εμφύλιος» μεταξύ των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών – Πυρά μεταξύ SBU και HUR στο Κίεβο

Ένοπλη συμπλοκή μεταξύ εν ενεργεία στελεχών των δύο κορυφαίων υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (2/9) στο Κίεβο, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η ανταλλαγή πυρών.

Σύμφωνα με την Kyiv Post, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Γιούρι Σούμσκοχο, στην αριστερή όχθη της ουκρανικής πρωτεύουσας, στην περιοχή Ντνιπρόβσκι. Η περιοχή αποκλείστηκε από τις αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άνδρες της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ήρθαν σε ένοπλη αντιπαράθεση με στελέχη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR), κατά τη διάρκεια επιχείρησης που φέρεται να σχετιζόταν με ρωσικό σχέδιο δολοφονίας ή επίθεσης εναντίον του Στέπαν Καπλούνοφ, υπαρχηγού του Russian Volunteer Corps (RDK), μιας μονάδας Ρώσων υπηκόων που πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας.

Η Εισαγγελία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα. Όπως ανέφερε, στελέχη της SBU είχαν λάβει εντολή να αποτρέψουν μια φερόμενη «τρομοκρατική ενέργεια» που σχεδιαζόταν από τη ρωσική FSB. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ομάδα ενόπλων φέρεται να επιτέθηκε στους άνδρες της SBU, επιχειρώντας να εμποδίσει τις έρευνες και να αποκλείσει την πρόσβαση των αρχών.

Στη συνέχεια, στο σημείο έφτασαν οι ειδικές δυνάμεις Alpha της SBU, οι οποίες συνέλαβαν τους επιτιθέμενους. Η Εισαγγελία ανέφερε ότι οι ένοπλοι ανήκουν σε «μία από τις μονάδες των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας», χωρίς να κατονομάσει επίσημα τη HUR.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, αποδίδουν τους εμπλεκόμενους στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Παράλληλα, στελέχη του Κρατικού Γραφείου Ερευνών (DBR) έφτασαν στο σημείο και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ζήτησαν από τις δύο πλευρές να παραδώσουν τα όπλα τους.

Το επεισόδιο συνδέεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, με την εξαφάνιση του Καπλούνοφ, ο οποίος αγνοείται εδώ και ημέρες. Η τύχη και η ακριβής τοποθεσία του δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου και πρώην επικεφαλής της HUR, Κιρίλο Μπουντάνοφ, ζήτησε «ενδελεχή και αμερόληπτη έρευνα», τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να απαγάγει στρατιωτικούς ή να ανοίγει πυρ στους δρόμους των ουκρανικών πόλεων χωρίς συνέπειες.